El consumo de televisión continuará inescrutable

Nielsen, una de las empresas tecnológicas más destacadas en la búsqueda --hasta ahora imposible-- de una herramienta para medir objetivamente el consumo de televisión, en 1957 hasta inventó un cojín que se activaba cada vez que alguien se sentaba sobre él. ¡Qué locura! Fracasó. Con tanto desarrollo tecnológico, pareciera ilógico que no hayan podido crear un sistema de medición adecuada, pero no lo es, porque hay un poderoso e insalvable inconveniente: la libertad y la privacidad del hogar.



“Ver televisión” no es una actividad homogénea, sistemática y predecible, al contrario, es totalmente caótica, hasta hoy imposible de medir, porque los seres humanos realizamos esta acción de diversas e inverosímiles maneras, incluso conversamos y hasta discutimos con el televisor encendido, nos situamos bajo la regadera o en el inodoro y lo utilizamos como radio, o grabamos un programa y lo vemos cuando queremos, o lo usamos como un reproductor de vídeo para calmar la nostalgia o ver una buena película. Es imposible imponernos una manera de ver televisión.



Gracias al control electrónico saltamos de un canal a otro cuando aparecen los anuncios publicitarios y nos libramos de estar expuestos a sus instrucciones de compra, y con ello desafiamos el rol de mercancía que nos asigna la industria publicitaria desde que obtenemos un televisor, lo instalamos en un lugar privilegiado en nuestros hogares y lo convertimos en parte de la familia. Porque el juego es que nos dan programación (películas, novelas, noticias, deportes, música, ciencia, competencias, entrevistas y comentarios, etcétera) a condición de convertirnos en valor de cambio en los rating que las agencias publicitarias ofrecerán en estadísticas a sus clientes para que éstos compren espacios publicitarios donde las audiencias sean más numerosas. Somos la mercancía llamada “audiencias”. Por cierto, la abundante oferta las ha fragmentado.



¿Somos una mercancía? Como asalariados, damos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un pago que nos servirá para recuperar la energía invertida y poder seguir viviendo, y continuar laborando, explicó Carlos Marx. Como consumidores de televisión somos convertidos en otro tipo de mercancía, la de la cifra que prueba que tal estación televisora o programa se ve más, y con ello la posibilidad de que ésta obtenga más anuncios que sus competidores, y con ello, ingresos para cancelar sus costos y tener excedentes. Esto de ser parte de algo muy tangible que se ofrece a los anunciantes para obtener dividendos, no es nada agradable al ser humano, al televidente, quien consciente o inconscientemente, se rebela por todos los medios para escapar a ser numerado, etiquetado y empacado para ser vendido al mejor postor.



Paradójicamente, la industria de la televisión tuvo en el modo caótico de “ver televisión”, de la gente, y en su comportamiento imprevisible e ingobernable a un gran aliado para poder “esconder” las limitaciones --dentro del poderío de la imagen y la instantaneidad-- de este medio de comunicación. Pero en la medida que crecieron las sospechas sobre cómo las audiencias evadían los mensajes publicitarios, los anunciantes comenzaron a presionar cada vez más por mediciones más confiables. Incluso han intentado que se haga una relación objetiva entre compras realizadas y exposición a los anuncios televisivos. Cuantos intentos hicieron, fracasaron. Pero la exigencia por mediciones más creíbles, ahí está, cada vez más fuerte.



Nicaragua no escapa a la necesidad de la industria publicitaria de ofrecer mediciones confiables a los anunciantes. Por eso fue presentada recientemente una tecnología de medición del consumo de televisión (el audímetro o people-meter) que consiste en un contador electrónico que se conecta a los televisores de una cierta cantidad de familias para que dé un registro automático, minuto a minuto, de las veces que se encienden y se apagan, así como de los canales que están sintonizados. Los datos así recogidos se transmiten a una unidad de almacenamiento donde permanecen hasta que el computador de la oficina central accede a ellos durante la noche.



Pero los datos no muestran “el mundo real”, la vida doméstica, la riqueza de la dinámica de “ver televisión”, por ejemplo, qué nos suscitaron los programas, si los vimos completos o parcialmente, si aprendimos algo de ellos, etcétera. En 1990 los Estudios Walt Disney prohibieron los anuncios publicitarios en las salas cinematográficas de los Estados Unidos antes del pase de películas producidas por ellos, después de una protesta de los cinéfilos ante un anuncio de Coca-Cola. Ellos pagan por ver películas, no publicidad. En la televisión no pagamos, a cambio, deberíamos tragarnos los comerciales, pero lo que hacemos es evadirlos. Esto tampoco lo detecta el audímetro.



Otra deficiencia del sistema es que depende de la colaboración de las familias que acepten que les instalen esas cajas electrónicas en sus televisores a cambio de una generosa compensación. El problema es que se requiere orden, disciplina y un alto sentido de responsabilidad para apretar un botón del control electrónico cada vez que “se deja de ver televisión”, es decir, cada vez que nos levantamos al baño, a la cocina, al cuarto de los niños o niñas, o cuando atendemos el teléfono, a una visita o a un vendedor afortunado. Los jóvenes tienen más dificultad para tanta disciplina, pues optan por mayores atractivos como hablar por teléfono con amigas y amigos, chatear o jugar en la Internet. La subjetividad limita entonces la efectividad de la tecnología.



Pero el audímetro es la tecnología probada más adecuada para medir el consumo de televisión, y en Nicaragua la industria publicitaria está urgida de mejorar sus sistemas de medición. Recientemente un proveedor presentó una oferta para instalar sus audímetros en los televisores de 150 hogares para hacer mediciones semanales. Esta cantidad, ¿será una muestra representativa? La factura será de medio millón de dólares al año, que es demasiado para un mercado tan pequeño como el nuestro, pero proponen un mecanismo de pago factible: el 50 por ciento lo harán los grandes empresarios --muy interesados en el asunto--; el 25 por ciento las más importantes agencias de publicidad; y el restante 25, los canales de televisión más fuertes.



Así que, pronto llegará el audímetro y medirán el consumo de televisión mucho mejor que las encuestas cuantitativas o los métodos cualitativos, y que cualquier otro sistema. Pero no lograrán penetrar al mundo real, no podrán entrar a la mente y al corazón de los televidentes, no conocerán sus tácticas. “Ver televisión”, seguirá siendo un mundo inescrutable. La privacidad y la libertad, sobrevivirán.





*Editor de la Revista Medios y Mensajes (gocd56@hotmail.com).