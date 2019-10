¿Quién deprada más entre los depredadores?

Ni es la Voluntad de Dios ni es el capitalismo salvaje, ni mucho menos la humanidad la causante histórica el estado de desastre en que se encuentra Nicaragua. Según la Enciclopedia de Nicaragua, Tomo II, Editorial Océano. “A comienzos de la década del año 1930 existían en todo el territorio nacional un estimado de 22 millones de hectáreas de bosque, que se redujeron a 10 millones a lo largo de los cuarenta años de dictadura somocista. Durante es periodo no existió ningún plan de renovación o manejo forestal.

En la década de 1980 no se logró contener la explotación irracional de los recursos forestales; como resultado, el país quedo con un inventario de 4.5 millones de hectáreas de bosques, lo que significa que en un periodo de diez años se depredaron 7.5 millones de hectáreas del bosques. Durante el periodo de la administración de Violeta Chamorro, el inventario de bosques se redujo a 2.5 millones de hectáreas. Así mismo, el registro de empresas madereras paso de 22 suplidoras en 1993, a más de 600 en 1995...” (Enciclopedia de Nicaragua: 226).

Este antecedente histórico explica el porqué la reducción y alteración del bosque nicaragüense tiene los efectos que hoy evidenciamos en el Estado de Desastre en que se encuentra Nicaragua.- No hay duda de que la desaparición del bosque tropical seco (Región del Pacifico), la reducción del bosque latí foliado (regiones de Matagalpa, Jinotega y volcán Mombacho) y el deterioro considerable del bosque húmedo y pinares tiene sus causas inmediatas en los sistemas de gobierno somocista, sandinista y los gobiernos neoliberales de los últimos quince años.

Por ello las causas de la destrucción ambiental no solo son la expansión desordenada de la agricultura y la ganadería, el avance de la frontera agrícola, la quema incontrolada, la explotación irracional de empresarios y la utilización de grandes cantidades de leña como una necesidad de supervivencia.

El Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) en asociación con el Centro para las Políticas Internacionales (CIP) de 2006, revela en una reciente investigación, que las cuatro empresas que mas exportan madera son:

Uno, PRADA S.A., una empresa cuyos representantes son Pedro Blandón Moreno, Edgar Gómez Casco, Ileana Salgado Y Lesbia Blandón Moreno, el primero de ellos era diputado suplente del legislador Tomás Borge Martínez, de la Bancada Sandinista (2002-2006) y exportó un total de madera valorado en US$ 70, 704, 851.61 dólares americanos.-

Dos, Maderas y Derivados de Nicaragua (Madensa), cuyos representantes son Francisco Lemus Lanuza, Líela Martínez y Martha Lorena Pérez Ramos, “fuentes de la industria forestal relacionan al ex Director General de Ingresos (DGI) del gobierno del Dr. Alemán, el poderoso personaje Byron Jerez, quien además ostentaba la representación diplomática de Cónsul Honorario de República Dominicana. Los clientes internacionales de esta industria forestal están en República Dominicana y EU, exportó un total de US$ 49,719, 925.73 dólares americanos.-

Tres, El Consorcio Maderero Internacional S.A., representada por el Ing. Luis E. Figueroa A. Cuadro político destacado del FSLN en la región V (Boaco y Chontales) durante el gobierno Sandinista y ex diputado del FSLN, exporto US$ 30, 194, 317.58 dólares americanos.- y cuatro, La Empresa Hermanos Úbeda, cuyo representante legal es Carmen Adrián Úbeda Rivera, exportaron US$ 25, 248,401.03 dólares americanos.- (Emergencia en el Bosque, Informe sobre la Tala Ilegal de madera en Nicaragua: 11)



Los anteriores datos de la investigación de Cinco y la CIP nos indican que los responsables de la explotación del bosque nicaragüense no es “el capitalismo salvaje imperialista” sino gente común , personas corriente de carne y hueso, sujetos históricamente situados en Nicaragua.- y la pregunta es ¿quiénes han depredado más, el Somocismo, el Sandinismo o los quince años de gobiernos neoliberales?- ¿ Quiénes son los responsables histórico-ecológicos del Estado de Desastre en que se encuentra Nicaragua? . ¿Cuál es el estado actual del bosque diez meses después de la toma del gobierno Ortega–Murillo?



