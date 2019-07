Hasta hace pocos años, al hablar de hambre y miseria, se solía pensar en Biafra, ese intento de República separada de Nigeria en mayo de 1967 y que, como millones de sus niños no logró vivir tres años. África, con sus casi 900 millones de habitantes distribuidos en 54 Estados, es la zona más pobre del mundo, tanto, que de los 48 países con menor nivel de vida del planeta, 34 son africanos. Sin embargo, el perverso sistema económico impuesto por las potencias económicas ha multiplicado las indigencias en todas las latitudes de la tierra, situación que amenaza con extinguir a gran parte de la especie humana.



El incremento de precios del petróleo, el calentamiento global, el aumento del consumo en China, India y Brasil, y la producción de agrocarburantes, han aumentado los precios de los alimentos, empujando a la miseria a más de cien millones de habitantes de los países pobres, donde la comida representa hasta el 75% de los ingresos de las familias, contra el 15% en los países ricos. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que “por cada aumento en 1% del costo de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria. Se presagia que 1,200 millones de personas podrían padecer hambre crónica de aquí a 2025, y eso está allí nomás a sólo 17 años de distancia.



En Nicaragua siempre ha existido pobreza, pero la situación se ha agudizado: 27 de cada 100 niños padecen desnutrición crónica, que les provoca daños irreversibles en su desarrollo físico y mental; 73 de cada 100 nicas no cubren el valor total de la canasta básica, ubicándolos en inseguridad alimentaria; y 1.5 millones consumen insuficientes alimentos. La alta fecundidad y embarazos no deseados, relacionados con estratos de menos ingresos, agravan la vulnerabilidad socioeconómica; y que una de cada cuatro embarazadas sea adolescente, “perpetúa los ciclos de pobreza intergeneracional y el fenómeno de la morbi-mortalidad materna”.



Con el 64% de hogares con necesidades básicas insatisfechas y el 46.2% de la población en pobreza general, el país sigue siendo uno de los más pobres de la región, se lee en la Valoración Común de País, de Naciones Unidas, 2007. El gobierno ha emprendido el programa alimentario Hambre Cero en el sector rural, donde se concentran más personas desprotegidas en su alimentación. Pese a lo ambicioso de su nombre y a los alentadores resultados obtenidos por miles de familias, beneficiadas con cerdos, vacas y aves de corral; la producción aún es insuficiente, aunque meritoriamente, está contribuyendo a paliar la hambruna existente en el campo.



“¿Qué sé yo de Dios?”, el poema de Fernando Gordillo dice en sus primeros versos: “Yo veo cómo el poderoso da patadas en el trasero a quien le viene en gana, porque sí, porque se le ocurrió; que hay perros que comen mejor que cualquier humano y cómo, sobre las latas de basura, se inclinan rostros ansiosos de quienes esperan encontrar los tesoros de Simbad…” Lo escribió hace 42 años, pero su vigencia persiste y avergüenza, pues hay poderosos que siguen pateando traseros, perros que comen mejor que la gente, y miles de rostros ansiosos se inclinan sobre montañas de basura, buscando plástico, papel, vidrio, cartón, metales, machigüe para chanchos, o disputándose, en pugilato surrealista, desechos de comida con los zopilotes.



Consecuentes con que somos un país agropecuario, lo que necesitamos es producir, lo que se logrará en la medida en que miles de nicaragüenses tengan acceso al financiamiento, a la asistencia técnica y a buenos precios por sus cosechas. Satisfechas las necesidades internas sobrarán alimentos para la exportación, y la economía popular nicaragüense comenzará a levantarse de su postración. Hay otras opciones, pero por muchas razones ésta es de las más viables.



Hay en Las Segovias inmensos territorios a los que, durante la revolución, se incorporaron grandes inversiones para convertirlos en polos de desarrollo agropecuario. Allá, en Quilalí, está el valle de La Vigía y las planicies de El Coco, San Bartolo y Panalí, más el siempre promisorio valle de Jalapa. Allá, están las posibilidades de producir comida en abundancia y no hay que enseñarles a hacerlo, ni a los hombres ni a las mujeres, porque durante todas sus vidas han hecho producir la tierra, aún durante la mortandad de la guerra.



Actuar de otra forma sólo agudizará las demandas, generará estridencias y prolongará agonías. No hay que olvidar que antes los países de África estaban lejos de Nicaragua. Ahora, en el escalafón mundial, hay condiciones sociales y categorías económicas que han acercado las distancias.