Desde el otro lado

Puede ser difícil en Nicaragua imaginarnos que un ciclón venga y se lleve con él la vida de tantas personas en un solo día, como todas las que murieron en diez años de guerra. Hasta ahora, ningún huracán ha sido tan criminal con nosotros, por fortuna. Quizá, es en Posoltega donde mejor saben lo que es sentirse cerca de lo que ahorita está ocurriendo en la antigua Birmania. Agua y tierra sobre las vidas y la historia de comunidades enteras. La reacción de la sensibilidad humana a veces es impredecible, y nunca se sabe qué puede hacer que otras personas al otro lado del mundo lleguen a hacer realidad esa preciosa palabra, mucho más linda que la de solidaridad, que es: “conmoverse”.



Pero si existe algún lugar en este planeta donde por fuerza de una hermandad ante desastres naturales, es posible conmoverse, es precisamente en Centroamérica, justamente el otro lugar del mapa, donde los ciclones tienen su sitio natural. En Birmania la tragedia es aún peor de lo que se dice o imagina, y no sólo por el desastre natural, sino por la negación de las autoridades militares que rigen el país ante la emergencia que se avecinaba. Y después, la actitud absolutamente criminal, de lesa humanidad, de bloquear la ayuda enviada por la ONU o por otros países y agencias humanitarias, bajo la excusa de que el gobierno debe controlar, gestionar y centralizar la ayuda humanitaria a los pueblos para su mejor efectividad.



En América Latina, y hasta en Nicaragua, ha habido intentos similares cuando se han producido estas catástrofes. Cualquier gobierno ve en la ayuda humanitaria un caramelo millonario que se podría aprovechar para otros fines. No otra razón fue la que terminó de conformar el retrato macabro de Somoza, cuando se apropió de gran parte de la ayuda que vino tras el terremoto del 72 para sus propios negocios de “reconstrucción”. Y más adelante, todavía no sabemos las cifras reales que según se publicaron, altos funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán, Byron Jerez y los de la piscina, aprovecharon para sus propios fines cuando llegó la ayuda del Mitch. Por cierto, cuando el Mitch, Alemán negó la tragedia de Posoltega como primera reacción.



La negación de la gravedad, y luego el intento de manejo y control de la ayuda externa es común en cualquier dictadura o gobierno autoritario. Y no deja de sorprender cómo estos desastres al final, además de originar la muerte de miles de inocentes, la naturaleza termina destapando lo miserable de un sistema dictatorial, y en algunas ocasiones, hace por destruirlo.



Es difícil imaginar qué puede llevar a un gobierno determinado a tomar decisiones de este tipo ante catástrofes tan grandes. Pero si los pronósticos de los que auspician las consecuencias del cambio climático en nuestros países tienen razón, habrá que estar muy al tanto de poner las medidas necesarias para amortiguar el golpe, especialmente en nuestras vidas.



Pongamos por ejemplo Managua, sin ir más lejos. En la capital se ha estado construyendo sin parar, incluso en muchos barrios se han levantado segundos pisos sobre techos con láminas de cinc. A veces ni siquiera se cubren con una capa de cemento y uno mira los ladrillos haciendo equilibrio unos sobre otros, y contando los días hasta que caigan. Imaginen cualquier envite de viento, agua o temblor. De hecho, en las facultades de Ingeniería o Arquitectura, Managua debe servir como un infinito caso práctico probablemente sobre lo que no se debe hacer: construir sobre grandes fallas, sin seguridad sobre el acceso a fuentes de agua potable, y ya no digamos sin tener en cuenta otros factores como la luz, las corrientes de aire, etcétera.



Sin embargo, el problema no está tanto en lo que se ha construido, sino en lo que aún no se ha construido ni se construye nunca. Las decenas de miles de pequeñas champas levantadas con madera, plástico o cinc, de cualquier esquina de cualquier barrio o cualquier comunidad. No en vano, el derecho a la vivienda sigue estando en la lista de derechos fundamentales, y esos derechos no ponen ninguna condición previa. No puede estar protegido sólo el que puede pagar. Si el Estado no garantiza una lucha por una cobertura de viviendas dignas a la mayoría de la población, está dinamitando los principios que se defienden en los derechos

humanos, pero también en las propias leyes y en la Constitución. Proteger la vida, en un país especialmente sensible a los desastres naturales, es una de las prioridades que debería estar en la agenda constante de este gobierno. Y muy poco se habla de ello.



Mientras que el gobierno militar de aquel desafortunado país se decide a dejar o no entrar la ayuda humanitaria, las imágenes que nos llegan, no las que sirve la televisión pública sino otras, a uno le da un toquecito por dentro. Una foto del satélite, antes y después de la tragedia, muestra cómo la costa del país, prácticamente, ha desaparecido. Otras veces, cuando nos ha tocado, no con esta magnitud, pero sí con dureza, hemos pedido al mundo que se conmueva. Ahora nos toca a nosotros. Es poco lo que se puede hacer, pero mucho lo que se puede al menos aprender. Estamos hermanados por estas tragedias. Sabemos como nadie, lo que es en un sólo día perderlo todo. Tan lejos. Tan cerca. Y también sabemos lo que ocurre después, cuando se van las cámaras de televisión. Te dejan solo. Lo sabe Posoltega, lo sabe la Costa, Puerto Cabezas. Tan lejos. Tan cerca.





