¿Comete extorsión Unión Fenosa?

En nuestro Código Penal “Comete delito de extorsión el que con violencia, intimidación o amenazas o simulando autoridad pública u orden de la misma, obligue a otro a enviar depósito o a poner a su disposición o a la de un tercero, dinero o una cosa cualquiera o a firmar, suscribir, otorgar, modificar, entregar o destruir algún documento capaz de producir efectos jurídicos o a contraer alguna obligación, extinguir total o parcialmente un crédito o renunciar a algún derecho”.



Éste es un delito que requiere del ánimo de lucro de parte del sujeto activo, requiere de una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico y conlleva el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. Se puede dar tentativa cuando ese acto de violencia, intimidación o amenazas no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada.



Los elementos de la parte objetiva de ese delito son los siguientes:

*Uso de la violencia o intimidación: son los medios típicos por los cuales se puede realizar la conducta. *Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él: el sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia o intimidación. Consumación: cuando el sujeto pasivo realiza la acción.



*Realización u omisión de un acto o negocio jurídico: debe ser un negocio de carácter patrimonial, pudiendo ser tanto de bienes muebles como inmuebles y derechos.



En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por parte del sujeto activo. Éste es más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no sólo será la ventaja patrimonial sino que, además, debe ésta derivarse de la lesión a la libertad (facultad de decidir) del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque ésta no tenga ningún conocimiento. Además puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero.



Pasando del libro a la práctica analicemos la conducta de Unión Fenosa para con el usuario de energía eléctrica. Unión Fenosa por sí y ante sí le manifiesta al usuario que su línea está directa y que si de inmediato no lo deja entrar a su casa a efectuar un censo de carga le corta la energía. Ante tal intimidación y amenaza, el usuario permite la entrada de Unión Fenosa, quien realiza un censo de carga. 48 horas después el usuario recibe una carta en la que Unión Fenosa (juez y parte) le comunica que ha sustraído energía eléctrica y que debe determinada cantidad de dinero, que pase por sus oficinas haciendo un arreglo de pago y nuevamente le intimidan a que si no comparece le cortan la energía y que no tiene derecho a ningún recurso.



El usuario se hace presente, Unión FENOSA, con las cuentas del Gran Capitán, le dice que si no le da un abono de inmediato y le firma los documentos de un arreglo de pago (acto de magnanimidad) le manda a suspender la energía en ese acto. Ante tal amenaza e intimidación el usuario no tiene más alternativa que firmar el arreglo y pagar lo que solicita Unión Fenosa o se queda sin energía, pues negarse a la intimidación significa tener que recurrir ante el INE o la Dirección de Defensa del Consumidor( DDC), pero ya con la energía cortada y quien sabe cuanto tiempo tardará el INE o la DDC en resolver y con la percepción de que el gobierno es socio de Unión Fenosa (parece que la percepción esta por convertirse en realidad) en sus atropellos al pueblo de Nicaragua el usuario ante la extorsión de la que es objeto no tiene más que firmar y pagar.



Además de que el proceso anterior es contra toda ley, en los meses subsiguientes con el medidor de energía ya trabajando correctamente pues así supuestamente lo dejó Unión Fenosa, la energía consumida es mucho menor hasta en un 300% y más a lo calculado y cobrado por esta empresa al usuario bajo la intimidación de que si no abonaba y firmaba el arreglo, le cortaban la energía.



Unión Fenosa también viola principios constitucionales como el de presunción de inocencia (nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario),el principio del debido proceso (no puede haber proceso siendo una de las partes Juez, anular el derecho a la defensa o no otorgar los recursos que otorga la ley), el asumir ilegalmente funciones reservadas a otras instituciones etc., etc . Esta institución con procedimientos heredados de los tiempos de la inquisición española actúa como parte, juez y verdugo del pueblo nicaragüense, cometiendo, según mi leal y saber entender, a diario el delito de extorsión, el cual es penado con arresto inconmutable de dos meses a dos años, más una multa.-

En casos como éste, en que la prueba es de mero derecho, los recibos posteriores de energía emitidos por la misma (Unión Fenosa), el fallo de parte del INE o la Dirección de Defensa del Consumidor, instancias a las cuales el consumidor tiene derecho a recurrir de manera alternativa (la una o la otra ) a su voluntad, debería ser de inmediato obligando a Unión Fenosa a la devolución de lo mal cobrado sin perjuicio del derecho del consumidor a hacer uso de su acción penal por el delito de extorsión, pues aunque se suspenda el efecto de los pagos o el arreglo, el delito ya se cometió.



Esta acción penal la puede ejercer el usuario sin necesidad de agotar vía administrativa alguna y sinceramente creo que Unión Fenosa tiene que recibir lecciones de transparencia e idoneidad y quizás ésta sea la única forma que le queda al usuario para hacer valer sus derechos. El supuesto nuevo socio de Unión Fenosa será desde su inicio cooperador necesario del delito de extorsión al Pueblo Presidente.



En casos como el anterior hay que hacer valer nuestros derechos con los recursos legales que establecen nuestras leyes y así como la Procuraduría General de Justicia visita jueces solicitando su cooperación para aquellos casos en que privados quieren despojar al estado de sus bienes, solicito por este medio a la Procuraduría solicite la cooperación de los Jueces Penales en esta causa a favor del explotado Pueblo Presidente de Nicaragua.



*Abogado y Notario

gareas@cablenet.com.ni