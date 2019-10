¡Maldita inflación!

Muchos han sido los escritos sobre el fenómeno inflacionario que padece la economía nicaragüense. Algunos han reducido el problema de la inflación, apoyados en la ecuación cuantitativa del dinero, a la esfera de la circulación. Sin embargo, eso explica algo, pero no explica todo lo concerniente al fenómeno del alza generalizada de los precios, denominada inflación. Cabe subrayar, que no toda alza de precios es inflación. Ésta depende de los cambios de precios en otros bienes. Por ejemplo, si los precios de unos bienes de consumo aumentan cinco por ciento en un mes, y otros se reducen, no tenemos inflación, lo que sucede es un cambio en la estructura de precios.



En el caso de Nicaragua las últimas políticas monetarias y fiscales han tenido una clara factura fondomonetarista, dejando que todo lo resuelva el mercado. La inflación ha tenido varias fuentes que han reducido el gasto y han restringido el crédito. En primer lugar la inflación tiene un elevado componente importado. La dependencia de importaciones de petróleo atizó la situación inflacionaria del año 2007 y continúa influyendo (El primer trimestre 2008, alcanzó 5.01 %).



Para nadie es un secreto la obsoleta matriz energética que poseemos. Mientras la principal fuente de generación en Nicaragua (80 %) depende del petróleo; en Costa Rica estos producen ese porcentaje o más de fuentes hidroeléctricas, más barata y más limpia. Es paradójico que Costa Rica con menos recursos hídricos, tenga una estructura de generación inversa a la de Nicaragua. Honduras y Guatemala reestructuran con celeridad su matriz energética utilizando esas fuentes.



En 2007 la factura petrolera se acercó a los US$ 700 millones, un 20 por ciento de las importaciones y 60 de las exportaciones. Nicaragua importó el pasado año US$ 3,670 millones (el 64 del PIB), y exportó US$ 1, 202 millones, (para un déficit de US$ 2,468). Si los precios se mantienes sobre los US$ 100 dólares, la presión inflacionaria será más drástica para la economía en 2008. El alza súbita de los precios de los alimentos (maíz, soya, arroz, azúcar, aceite etc.), producto de la demanda de estos, para producir biocombustibles ha favorecido la espiral inflacionaria.



En segundo lugar, el deslizamiento (5 % anual) es correa de transmisión de la inflación de la economía nicaragüense. Mientras los países centroamericanos mantienen un tipo de cambio estable, nosotros tenemos desde hace tres lustros un deslizamiento de la paridad cambiaria frente al dólar. Se considera que el cercano 17 por ciento de inflación en 2007 ha sido influenciado por esta medida monetaria. La inflación importada tiene una primera fuente en los precios de importación y en segundo lugar los precios de exportación. El deslizamiento encarece tanto los productos exportables como las importaciones. Esto ha hecho que las presiones inflacionarias nacionales sobrepasen las internacionales.



Por otra parte la inflación doméstica se explica en gran medida por el “stress” de los mercados nativos; desabastecidos temporalmente, significan escasez y traen aumento en el nivel de precios. La escasez de frijol, la subida de los precios de otros granos y bienes básicos como el pollo y el queso, está golpeando el poder adquisitivo de la población (inflación desde la oferta). No menos influyente es el fenómeno de la especulación y el acaparamiento de productos. La escasez también se explica por fenómenos naturales como el devastador huracán Félix.



Por regla los periodos de inflación están acompañados de una reducción del PIB per cápita. Un estudio empírico de 23 periodos inflacionarios, realizado por el Dr. Benedikt Braumann, ex funcionario del FMI, (Bruno y Easrtarly, definen períodos de alta inflación >40 %), así lo demostró. Los datos empíricos sugieren una relación negativa entre inflación y el crecimiento del PIB, cuando al menos ésta es mayor del 20 %. Según el último informe preliminar de la Cepal, creceremos un 3,5 % en 2008 (3,8 % en 2007). Por el contrario una relación positiva aparece en un ambiente de reducida inflación.



Por otra parte, la inflación deteriora los salarios reales. En general, los periodos de alta inflación se acompañan de una caída acelerada y fuerte de los salarios reales. La caída de los salarios reales, en el estudio antes mencionado, fue cuatro veces mayor que la caída del producto. Quienes se benefician son los que tienen ingresos de capital. No olvidemos que en tiempos de inflación las deudas son “malditas o benditas”, dependiendo del perfil que se les analice, puede ser buena para los deudores y mala para los acreedores o indiferentes para los pensionados cuando sus ingresos están indexados a la inflación, que no es el caso de los pensionistas en Nicaragua.



La inflación se ensaña con los más pobres. A los jubilados les encoje sus pensiones, les condena a la estrechez y al hambre. Es decir, la inflación afecta con más severidad a los que tienen ingresos fijos, asalariados y los receptores de remesas. Los sectores más afectados han sido el de los alimentos, vivienda, transporte y equipos para el hogar. La evidencia práctica señala que los procesos inflacionarios están acompañados de aumentos importantes en los niveles de pobreza. Más del 90 % de los bienes de la canasta básica son productos para la comida. El precio de los alimentos ha subido en un 45 %; y 80 % de la población es pobre en Nicaragua.



La inflación ocasiona una escasez de capital y un excedente de fuerza de trabajo, y por lo tanto un desequilibrio en el mercado laboral. El alza generalizada de los precios y su volatilidad dificulta el planeamiento y crea macroconsecuencias como la incertidumbre, la especulación y las inversiones no productivas. También se afecta el mercado de capitales, pues la inflación, genera tasas de interés real negativas. Si recordamos que el interés real es la diferencia entre interés nominal y la inflación.



La escasez de depósitos provoca que los bancos recorten el crédito a las empresas. El resultado es un desestímulo al ahorro. Los inversionistas y los que ahorran buscan una tasa de rendimiento real constante, requieren que la tasa de interés nominal compense la tasa de inflación. Se distorsionan los precios relativos. A falta de créditos, suben los precios de los bienes de capital. Esto provoca que las inversiones se precipiten. Por lo tanto, la inflación crea un clima hostil a las inversiones, reduciendo el stock de capital de un país.



“La inflación nos está acabando, maldita inflación”, señalaba una amiga, con quien recientemente conversaba. La inflación causa daño a la población y es el peor impuesto a la gente. Reduce la producción, crea inestabilidad, reduce el ahorro, causa caída en los salarios reales, contrae el sistema financiero y, lo peor, aumenta la pobreza. Por esto y otras cosas, el Banco Central debe resguardar la estabilidad de los precios, con seriedad prudencia y tino.



La estrategia Meta de inflación trata de guiar las expectativas inflacionarias. Es aconsejable mantener cierto grado de flexibilidad en los instrumentos. Para controlar las fluctuaciones monetarias utiliza el tipo de cambio, para estabilizar fluctuaciones reales usa la oferta monetaria. El manejo del tipo de cambio requiere cierta cautela. Totalmente libre, podría afectar las expectativas de los consumidores y productores.



El alfa y omega de la política monetaria es controlar la inflación, para ello debe hacer uso de los instrumentos, la oferta monetaria, operaciones de mercado abierto, tipo de cambio y la tasa de interés. Además de la trasmitida por las expectativas inflacionarias que provoca el deslizamiento. Eliminarlo o mantenerlo podría bajar o elevar la inflación. Pero como señala el Dr. Francisco Mayorga en su libro: “Nicaragua 2010. El futuro de la economía”: ‘La constelación de precios y costos seguirá siendo determinada en los mercados internacionales’. Porque nuestra economía es muy abierta y por lo tanto vulnerable al vaivén de los mercados externos. La inflación doméstica ha sido muy pequeña, si se obvia la escasez drástica de granos básicos, provocada por fenómenos naturales. Nicaragua, como otros países de América Latina, no es terreno fácil para la política monetaria. Existe demanda de dinero poco estable, elevada dolarización y un sector productivo muy volátil.



Y nadie puede negar que la inflación sea un factor de incertidumbre del quehacer económico, provocando enfriamiento en la economía y zozobra en la gente, pero, sobre todo, es un problema estructural del sistema. No en balde Gerald Ford sentenció a la inflación como “el enemigo público número uno”. Lenin creía que la “inflación era la mejor forma de destruir el capitalismo”. Lo malo es que también casi destruye a la extinta Unión Soviética.



Se podría decir que, hasta ahora, el manejo de la política macroeconómica ha sido prudente y un tanto responsable. No es buen consejo dejar todo al “infalible” mercado. Sin embargo, las medidas que se apliquen para frenar la inflación no deben significar intervenir a ultranza el sistema de precios. Los subsidios (aumentan el gasto), los impuestos o control de precios deben ser analizados con lupa, para no alimentar la inflación de manera innecesaria y quitarle funciones al sistema de precios relativos. Muchos productos básicos de consumo están protegidos (azúcar, arroz etc.), debemos aplicar una política adecuada de acopio para salir a flote en tiempos de escasez. Hace falta el banco de fomento, para estimular la producción, la asistencia técnica podría mejorar la productividad, los rendimientos y la calidad de los bienes y servicios producidos. La política comercial no debe marginar el mercado interno y privilegiar el externo, ni es “pecaminoso” pensar en aplicar aranceles a las exportaciones de alimentos, si eso contribuye a evitar que la inflación pulverice a los pobres.





*Profesor de macroeconomía y desarrollo económico

UNAN-RUCFA

Escuela de Economía