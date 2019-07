Nicaragua: La hora de producir

Las últimas semanas se han visto saturadas de noticias y denuncias sobre una gravísima escasez de alimentos en el mundo, que amenaza con producir hambrunas en las regiones más pobres del planeta, entre ellas Centroamérica. La producción actual de alimentos es insuficiente para atender la demanda creciente. La carestía es resultado de varios factores, el principal, el crecimiento económico de India y, sobre todo, de China, dos países que suman más de un tercio de la población mundial y cuya capacidad de producción de alimentos para consumo interno es inferior a la demanda que genera su crecimiento económico. Cada año, esos países incorporan a decenas de millones de personas al consumo de más y mejores alimentos, particularmente carne, leche y cereales. La producción de biocombustibles es otra causa, pues ha implicado desviar cereales vitales para el consumo humano --como el maíz-- para alimentar automóviles. El cambio climático, en fin, está destruyendo de forma implacable extensas áreas de cultivo en África, o bruscas sequías o lluvias torrenciales las arruinan en el mundo.



Los cálculos realizados apuntan a que, en los próximos años y décadas, la humanidad necesitará duplicar la producción de alimentos, lo que requerirá aumentar las áreas de cultivo y, muy especialmente, mejorar las técnicas de explotación agropecuaria, de forma que se cubra la demanda alimentaria sin agotar los recursos naturales.



No se trata de crear alarma --que ya existe--, sino, en este caso, de destacar la responsabilidad y la oportunidad que tienen países como Nicaragua de sumarse a la campaña mundial de lucha contra el hambre. Aunque nuestro país, hoy por hoy, aparece entre los Estados amenazados de hambruna, posee en abundancia tres de los cinco factores que determinan el éxito en la producción masiva de alimentos: clima, buenas tierras y agua. Faltan otros dos: por una parte, la capacidad de entender la situación mundial --la creciente demanda mundial de alimentos--, lo que puede llevar a desperdiciar, una vez más, la oportunidad que tiene el país para salir de la pobreza, la marginación y el atraso; y por otra, realizar una revolución agraria que permita optimizar los recursos naturales que posee Nicaragua, para convertirla en potencia alimentaria.



Cuando uno lee los periódicos nacionales, pareciera que las clases políticas no tuvieran mejor manera de emplear su tiempo que estar sacándose los ojos los unos a los otros. Energías e impulsos que deberían estar dedicados a los sectores productivos se desperdician en mezquindades sin fin, como si esas mezquindades fueran a resolver los profundos problemas que mantienen a Nicaragua en el furgón de cola de la economía y de la historia. Dicho de otra manera, si las fuerzas destructivas que se han apoderado del país pudieran transformarse en fuerzas constructivas, y dedicarse a labores productivas, Nicaragua podría situarse entre los países con mayor crecimiento económico del mundo.



Pero a lo concreto. Nicaragua tiene los recursos necesarios para producir cada año decenas de miles de toneladas de alimentos: granos, hortalizas, carne, pescado… Falta que el país en general entienda y asuma la oportunidad, el reto y la obligación existentes de trabajar para combatir el hambre en el país, la región y el mundo. Oportunidad, porque todo lo que se invierta en producción de alimentos encontrará fácilmente mercados, en América y Asia. Países como México, Venezuela, Cuba y El Salvador son deficitarios en la producción. Comprarían buena parte de lo que produciría Nicaragua. China e India comprarían lo que se les vendiera. Estos gigantes asiáticos están al límite en cuanto a tierras fértiles y recursos hídricos. Objetivamente, es poco lo que pueden hacer para autoabastecerse, y dependerán cada vez más del mercado mundial. Como tienen enormes excedentes monetarios, dinero no les faltará para pagar. En ese sentido, Asia y Latinoamérica aparecen, más que nunca, como regiones complementarias. Asia está superpoblada, sus recursos para producir alimentos están al límite, si acaso no sobrepasados, pero tiene una enorme liquidez monetaria. Nuestra región está poco poblada, tiene tierras y agua en abundancia, y necesita urgentemente de inversiones y mercados que fortalezcan o generen espirales de desarrollo. Tiene, pues, las mejores condiciones materiales para inundar de alimentos al planeta.



Amplias zonas de Nicaragua están despobladas; otras, en vías de despoblación. La causa es conocida: la falta de empleo y oportunidades. No hay inversión productiva que los retenga. Es el problema a solucionar. Y no hablamos de una simple reforma agraria, ni menos, de llevar una vaquita y unas pocas gallinas a los campesinos, medidas necesarias y justas, pero que apuntan a la producción de autoconsumo. Se trata de poner en marcha una inmensa revolución agraria que implique al gobierno, la empresa privada, los sindicatos, las cooperativas --que sigan existiendo-- y al campesinado.



La reforma agraria es reparto simple de tierra. Una revolución agraria es algo más profundo y de mayor calado. Implica reformar la tenencia de la tierra, poner en marcha una vasta campaña educativa para introducir nuevas y mejores técnicas de producción agropecuaria, para producir más en menos espacio y gastando menos; es decir, producir con la máxima eficiencia posible. Es abrir caminos que comuniquen las zonas productivas con las zonas de acopio, y éstas con puertos y carreteras. Es educar a los pequeños y medianos productores en las bondades de la producción cooperativa (base del éxito del sector agropecuario europeo), enseñándoles a organizarse como cooperativas de base social-capitalista. Es introducir sistemas de racionalización en el uso del agua, para gastarla menos y aprovecharla más, lo que debe ir acompañado de la reforestación de las riveras y cuencas de ríos, arroyos y lagos, así como de la recolección de aguas en los periodos lluviosos para aprovecharlas en verano. Se trata, en definitiva, de sacar al país del siglo XVIII y situarlo, de golpe, en el siglo XXI.



No será fácil, pero tampoco es imposible. Lo único que se necesita es aunar las voluntades en un enorme, necesario, urgente y oportuno esfuerzo productivo, que permitiría resolver gran parte de los males que aquejan a Nicaragua (desempleo, atraso, desesperanza, pobreza), creando una enorme fuente de riqueza; y de paso, contribuir de forma responsable y solidaria con las regiones desfavorecidas del mundo.



La inversión económica y el esfuerzo serán grandes; pero más grandes son las necesidades alimentarias del mundo, y gigantescos son los recursos monetarios disponibles para adquirir lo que se produzca. El factor más incierto de cualquier inversión es la existencia de un mercado suficiente para lo que se quiere producir. En este caso el mercado es seguro y el pago también. Sólo falta entenderlo y poner manos a la obra. Cambiaríamos Nicaragua para siempre y para bien. No es hora de discutir. Es hora de tomar decisiones esenciales; en el momento del salto. La hora de producir.



* Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España.