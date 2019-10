¿Y que hacemos con el hispanoamericanismo de Rubén Darío?

Sr. Ministro. Soy profesor de historia. Hace algunos años impartí clases en el Colegio Teresiano y en el Colegio Madre del Divino Pastor. El año pasado tuve ante mi cátedra de Patrimonio Cultural a 3,500 estudiantes de secundaria y Universitarios, durante la Campaña educativa por el Patrimonio Cultural de Nicaragua, auspiciada por el Foro Nicaragüense de Cultura y COSUDE. Este año han sido casi mil estudiantes con quienes he compartido horas de amistad y conocimientos históricos.



Tomé nota de su orden ministerial, para que el próximo año, no se conmemore más el 12 de Octubre como Día de la Hispanidad. En su lugar, debe conmemorarse el “Día de la Resistencia Indígena” (¿No fue el 17 de Abril de 1523 cuando Diriangén resistió a Gil González Dávila?). Tengo algunas dudas sobre su orden, hoy solamente quiero expresarle una de estas: ¿Qué hacemos con el Hispanoamericanismo confeso de Rubén Darío?. Aquí algunas muestras de esta “horrible” actitud de Rubén, quien por virtud de la Ley 333, ha sido declarado legalmente, “El Nicaragüense Universal de los Siglos”.



Las notas aquí referidas las tomé del libro de Armando Zambrana Fonseca, “Antología del Pensamiento de Rubén Darío”, publicado en el año 2001, ediciones de PAVSA, que dirige el miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, Don Francisco Arellano.

• “Soy un hijo de América, soy un nieto de España...

(Cantos de Vida y Esperanzas – Los Cisnes).

• “Yo siempre fui, por alma y por cabeza,

Español de conciencia obra y deseo,

Y yo nada concibo y nada veo

Sino español por mi naturaleza



Con la España que acaba y la que empieza,

Canto y auguro, profetizo y creo,

Pues Hércules allí fue como Orfeo,

Ser español es timbre de nobleza.



Y español soy por la lengua divina,

Por voluntad de mi sentir vibrante,

Alma de rosa en corazón de encina;

Quiero ser quien anuncia y adivina,

Que viene de la pampa y la montaña:

Eco de raza aliento que culmina,

Con dos pueblos que dicen: ¡Viva España!

Y ¡Viva la República Argentina!

(Del Chorro de la Fuente, “Español”).

• “Cuando en vientres de América cayó semilla

de la raza de hierro que fue de España,

mezcló su fuerza heroica la gran Castilla

con la fuerza del indio de la montaña”.

(El Canto Errante- A Colón).

• “Y comprendí el alma de la España que no perece, la

España reina de vida, emperatriz del amor, de la alegría

Y de la crueldad; la España que ha de tener siempre

Conquistadores y poetas, pintores y toreros.

(España Contemporánea -¡Toros!).

• “El español nos dio la lengua, el bautismo, la gota de tintura

blanca que a algunos nos colorea la piel.

(Polémica – Rojo y Negro).



Entonces, Sr. Ministro, tengo un serio problema... pues este tal Rubén Darío confiesa ser nieto de España, ¡y hasta dice ser Español!...No sé cómo volver a enseñar a este Rubén Darío que se atreve a lanzar advertencias contra el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al honorable Roosevelt, diciéndole “Tened cuidado. ¡Vive la América española!”...



¿Qué hago Sr. Ministro?...El actual Gobierno de la República ha ordenado que se instale en todos los Ministerios y lugares públicos gubernamentales, tres afiches: El Mural de Luis Vergara y Ahumada con la batalla de San Jacinto, el retarto del General Augusto Calderón Sandino y el retrato de Rubén Darío... !El Hispanoamericanista por excelencia!.



En espera de sus oportunas instrucciones, rogándole su atención a la presente, su humilde servidor. Atentamente.



*Miembro del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica.