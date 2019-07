El Sur frente a la crisis alimentaria

La llamada crisis alimentaria es una oportunidad para el mercado, pero también un nuevo escenario de lucha para los pueblos; una nueva expresión de la vieja contradicción fundamental entre mercado y Estado, ahora mucho más radical por el uso de alimentos para las chatarras y no para la vida, en expresión de Evo Morales, Presidente de Bolivia. Un nuevo frente de guerra, literalmente.



El mercado la asume como una nueva fuente de acaparamiento, de especulación, de sometimiento y control integral, como siempre inmoral, del Norte sobre el Sur. Una oportunidad extraordinaria; mientras que los pueblos ven en ella la posibilidad de garantizar su independencia como nación y como región, y sobre todo como medio de solidaria unidad mundial. Controlando el rubro más sensible para la subsistencia humana.



El mercado demanda que la solución de esta crisis se deje en manos del llamado libre comercio, del principio del equilibrio automático de la oferta y la demanda, sin importar cuánto tiempo se requiera para lograr este equilibrio; al menos cinco años en la opinión de los expertos. Que los pueblos produzcan para los consorcios internacionales, quienes a su vez se encargarán de distribuir la producción alimentaria mundial a través de las bolsas de valores y todo el sistema de distribución y comercialización, conforme a la demanda de los pueblos del Norte, desde luego, que son los que hoy por hoy están en condiciones de pagar los precios especulativos. Saqueando de nuevo a los pueblos del Sur.



Los pueblos del Sur por su parte, exigen que los alimentos se produzcan para colmar el hambre en todas las latitudes, del Norte y del Sur. Alimentos para la vida, a precios justos, que compensen dignamente el esfuerzo de los productores, mayoritariamente campesinos pobres. Proporcionándoles los recursos apropiados para cada rubro, disminuyendo al mínimo necesario la intermediación comercial; obligando al Estado que garantice en primer lugar la satisfacción de las necesidades de su propio pueblo, pero exigiéndole también que traslade el excedente a otros pueblos en forma solidaria.



Los pueblos exigen en consecuencia que se alivie la crisis alimentaria en términos estructurales, para el largo plazo histórico, y no en forma coyuntural, para superar esta nueva crisis del capitalismo. Una solución sistémica que persigue erradicar la crisis estructural del libre mercado. Una solución en consecuencia que no busca culpables, fuera del mercado; ni en la demanda de las grandes masas poblacionales de las potencias emergentes, que tienen derecho a desarrollarse plena y dignamente; ni en la intencionadamente supuesta indolencia de los pueblos del Sur, incapaces de desarrollarse, según el Norte, quien los ha obligado a vivir en el círculo perverso de la pobreza. Una solución en fin que busca racionalizar la producción en general, así como su distribución.



Porque no existe ninguna limitación para colmar plenamente la demanda de alimentos de la población mundial, ni para hoy día ni para el futuro indefinido.



Los recursos están disponibles, también plenamente: la tierra con vocación agrícola, la mano de obra especializada y de cultura ancestral, la tecnología, el financiamiento, y sobre todo, la conciencia humanista de los pueblos del Sur, verdaderamente desarrollados en este ámbito, que es el fundamental.



Los organismos internacionales sin embargo, controlados por el Norte, están en contra de la solución humanista. Como siempre ellos tienen una propuesta discursiva, vaga, ambigua. Porque finalmente persiguen relanzar el sistema capitalista, encontrándole una nueva solución a esta crisis estructural que ellos siempre califican de cíclica, coyuntural. Y claro, garantizándoles a los pueblos del Sur la quimera del derrame de la riqueza del Norte; nunca posible, sobre todo en esta etapa neoliberal que ha demostrado hasta la saciedad su capacidad de producir riquezas sin producir empleos, sin distribuirla, concentrándola cada vez más en cada vez menos individuos-corporaciones; como suele reiterar incansablemente Rafael Correa, Presidente del Ecuador, quién también agrega que la economía es ideología disfrazada de ciencia.



La propuesta de solución humanista fue mayoritariamente predominante en la reciente Cumbre Presidencial sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, celebrada en Managua el pasado miércoles 7 de mayo de 2008. Las tres excepciones explícitas no sorprendieron a nadie, ni a los delegados ni a los pueblos que le dieron seguimiento. Pero fueron las únicas que merecieron la atención de los medios de comunicación, de Nicaragua y del resto de los países del Sur, ideológicamente asociados al Norte. Valiéndose de ellas para elogiar la solución del mercado, arremeter contra la solución humanista, calificar de fracaso a la Cumbre, y atacar despiadadamente a Daniel Ortega Saavedra, su convocante.



La posición mayoritaria no mereció ninguna mención positiva, menos la de Cuba, que es la que mejor la recoge. Fue totalmente ignorada porque es demoledora. Así se expresó en su parte medular Esteban Lazo Hernández, Vicepresidente del Consejo de Estado de esa República: “La crisis alimentaria que hoy nos convoca, es agravada por los altos precios del petróleo y por el impacto sobre ellos de la aventura bélica en Irak; por el efecto de estos precios en la producción y transporte de alimentos; por los cambios climáticos; por el creciente destino de importantes cantidades de granos y cereales de EU y la Unión Europea para la producción de biocombustibles, y por las prácticas especulativas del gran capital internacional, que apuesta a los inventarios de alimentos a costa del hambre de los pobres. Pero la esencia de la crisis no radica en estos fenómenos recientes, sino en la desigual e injusta distribución de la riqueza a nivel global, y en el insostenible modelo económico neoliberal impuesto con irresponsabilidad y fanatismo en los últimos veinte años” (fin de la cita).



A esta nítida expresión de la posición mayoritaria, expuesta por el vicepresidente de Cuba, hay que agregar la institucional propuesta solidaria del presidente Hugo Chávez, de la República Bolivariana de Venezuela, en financiamiento e insumos, también rechazada por los medios; para concluir que la Cumbre de Managua fue realmente exitosa.