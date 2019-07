Los mitos del petróleo

Estamos de nuevo donde nos gusta: en la revuelta, al filo de la navaja. Uno se despierta, ve la televisión, lee los diarios, y le dan ganas de quedarse en la cama. Esta vez el detonante es volátil: los altos precios del petróleo. Los transportistas han dejado al país casi inmovilizado, y los comerciantes y empresarios han visto disminuidas sus ventas. Mientras tanto, las calles lucen solitarias, esperando que una mañana nos despertemos con la noticia de que está lloviendo petróleo en nuestros campos.



Sin embargo, admito que es difícil solucionar un problema que es histórico y que, a decir verdad, ninguna administración ha querido abordarlo con objetividad y sin demagogias. En primer lugar, creo que ningún Estado puede resolver de la noche a la mañana una crisis mundial, aunque tiene la obligación de intervenir en este problema que afecta a toda la nación. Pero debe hacerse con el consenso de los transportistas, de los usuarios y los empresarios. Comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores del sector informal, y hasta profesionales, son afectados por el alza del oro negro. El petróleo es un recurso natural de primera línea que el país no produce, situación que nos obliga a diseñar juntos, todos los sectores, una política de Estado sobre el combustible que nos permita enfrentar esta crisis.



No soy economista, y por ende, no entiendo mucho las leyes del mercado, pero el sentido común me dice que los altos precios de combustible deben regularse o, al menos, ofrecer propuestas de subsidio a los transportistas para evitar el desplome de nuestra economía. Sé que el gobierno no tiene los recursos para resolver este problema a corto plazo, pues no cuenta con la infraestructura y la tecnología necesaria para almacenar y procesar este recurso que tanta falta hace. Porque al margen del contenido político de las protestas, que son justas, el alza del petróleo impacta directamente en el alza de los productos básicos. Es una cadena de hechos. Al dispararse el precio del petróleo se disparan los productos de la canasta básica, los productos perecederos, las medicinas y hasta los artículos suntuarios. Y vivir cuesta el doble.



En Nicaragua, el alza del petróleo es un problema de primer orden. De vida o muerte. Nadie debe subestimarlo. Pero es fácil manipularlo y politizarlo, a tal grado que se han creado algunos mitos alrededor del petróleo venezolano. Por ejemplo, algunos ingenuos creyeron que de la noche a la mañana, el precio del petróleo se desplomaría y comenzarían a florecer como hongos un ramillete de gasolineras subsidiadas por el gobierno. Esto sería un poco de populismo y fantasía. No es la solución. Nadie la tiene. El petróleo es un recurso que no se puede regalar. A lo sumo, el Estado puede regularlo, subsidiarlo parcialmente, pero no regalarlo. Ni los países productores del líquido negro lo hacen. El oro negro no se regala. Es un dios volátil que baila al ritmo del dólar. No tiene credo ni religión, no tiene ideologías. Pero sin él, la vida no gira, y la riqueza social se inmoviliza.



Un país sin petróleo es un cuerpo sin sangre. Es el combustible que mueve nuestras economías. Sin petróleo no hay desarrollo. Es el recurso más cotizado, de tal manera que el gobierno que no garantiza su petróleo, no está garantizando su boleto para el futuro.



Mientras tanto, el oro negro continúa desplazándose con una impunidad terrible por los cuatro puntos cardinales del planeta. Y cada día que pasa se cotiza más alto en todos los mercados, ocasionando revueltas, torbellinos y hasta explosiones sociales. Y no lo detiene nada ni nadie, a menos que aparezca en escena un genio, descubriendo sustitutos viables y baratos del petróleo, pero no lo creo.



Lo único que puedo decir es que quien descubrió el petróleo, descubrió un tesoro inapreciable, un boleto para la globalización. Pero también descubrió un pandemonium; un avispero que ha generado guerras, confrontaciones y más pobreza. No hay duda que el petróleo mueve al mundo, dinamiza las economías, se transforma en energía domiciliar, y nada pareciera poder moverse sin su ayuda. Hoy el petróleo está en cielo, mañana será el agua; y ahí vendrá otra guerra que creo, gracias a Dios, muchos no veremos.