Mi buen amigo y funcionario del Ministerio de Educación (Mined), el licenciado Joaquín Masís, me plantea una interrogante: ¿Cómo es lo correcto: “Mi sueldo es siete mil córdobas” o “Mi sueldo son siete mil córdobas”? Como la inquietud del especialista en matemática y pedagogía se refiere a las normas especiales de la concordancia, vamos a hacer un breve recorrido por este interesante fenómeno gramatical.





Sujeto formado por dos o más infinitivos

Cuando un sujeto está formado por dos o más infinitivos (sin artículo o con un solo artículo inicial), puede emplearse el verbo en singular o en plural:

a) Beber, fumar y trasnochar le arruinó (o le arruinaron) la salud.



b) Era (o eran) frecuente (s) el molestar y reírse en clase.





Sujetos unidos por conjunción

Cuando el verbo se refiere a dos o más sujetos singulares unidos por la conjunción disyuntiva (o) o la conjunción distributiva (bien, ya, etc.) puede ir en singular o en plural:

a) Ni el grito, ni la altanería lo obligaron (o lo obligó) a desistir de su actitud.



b) Bien la ganga, bien la calidad del producto lo decidió (o lo decidieron) a hacer la compra.





Un sujeto compuesto precede al verbo

Cuando un sujeto compuesto por varios miembros precede al verbo, se impone la pluralidad:

a) La dedicación, la constancia y la responsabilidad son sus más sobresalientes cualidades.



b) La lectura, la música y la pintura siguen siendo sus preferencias.





El verbo precede a un sujeto compuesto

Si el verbo precede a un sujeto compuesto por varios miembros, suele concordar en singular sólo con el primero:

a) Me impactó su generosidad y compromiso con los pobres.



b) Le molestó mi sinceridad y franqueza.





Un verbo entre varios sujetos

Cuando el verbo va entre varios sujetos, concuerda con el más próximo:

a) Su actitud me impulsaba, y la de ellos, a responderle con altanería.



b) Los funcionarios asistirán, y los periodistas, cuando se anuncie el evento.



Este tipo de construcción es más usual en la lengua literaria. En la redacción común, los ejemplos citados se construyen así:

a) Su actitud y la de ellos me impulsaban...



b) Los funcionarios y los periodistas asistirán...



La Academia, por su parte, explica que en la lengua moderna son perfectamente admisibles las construcciones del tipo:

Mi deber me obligaba, y nuestra amistad, a hablarle francamente.



Parte, mitad, tercio, resto y otros sustantivos

Parte, mitad, tercio, resto y otros sustantivos semejantes pueden llevar el verbo y el adjetivo en singular o en plural:

a) La mitad de los náufragos se salvó (o se salvaron).



b) Parte de los asistentes se retiró (o se retiraron) de la reunión.



Poco, mucho, harto, tanto y cuanto, cuando modifican a mayor y menor

Cuando las palabras poco, mucho, harto, tanto y cuanto modifican a mayor y menor, deben permanecer invariables:

a) Debemos asistir con tanto mayor razón.



b) Ella tiene mucho menor experiencia.





Ser, como verbo copulativo

Cuando el verbo ser funciona como copulativo, concuerda con el complemento predicativo y no con el sujeto:

a) Su único ideal son los reales.



b) El gran comunicador son los periodistas.



¿Cómo es, pues, la concordancia en casos como “Mi sueldo es siete mil córdobas” o “Mi sueldo son siete mil córdobas”? De las dos maneras, porque en el habla coloquial, es muy frecuente la posibilidad de concordar con el sujeto o con el complemento predicativo:

a) Mis ganancias fue (o fueron) una vaca parida.



b) Mi sueldo es (o son) siete mil córdobas mensuales.





Expliquemos esto:



Ejemplo 1):

a) Mis ganancias fue una vaca parida. (Aquí, el verbo va en singular porque concuerda con el predicativo: una vaca parida).



b) Mis ganancias fueron una vaca parida. (Aquí, el verbo va en plural porque concuerda con el sujeto: mis ganancias).





Ejemplo 2):



a) Mi sueldo es siete mil córdobas. (Aquí, el verbo va en singular porque concuerda con el sujeto: mi sueldo).



b) Mi sueldo son siete mil córdobas. (Aquí, el verbo va en plural porque concuerda con el predicativo: siete mil córdobas).



En estos casos, el elemento preponderante para el interés del que habla (el sujeto o el predicativo) determina la singularidad o pluralidad del verbo.



Algo más. Estos enunciados son reversibles, es decir, que el sujeto y el predicativo pueden cambiar sus papeles respectivos, sin que el sentido se altere:



Mi sueldo es siete mil córdobas.



Siete mil córdobas es mi sueldo.





