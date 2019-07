Motines contra el hambre

Ya son más de treinta y siete los países en los que la inseguridad alimentaria ha provocado protestas. Las primeras tuvieron lugar en México el año pasado por el aumento exagerado del precio del maíz. También en Myanmar (antigua Birmania) la insurrección de los monjes, en septiembre de 2007, comenzó por manifestaciones de descontento contra la carestía de los alimentos. Y en las últimas semanas hemos asistido a tumultos en diversas ciudades de Egipto, Marruecos, Haití, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Malasia y sobre todo de África Occidental (Senegal, Costa de Marfil, Camerún y Burkina Faso).



Son rebeliones de los más pobres y limitadas al ámbito urbano. El campesinado, por el momento, no se ha amotinado, y las clases medias no se han sumado al alboroto. Pero lo harán si los precios de la comida siguen aumentando. Y estos subirán, pues lo paradójico de la situación es que nunca la producción agrícola había sido tan abundante. O sea, que la carestía actual no se debe a la penuria, sino a otros factores. Habrá pues nuevos amotinamientos por hambre y durante un largo periodo, que se traducirán a nuevas oleadas de emigración. Pues la comida representa hasta el 75% de los ingresos de las familias de países pobres, contra un 15% en los países ricos.



Para prevenir las próximas algaradas, algunos gobiernos ya han multiplicado las medidas: Kazajistán ha suspendido todas sus exportaciones de trigo; Indonesia ha decidido limitar las de arroz; Filipinas ha declarado la guerra a los especuladores; y Argentina, Vietnam y Rusia han restringido sus ventas de trigo, arroz y soja al extranjero.



Pero los precios siguen en alza. Desde marzo de 2007 el valor de los productos lácteos ha subido un 80%, el de la soja un 87%, y el del trigo un 130%. El Banco Mundial, que no está exento de responsabilidad, afirma que estos aumentos han empujado al abismo de la miseria a más de cien millones de habitantes de los países pobres. Y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que por cada aumento de 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria, lo cual significa que 1,200 millones de seres humanos podrían padecer hambre crónica de aquí a 2025.



¿Por qué aumentan los precios de la comida? Esencialmente, por cuatro razones: Primero, porque la elevación del nivel de vida de países como China, la India y Brasil ha modificado los hábitos alimentarios. Se consume más carne, luego hay que criar más ganado, el cual consume una parte importante de las cosechas de cereales. Las nuevas clases medias comen más veces a la semana carne de pollo y de cerdo, y estos animales se nutren a base de soja y de maíz. Como la población mundial va a seguir creciendo y el poder adquisitivo de muchas personas va a continuar elevándose, se producirá un cambio estructural. El ecologista Lester Brown lo anuncia: “Cuando los chinos consuman tanta carne como los estadounidenses, absorberán el 50% de los cereales del mundo”.



Segundo, porque una parte de la producción alimentaria (caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha) se destina ahora a la producción de agrocarburantes. Las tierras y los cultivos que se dedican a esa actividad ya no dan alimentos para los seres humanos. Esto también se va a agravar. La Unión Europea ha decidido que un 10% del total de hidrocarburos consumidos de aquí a 2020 deben ser agrocarburantes. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pide que sea un 15% de aquí a 2017; a tal punto que países con déficit alimentario como Senegal o Indonesia, han resuelto producir agrocarburantes en vez de vegetales comestibles. Responsable en parte de esta situación, el Fondo Monetario Internacional, afirma que entre un 20% y un 50% de las cosechas mundiales de maíz y de colza ya están siendo desviadas para elaborar carburantes.



Tercero, porque el estallido de los precios del petróleo --por encima de 115 dólares el barril-- encarece el coste de los transportes, en particular el del traslado de los artículos del agro, y por consiguiente el valor de los alimentos.



Cuarto, por efecto de la especulación financiera. Huyendo de la crisis de los subprime, los fondos de inversiones apuestan en este momento por los productos alimentarios: soja, trigo, arroz y maíz. Son valores refugio. Los fondos compran y almacenan apostando por el alza. Como los acaparadores de siempre, los nuevos especuladores no dudan en enriquecerse con las hambrunas que ellos mismos contribuyen a crear. Se estima que la especulación está causando un 10% de las subidas de los alimentos.



Los países ricos se comprometieron hace tiempo a consagrar el 0.7% de su Producto Interior Bruto al apoyo de los países pobres. Muy pocos han cumplido esa promesa. En su conjunto, el año pasado la ayuda disminuyó un 8.4%. ¡Y la asistencia a la agricultura de los Estados del Sur bajó, en los últimos veinte años, un 50%! ¿Cómo extrañarse de la proliferación de los motines? ¿A qué se espera para crear, por fin, un gran Fondo Mundial contra el Hambre?



Publicado en el Bog de Baulacor, España.