Globalización y fraude académico

Hace algunos meses, en el seno de una reunión del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), celebrada en la ciudad de Guatemala, la Dra. Etilvia Arjona Chang, Directora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación Superior de la Universidad Nuestra Señora de La Antigua, de Panamá, y miembro de la Comisión Técnica del CCA, presentó una interesante exposición bajo el título: “Globalización del fraude académico. Nueva industria en la educación superior”.



Efectivamente, la globalización del conocimiento y la aparición de toda una avalancha de ofrecimientos transfronterizos de educación superior, la mayoría de ellos de carácter virtual, están generando un “mercado académico”, donde abundan los ejemplos de fraudes académicos. Nos decía la Dra. Arjona, en su exposición que “hoy no es inusual que un 5% de nuestro correo electrónico contenga tentadoras ofertas sobre credenciales académicas rápidamente obtenibles en los más variados sitios web en diversos países”. Esta nueva “industria” abarca un extenso ámbito geográfico. Pueden encontrarse sitios web con este tipo de ofertas en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.



He aquí algunos ejemplos de fraudes académicos citados por la Dra. Arjona: “Si no domina el idioma inglés, no se preocupe más, ahora nació diplomashispanos.com; nos informa este amigable sitio: “El propósito de nuestro servicio, es que quienes estén calificados, logren alcanzar un Título de Grado o Postgrado en reconocimiento a su capacitación emitido por Universidades legales y reconocidas”. Por unos 1,500 euros (que incluye entrega a nivel mundial, envío por correo privado con número de reconocimiento) se puede obtener un título universitario de maestrías o doctorado, la transcripción del programa que sustenta el título, con el desglose de las asignaturas, créditos, duración, etc. así como la legalización en origen, y finalmente el envío certificado de los documentos. “¿Le preocupa la calidad de esta oferta a su aval académico? ¡No tiene por qué!- diplomashispanos.com le asegura que “transformamos su experiencia de vida en créditos académicos… Su currículo más un proyecto de carrera le dan acceso a su Grado Universitario”…

He aquí otro caso narrado por la Dra. Arjona: “Es así como nos enteramos de que la Dra. Laura Callahan, directora del Departamento de Informática, Tecnología y Comunicación de la Casa Blanca y del Departamento de Homeland Security, basó un envidiable currículo laboral en una serie de diplomas y grados emitidos por Hamilton University, reconocida universidad fabricante de diplomas”.



El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), que está adscrito a la Unesco y tiene su sede en París, ha publicado recientemente un libro cuyos autores son dos eminentes especialistas en educación: Jacques Hallak y Muriel Poisson. El libro se intitula “Corrupt schools, corrupt universities. What can be done” (Escuelas corruptas, universidades corruptas. ¿Qué podemos hacer?). En su obra estos autores afirman: “La llegada de la Internet ha contribuido a expandir en gran escala el problema de “instituciones fantasma” o incluso de “fábricas de diplomas”. Según un estudio realizado por la Agencia Nacional Sueca para la Enseñanza Superior, el número de “universidades fantasma” habría pasado de 200 en 2000 a más de 800 el año 2006”.



Ni el mundo académico global que asume con seriedad su responsabilidad ni la Unesco, se han quedado de brazos cruzados frente a esta proliferación de fraudes académicos. Para prevenir estos fraudes y denunciarlos cuando se reproducen, a nivel nacional, regional e internacional se han constituido agencias de acreditación de la educación superior cuyo propósito es estructurar un sistema de aseguramiento de la calidad académica. Sin embargo, a la par de las agencias con solvencia académica y ética, también han surgido agencias acreditadoras que se encargan de dar su respaldo a los más escandalosos fraudes. La Dra. Arjona nos informó de la existencia de varias agencias de este tipo, como la Board of on-line Universities Acreditation (BOUA), que dio su acreditación a la Ashwood University, reconocida fábrica de diplomas, que no vaciló en otorgarle un doctorado a Félix Bombay, el gato favorito del investigador que se propuso desenmascarar las ofertas fraudulentas de la aludida Universidad.



Algo similar nos dicen los doctores Hallak y Poisson en su libro antes mencionado: “En teoría, el aseguramiento de la calidad y la acreditación de las instituciones de educación superior debería contribuir a sanear este nivel. Sin embargo, hoy se asiste a veces a la manipulación de las normas mismas de la acreditación. En algunos casos, los procesos de acreditación no se basan en criterios claros y transparentes. En otros, el órgano encargado no es neutro: la decisión de acreditar o no a una institución pone en juego conflictos de interés. En otros casos, finalmente, la acreditación se puede obtener gracias al pago de sobornos”.



Tanto la Unesco como los especialistas que hemos mencionado, coinciden a afirmar que la mejor arma para combatir estos fraudes académicos radica en la consolidación de los organismos de acreditación, asegurándoles su autonomía y su composición por personas de reconocida trayectoria académica y ética, sin ningún asomo de influencia política en su designación.