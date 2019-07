Jugando a Viejo

Pica y se extiende, quedar bien con Dios y con el Diablo. Amarrarse la lengua o soltarla con desmesura. Di (Decir) “Os” (Dios) -ó- Di y “Hablo” (Diablo). La gran dicotomía. Llevar la cruz, porque te conviene buscar a Doña Gloria, más que Doña Antonia, por cuestión de ahorrar tiempo en el proceso del éxito. Dirá usted, ¿qué pretendo? Al menos no confundir con Historias de Caminantes, sino Caminar sobre la Historia, como dijo el Militar. “¡No! eso es sólo un juego de palabras”, me dice usted; entonces juguemos con los números, si le parece; porque (2X/15) (2x/7) = 4X/105 entonces X=105/4; entonces X= 26.25, lo que sería la solución sería: “He aquí (X) Ve (Ver) In (In=dentro) Ti (vos) Sé (Saber) Is (Is = verbo ser o estar en Inglés)” Igual a: Venite sé is, punto, Venite Sincó”; ¿Sincó qué? = Ella en silencio por fin, que sería una buena escena de amor, hoy o mañana; tiempo que aún no se definió. Siempre en espera que Procopio le platique de su trabajo en la Xerox a Procopia; que aparentemente se la pasa bebiendo Ron Plata, a un nivel de dos punto Té (Té=Tres).



La Prensa pretende que la Luz y Sá (Luisa) trabaje con ellos; pero la verdad es que está en huelga en Unión Fé-No-Sá; puesto que antes era una especie de accionista mayoritaria; no ven que es de apellido Sá; porque ya tu Sá, ya tu Sá-Vés (Ver) (Sabes); porque yo veo; y Procopio copia. Dá, ni, El bebe sifón; lo digo porque en Ju y Ga al Pá (Ju=Juventud, Ga=Yo (Yo=Cualquier Persona), Pá=Papá), lo contó sublimemente; y en Le – ON (ON=Encendido) estuve ocupado de enamorado. De todas maneras, está primero “De Ma-Yo” (Ma=Mamá); dijo mi centella (Zen-Té-Ella); pero le contesté: “Pero si no sos ni mi Novia (NO-(hay)-Vía)”; o sea dame vía, que el furgón me está ta-pá (Pá=Papá)-ando. Ya con está mejor me despido, antes que con el Pergamino me cobren en agua; que siempre ando Co- (Compañero) Yo- (Mi persona) Té (El té) ando (Andar) = Coyoteando.





