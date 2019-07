Demanda de los transportistas: Ni justa ni sostenible

Los empresarios del transporte se han ido al paro nuevamente, exigiendo esta vez el congelamiento del precio de los combustibles que ellos insumen. Acontecimientos como éste agudizan la ya maltrecha situación económica del país, afectando muy especialmente a quienes su presupuesto sólo les permite satisfacer sus necesidades de transporte, usando el transporte colectivo.



El alza de los combustibles para los transportistas

El combustible representa aproximadamente el 40% de la estructura de costos de la industria del transporte. Es evidente que el sostenido aumento del costo de este insumo debe repercutir en el precio del servicio que la industria produce, y el incremento de este precio algún impacto debe tener en la demanda del servicio. Ésta deberíamos entenderla como la única, auténtica, justificada y razonable preocupación de los ciudadanos transportistas.



No obstante, el impacto hacia la baja en la demanda de este servicio básico debe ser poco sensible, dado que los demandantes en muy poco podemos reducir nuestra frecuencia de consumo, asumiendo el hecho real de nuestra carencia de un vehículo propio. En efecto, no podemos prescindir de viajar 6 ó 5 días semanales a nuestros centros de trabajo y periódicamente al centro de abastecimiento de nuestra despensa familiar. En este sentido es válido afirmar categóricamente que el transporte más caro es aquel del cual no podemos disponer; la mejor prueba de tal aseveración es que cuando ocurren eventos desastrosos como el presente, nos vemos en la desgraciada obligación de tener que pagar 2, 3, 4 ó 5 veces más de lo que pagaríamos normalmente por transportarnos.



El congelamiento es injusto

Los capitalistas de la industria del transporte quizás sean los empresarios más subsidiados del país. Dicho de otro modo son ciudadanos privilegiados por el Estado, pues ellos reciben un tratamiento fiscal especial por la importación de vehículos automotores, llantas, baterías, lubricantes, etc.; diferente del que se aplica al resto de sus conciudadanos, violentando así uno de los elementales pilares del contrato social. Al final, no es el gobierno quien termina pagando ese cada vez más pesado fardo del subsidio, sino todos los nicaragüenses independientemente de su condición social, económica o ideológica. Peor aún, esta carga es otra de las cosas que están desigualmente repartidas en este país, de modo que a los más pobres les toca la mayor parte. O sea que, por medio del subsidio, el Estado protege y apuntala el beneficio de los transportistas menoscabando el interés de los demás ciudadanos, y colocándolos en una situación privilegiada respecto a los empresarios de las demás industrias de la economía, tales como pulperías, farmacias, cafetines, productores agropecuarios y demás que no disfrutan de ninguna exoneración.



El congelamiento es insostenible

El día de hoy el precio de mercado del barril de petróleo ronda los 120 dólares. En Nicaragua el precio de mercado del diesel está alrededor de los 90 córdobas el galón. Los empresarios del transporte demandan un precio fijo subsidiado de 40 córdobas el galón. El precio del petróleo no ha dejado de subir casi a diario en los últimos dos años. Todos los especialistas han errado en sus predicciones sobre el afianzamiento del precio de equilibrio del petróleo: se dijo que se estabilizaría en 50, en 70, en 100 dólares; pero ha seguido subiendo en las 4 estaciones del año, y según parece no dejará de hacerlo en el corto plazo. De esta manera que el precio de mercado interno de los combustibles podría llegar a duplicarse holgadamente de aquí a final del año; por lo tanto, el subsidio por galón de combustible insumido en la industria transportista arrancaría siendo de un 225%, y en diciembre del presente año podría terminar en más del 1000%. Un subsidio de semejante magnitud arrasaría con los fondos de los programas de alivio a la pobreza extrema y comprometería una buena parte del gasto público, el mismo que procura nivelar las desigualdades connaturales del sistema.



¿Quién determina el precio?

Para nuestra economía el precio del petróleo, y en consecuencia el de sus derivados, es una variable exógena. El precio interno de los combustibles se determina en un mercado oligopólico, donde la oferta es manejada por 3 ó 4 grandes distribuidoras transnacionales. Cuando los transportistas alegan que ellos reclaman congelamiento de precios y no subsidio, parece incoherente que sus exigencias las dirijan al gobierno y no a estas poderosas transnacionales. El margen de maniobra del gobierno está restringido al Impuesto Selectivo de Consumo, que por supuesto no satisface las expectativas de congelamiento de los empresarios transportistas.



¿El Transporte es un mal negocio?

El negocio del transporte es un negocio rentable: hace 8 años una placa de taxi en la ciudad de León se cotizaba alrededor de los 3 mil dólares, hoy anda por los 10 mil. Lo cierto es que las presentes dificultades del entorno de negocios obligan a sus agentes a ajustarse. Quien no lo hace perece, así son las

realidades de la economía, así ocurre en la realidad cotidiana aquí y en toda la bolita del mundo.



A problemas nacionales, soluciones de Nación

El problema real es que el indetenible aumento del precio del petróleo, entre otros bienes, repercute severamente en la carestía de la vida de los nicaragüenses, es un problema serio y muy complejo, cuya urgente solución paliativa demanda una elevada dosis de responsabilidad social y patriotismo, y debe involucrar a todos los agentes relacionados con el tema: gobierno, distribuidoras, transportistas y usuarios. Así es como se ha tratado el problema en otros países donde con mayor éxito lo están sobrellevando.



*Ciudadano nicaragüense residente en León que tiene que viajar diariamente a Managua a trabajar, a quien le pagan por jornal, de modo que el día que no trabaja no gana.