Hablemos de abuso sexual

¿Es efectivo el sistema de protección para la niñez y la adolescencia?

Desde hace diez años Nicaragua cuenta con una ley, que ha contribuido socialmente a cambiar la visión tradicional de cómo se percibe a la niñez y a la adolescencia. Realmente ha sido trascendente pasar del concepto de “menor”, al reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como personas y por supuesto como ciudadanas y ciudadanos de la nación.



El Código de la Niñez y la Adolescencia- CNA- (Ley 287), reconoce a la niñez y adolescencia como sujetas y sujetos de derechos, así lo establece el artículo 4: “Toda niña, niño y adolescente nace y crece libre e igual en dignidad, por lo cual goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana”. En otro artículo menciona que “ninguna niña, niño o adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito, dentro o fuera del país, violencia, abuso o mal trato, físico, psíquico o sexual, entre otras formas crueles que afecten sus derechos y libertades”.



En este momento deseo referirme a uno de los grandes problemas sociales: el abuso sexual, que deja graves consecuencias en la salud física y mental para toda la vida, sino se atiende a las personas que han vivido esta amarga experiencia.



En los últimos años, según los reportes policiales, la tendencia ha sido el aumento en el registro de las denuncias por delitos sexuales. Solamente en el primer trimestre del año en curso, las Comisarías de la Mujer y la Niñez (CMN) reportaron 1,097 denuncias, de las cuales el 57% correspondían a niñas, niños y adolescentes víctimas de: Violación, Estupro, Abuso Deshonesto y Acoso Sexual, siendo siempre el lugar donde viven las niñas y los niños, la ocurrencia del 70% de los delitos. Esto incluye solamente los registros de las Comisarías de la Mujer y la Niñez. ¿Cuántos delitos siguen ocurriendo a diario que no son denunciados? ¿Cuántos delitos no son denunciados por diversas razones, incluyendo cuando no se cree a la niña o el niño, o por falta de información y acceso a los servicios de salud y policiales en la comunidad o municipio?

Analicemos las denuncias recepcionadas en la Comisaría. En principio debemos reconocer que poner una denuncia por este crimen, no es fácil para las niñas, los niños y las adolescentes, y tampoco para las madres, padres o acompañantes en el proceso de la denuncia, ya que es difícil aceptar que sus hijas e hijos hayan vivido un Abuso Sexual.



Tampoco sigue siendo fácil cuando inician el proceso legal en un Sistema Judicial, que desde iniciada la investigación por Abuso Sexual se hace como si fuera cualquier otro delito, que revictimiza y pone en duda la experiencia abusiva vivida por las niñas y los niños, descalificándolos como ciudadanos que lo único que quieren es justicia, como una forma de restituir el daño que el abuso deja.



Es loable la labor de las organizaciones de sociedad civil para incidir en la creación de leyes como la Ley No. 287, y políticas públicas; y algunas instituciones por tomar iniciativas que contribuyan a mejorar su labor.



Es lamentable que en nuestro Sistema Penal, aún después de muchos años de trabajo y Protocolos de Atención, se siga pensando y haciendo lo mismo que hace diez años, ahora con más instrumentos legales y de procedimientos (Protocolos de Atención). Esto no es consecuente según el CNA, ya que la niñez y adolescencia debe gozar de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana.



No se pusiera en duda al Sistema, si ante tantas denuncias realizadas en años anteriores, solamente casi el 10% de estos delitos ponen en la cárcel a los abusadores, surgiendo muchas interrogantes como: ¿Será que las denuncias no son investigadas lo suficiente? ¿Se espera que las niñas y niños den la información suficiente en las entrevistas para conseguir las evidencias del crimen? ¿obedece a falta de recursos humanos y económicos? ¿Se espera tener testigos idóneos (vieron los hechos)? ¿O que las valoraciones médicas forenses refieran que hubo acceso carnal, porque en delitos de violación es contundente, pero en otros delitos como: el acoso sexual o abusos deshonesto, esta prueba no proporciona evidencias? Si se consideran las valoraciones psicológicas, muchas veces no se pide hacerla o son de menos peso, porque se piensa que las psicólogas forenses están parcializadas. A esto se le puede sumar la falta de condiciones ambientales para atender a las víctimas en el Sistema Penal (Policía, Fiscalía y Juzgados). No pensemos sólo en Managua, pensemos en aquellas regiones donde conseguir llegar a un servicio es una proeza.



Después de diez años, las instituciones estatales no han implementado eficientemente la Política de Protección y las medidas especiales de protección referidas en el mismo Código. No existe un sistema de protección eficiente donde al detectar o sospechar de una posible situación de abuso sexual, haya una repuesta integral y un proceso legal no revictimizante para las niñas, los niños y adolescentes.



Con esto no quiero decir que no debemos denunciar el Abuso Sexual, sino que debemos exigir que durante el proceso judicial, la niñez y adolescencia sea atendida con respeto, dignidad y humanismo; nada nuevo estamos diciendo, solamente recordando que así está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.



Alianza Intercambios

Movimiento contra el Abuso Sexual

Hablemosde.abusosexual@gmail.com