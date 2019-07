Graciela Maduro: Filósofa y poeta argentina

En el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua española, celebrado en Cartagena de Indias (marzo de 2007), conocí a Graciela Maduro. El azar la sentó a mi lado derecho en el almuerzo ofrecido a Gabriel García Márquez, a quien había consagrado en 1972 una interpretación lúcida y prolija de sus claves simbólicas. Graciela manifestó su deseo de entregar un ejemplar de su libro a Gabo --por cierto una de las primeras y totalizadoras hermenéuticas del universo garciamarquiano-- y le ofrecí acompañarla. La nueva amiga --pequeña de cuerpo, grande de alma-- logró su propósito.



Graciela se me presentó como discípula de Leopoldo Marechal (Buenos Aires, 1900-1970) y autora del estudio más completo sobre este autor argentino, dotado por la gracia poética, el humor cristianamente optimista y la trascendencia metafísica. Me preguntó --cuando me le declaré nicaragüense-- por Pablo Antonio Cuadra, cuyo pensamiento tuvo casi las mismas raíces y fuentes del marechaliano, analizado con tanta precisión y profusión por ella.



De hecho, en su Marechal, el camino de la belleza (Buenos Aires, Editorial Biblios, 1999) se propuso realizar una relectura de toda la obra del autor de Adán Buenosayres (1948) desde la perspectiva de su desarrollo teórico, filosófico y espiritual. Y lo consiguió. La crítica e investigadora --especialista en Fenomenología-- estableció la continuidad y la urdimbre ética-estética teológica de Hans Urs von Balthasar (1905-1988), sin duda el más grande teórico católico (y no necesariamente ortodoxo) del siglo XX.



No por asumir estas matrices epistemológicas, Graciela se considera detractora de los últimos tramos del discurso crítico en sus fases lingüística, formal-estructuralista, realista, sociológica, pragmática o deconstructivista. Ha señalado sus hallazgos, al igual que sus limitaciones para una comprensión y develación del texto literario. Pero lo que sucede es lo siguiente: la obra de Marechal, para ella, no es sólo un objeto fascinante para la explicación de los más diversos críticos, sino un magisterio vivo y actualísimo en medio de la crisis planetaria y, particularmente, de la República Argentina. Por eso deja planteada otra posibilidad: una renovación cultural y educativa nacional a partir de las ideas y creaciones literarias de sus maestros.



Así, frente a las hermenéuticas deconstructivas de cuño nihilista --Derrida, Foucault, Kristeva, Eco, Vattimo-- postula una hermenéutica de sentido, afirmada en la instancia fenomenológica que abre la relación vertical del Hombre con el Ser. En consecuencia, su metodología parte de los núcleos de sentido a los que Paul Ricouer llama símbolos e indaga las fuentes literarias y filosóficas dentro de una hermenéutica humanista y teántrica. Es decir, aquella que recupera el fundamento ontológico y la concepción de una historia como proceso significativo. Su aporte original a esta teoría corresponde, primero, a la aproximación del proceso contemplativo y simbolizante a las distintas reducciones del método fenomenológico; y segundo: al aprovechamiento de la lectio divina tradicional como paradigma de lectura.



No me detendré en el resultado de esta operación intranauta de Graciela Maduro. Sólo diré que se adentra en cada una de las obras de Marechal, comenzando con la exposición teórica Descenso y ascenso de la Belleza, la más relevante de la tradición estética de Argentina; y siguiendo con siete ensayos iluminadores. En ellos desde la “Fundación espiritual de Buenos Aires” (1936) hasta Cuaderno de navegación (1966), Marechal plantea el sentido de la pertenencia histórica y ecológica, traducida en defensa de la identidad nacional, sin xenofobia ni extremismos; la significación del poeta en la construcción de la sociedad y el carácter no racional del conocimiento místico que es, en última instancia, el del poeta; la convicción de que el arte se logra íntegramente cuando, ahondando en lo autóctono, trasciende a lo universal; y la necesidad del humor como rasgo inherente a la condición de hombre Marechal también plantea otra defensa: la de la vida espiritual, creadora y contemplativa, sin mengua del compromiso poético y de toda actividad humana. “Marechal no hace concesiones a la visión politizada” --afirma Graciela--, ni aun proveniente de sus propios compañeros de militancia nacionalista.



Tampoco profundizaré en las páginas de Maduro sobre los catorce poemarios de Marechal, publicados entre 1922 y 1979 (años, respectivamente, de Los aguiluchos y del Canto a San Martín). Apenas recordaré El centauro (1940): hijo de (y tributo a) Rubén Darío, “uno de sus maestros más persistentes desde su primera juventud…Me refiero --puntualiza Graciela-- a la relación que mantiene esta obra en el Coloquio de los Centauros incluido en Prosas Profanas (1896), cuyas trazas hallamos ya en Los Aguiluchos…Marechal ha sintetizado en Quirón la sapiencia heroica del domador de caballos aprendida en el sur (de Argentina), y las ideas del clasicismo griego fundidas en el estoicismo cristiano. Su propuesta será la sustitución del centauro griego por Cristo, Centauro de nuestro tiempo.”



Me queda hablar de Gabriela como creadora, que lo es en dos dimensiones: como poeta y crítica. Sólo conozco de ella su breve antología editada en 2006 por el Programa “Ciclo de Poetas del 60 en la voz de sus autores”. En este folleto me entero de sus poemarios, cuyo títulos dan una clara idea de sus contenidos: Un viento hecho de pájaros (1958), El rostro (1961), El mar que en mí resuena (1965), Habitante entre nosotros (1965 y 2000), Canto a Eurídice (1967, El mar se llama ahora con tu nombre (1993), Orfeo canta (1995), Memoria del trasmundo (1995), Cantata del agua (2001) y Navegación de altura (2004).



Su obra crítica abarca --excluidos los libros sobre el nativo de Aracataca y el bonaerense marechal--, Proyecciones del surrealismo en la literatura argentina (1967), Julio Cortazar y el hombre nuevo (1968), La literatura hispanoamericana. De la utopía al paraíso (1989), La identidad hispanoamericana. Problemas y destino de una comunidad (1997) y El humanismo indiano (2005). Como se ve, Graciela no es nefelibata, ni una falsaria; si no una criatura excepcional, deliberante y consciente de su laboriosa creación intelectual. Ya quisiera yo en Nicaragua no una, sino muchas como ella.





