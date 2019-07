Un crimen de derechos humanos en Gaza

Atlanta

El mundo es testigo de un terrible crimen de derechos humanos en Gaza, donde un millón y medio de seres humanos están siendo encarcelados prácticamente sin acceso al mundo exterior por mar, aire o tierra. Toda una población está siendo castigada brutalmente.



Este maltrato burdo de los palestinos en Gaza fue incrementado drásticamente por parte de Israel, con el respaldo de Estados Unidos, después de que los candidatos políticos que representaban a Hamas ganaron una mayoría de escaños en el parlamento de la Autoridad Palestina en 2006. Todos los observadores internacionales unánimemente calificaron la elección de honesta y justa.



Israel y Estados Unidos se negaron a aceptar el derecho de los palestinos a formar un gobierno de unidad con Hamas y Fatah y hoy, después de una lucha interna, sólo Hamas controla Gaza. Cuarenta y uno de los 43 candidatos victoriosos de Hamas que vivían en Cisjordania han sido encarcelados por Israel, además de otros diez que asumieron cargos en el gabinete de coalición de corta vida.



Más allá de las elecciones personales en la lucha partidaria entre Fatah y Hamas dentro de la Palestina ocupada, debemos recordar que las sanciones económicas y las restricciones en el suministro de agua, alimentos, electricidad y combustible están causando penurias extremas entre la gente inocente de Gaza, entre la que hay alrededor de 1 millón de refugiados.



Bombas y misiles israelíes atacan periódicamente la zona encapsulada, causando muchas bajas, tanto entre militantes como entre mujeres y niños inocentes. Antes del asesinato altamente publicitado de una mujer y sus cuatro hijos pequeños la semana pasada, este patrón había quedado reflejado en un informe previo de B’Tselem, la principal organización de derechos humanos israelí: 106 palestinos fueron asesinados entre el 27 de febrero y el 3 de marzo. Cincuenta y cuatro de ellos eran civiles que no participaban en el combate y 25 tenían menos de 18 años.



En un viaje reciente por Oriente Medio, intenté llegar a comprender mejor la crisis. Una de mis visitas fue a Sderot, una comunidad de unas 20.000 personas en el sur de Israel que es frecuentemente atacada por cohetes rudimentarios disparados desde la cercana Gaza. Condené estos ataques como abominables y como un acto de terrorismo, ya que la mayoría de las trece víctimas durante los últimos siete años han sido no combatientes.



Posteriormente, me reuní con líderes de Hamas, tanto una delegación de Gaza como los altos funcionarios en Damasco, Siria. También les formulé la misma condena a ellos y los insté a que declararan un alto el fuego unilateral u orquestaran con Israel un acuerdo mutuo para poner fin a toda acción militar en y alrededor de Gaza durante un período prolongado.



La respuesta que recibí es que este tipo de acción previa por parte de ellos no había sido recíproca, y me recordaron que Hamas había insistido anteriormente en un alto el fuego en toda Palestina incluyendo Gaza y Cisjordania, que había sido rechazado por Israel. Hamas luego hizo una propuesta pública de un alto el fuego mutuo restringido a Gaza, que los israelíes consideraron y también rechazaron.



Se escuchan argumentos fervientes en ambas partes respecto de quién tiene la culpa de que no reine la paz en la Tierra Santa. Israel ocupó y colonizó la Cisjordania palestina, que tiene aproximadamente la cuarta parte (28,5%) del tamaño de la nación de Israel tal como fue reconocida por la comunidad internacional. Algunas facciones religiosas israelíes reclaman el derecho a la tierra a ambos lados del río Jordán, y otros aseguran que sus 205 asentamientos con unas 500.000 personas son necesarios para la “seguridad”.



Todas las naciones árabes aceptaron el pleno reconocimiento de Israel si éste cumple con las resoluciones clave de las Naciones Unidas. Hamas acordó aceptar cualquier acuerdo de paz negociado entre el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, siempre que fuera aprobado en un referendo entre el pueblo palestino.



Esto alberga la promesa de progreso, pero a pesar de la breve fanfarria y las declaraciones positivas en la conferencia de paz el pasado noviembre en Annapolis, Maryland, se produjo un retroceso en el proceso. Se anunciaron nueve mil nuevos asentamientos de viviendas israelíes en Palestina, aumentó la cantidad de barricadas dentro de Cisjordania y el cerco en Gaza se volvió más férreo.



Una cosa es que otros líderes recurran a Estados Unidos en las negociaciones de paz cruciales, pero el mundo no debe quedarse de brazos cruzados mientras gente inocente recibe un trato cruel. Es hora de que voces enérgicas en Europa, Estados Unidos, Israel y otras partes expresen y condenen esta tragedia de derechos humanos entre el pueblo palestino.



Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, es fundador de The Carter Center, que promueve la paz, la salud y los derechos humanos en todo el mundo.



Copyright: Project Syndicate, 2008.



www.project-syndicate.org