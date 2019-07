Llamadas en eterna espera

Veamos dos asuntos que profundizan la incomunicación y limitan al individuo o ciudadano; confirman que si uno no utiliza o no tiene títulos, puestos, cargos o poder, es muy difícil acceder a ser efectivamente atendido vía telefónica; el sistema burocrático estatal y privado, lo desconoce:

Primer asunto:

La moderna tecnología digital de la comunicación instalada en numerosas empresas privadas e instituciones públicas, principalmente quienes están en el negocio bancario, tarjetas de crédito, energía eléctrica, agua potable y telefónica, HAN ACENTUADO LA INCOMUNICACIÓN y exacerbado la impotencia de los clientes o usuarios. La espera puede ser no sólo prolongada, sino que después que una amable voz femenina previamente grabada, quien, como es obvio, no se inmutará ante sus preguntas o tono, le anunciará la razón social y el giro del negocio del lugar al cual usted se ha dignado llamar, información ya conocía (por eso ha efectuado la llamada); y se ve obligado a escucharlo nuevamente sumado a una repetitiva y tediosa música de fondo, a los eslogan de la publicidad y hasta ridículos comentarios, para que después, pero muy después, le indique: “Si va a comunicarse con el área comercial marque 1, si es con la oficina técnica marque 2”… después vendrá otra nueva especificación, si es para tal cosa marque 1, si para la otra marque 2… y así sucesivamente; al final resultará que lo que usted quería no está en el menú y no hay forma que alguien se digne a responderle algo. Mientras tanto, usted, además de haber perdido el tiempo (que de todos modos lo pierde porque está desempleado), habrá consumido unos cuantos minutos en la llamada telefónica, contribuyendo así a los ingresos significativos de la próspera compañía telefónica. Es una trampa. ¿Acaso alguien no lo sabía o lo duda? El tiempo ese tan largo que se pierde, sirve, como único fin, para una “oculta terapia de hipnosis”, para que quien llama con las claras intensiones de reclamar, protestar, quejarse o desahogarse, haya agotado su energía y diluido en el tiempo transcurrido el enojo al percatarse de lo inútil que resulta.



Segundo asunto:

Si llamas a un funcionario o funcionaria pública, empresa u oficina privada, y si tienes suerte que no te contesta un equipo electrónico con las laberintosas grabaciones y multitud de opciones señaladas en el primer asunto (volver a leerlo si ha sido olvidado); es decir, si tienes la suerte que una persona con su voz masculina o femenina te conteste, vos preguntarás: ¿se encuentra el señor o la señora fulana de tal, o el licenciado, licenciada, doctor o doctora, ingeniero o ingeniera fulanita de tal… o el compañero o compañera, o…? Entonces él o ella te preguntará “¿De parte de quién?” Y vos dirás tu nombre de pila, quizás con algún título adicional. Ella o él agregará: “¿De dónde le llama?” No te pregunta: “¿Quién?”, sino “¿Dónde?”. No importa la persona, el individuo, el ser humano interesa el lugar, la cosa, la posición, el estatus… Esperará que contestes de la empresa X, del ministerio Y u oficina Z, pero si eres un ciudadano común y corriente, sin títulos, sin oficina, sin puesto público ni privado, y solamente usas tu nombre propio (que se supone es por el que te conocen), no tienes otra manera de contestar que decir: “de mi parte”, fulano de tal. Ella o él insistirá: “Sí, pero ¿de dónde habla?” Y contestarás lo obvio: de mi teléfono, de mi casa, de un teléfono público o de un celular, en la calle… Entonces no entenderá y pensará que bromeas. Entonces ¿Qué decir? Si no tienes puesto o cargo en el Estado o la empresa privada, nunca o casi nunca alguien te contestará el teléfono. Tienes que contentarte con que al menos una voz humana real, que puede “dialogar con vos”, aunque sea muy

brevemente porque está abrumada de trabajo; una voz no automatizada de una grabadora indiferente te ha contestado; siéntete dichoso, disfruta la dicha y cuelga el aparatito telefónico que hay otros, muchos otros y otras esperando por lo mismo. Dales la oportunidad…

Cuando a mi me pasa eso, e insisto en utilizar mi nombre a secas como siempre he preferido usar, no logro la comunicación deseada, no puedo avanzar en la gestión. Cuando agrego otros títulos y referencias ante la necesidad de comunicarme, entonces las cosas cambian. ¿Cómo hace la gran mayoría de gente que no tiene nada más que agregar? Pensemos un minuto en ello al concluir la lectura del texto, tal vez podamos hacer algo.



