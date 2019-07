Nicaragua, una triste particularidad

Los cambios ocurridos dentro del proceso político desigual en América Latina, que indudablemente va enterrando en el pasado los regímenes de extrema derecha --aunque en algunos países con entierros de poca profundidad--, no cesa de hacer florecer regímenes de izquierda. No obstante, es reconocida la heterogeneidad de estos regímenes. Pero sólo el hecho de ser contrarios y --en algunos casos-- solamente no afines a las arcaicas oligarquías terratenientes, vinculadas a las castas militares que siempre les fueron consustanciales a los regímenes conservadores clericales de derechas, está cambiando de color el mapa político latinoamericano.



Las diferencias entre un régimen de izquierda y otro, pese a que la idea del socialismo no le es ajena a ninguno, comienzan con el hecho de que tampoco la idea de socialismo es única. Eso lo sabe el ciudadano medianamente informado sobre la geopolítica latinoamericana; sin embargo, no está demás recordar que los nuevos regímenes tienen una tarea histórica común en cada país, cual es liquidar las desigualdades sociales heredadas por las oligarquías en su largo período de subordinación ante el capital extranjero.



Cada país latinoamericano y caribeño tiene su propio rasgo histórico irrepetible. Pero el caso de nuestro país, aceptado convencionalmente como de izquierda, es el único que se debate dentro de la particular contradicción de tener un gobierno en apariencia repitiendo, pero divorciado y opuesto al gobierno sandinista anterior. Sólo de nombre representa la continuidad, pero en términos prácticos nació con otros propósitos. Su titular en el gobierno maneja un estilo de conducción política personalista. Aquel ensayo de dirección colectiva al frente de la revolución sandinista de 1979, no llegó a consagrarse de modo definitivo.



Es parte de la variedad de tonalidades que representa la izquierda latinoamericana, pero en casos como del desapego de sus acciones a la constitución, la condena del aborto terapéutico y el clericalismo violatorio del laicismo constitucional del Estado, actúa como un auténtico régimen político de derecha. Realmente, para consumar estos últimos hechos, milita en el corro reaccionario-clerical de la derecha. El discurso del presidente, “revolucionario” radical hacia el exterior y su política interior autoritaria y antidemocrática, hacen el nudo principal de su contradicción. En las últimas semanas, esta contradicción mostró su drama en el evento regional por la seguridad alimentaria en un escenario florido; en otro escenario a pleno sol, con actos represivos contra el desatendido problema del transporte.



Resulta fuera de lo razonable el hecho de haber una protesta nacional de los transportistas a causa de un combustible de precio más elevado que en el resto de Centroamérica, siendo Nicaragua la más beneficiada por la colaboración petrolera venezolana. O, más bien, la que debería serlo; pero esta colaboración es aprovechada de manera discrecional por empresas que funcionan con carácter privado en manos del presidente. Se habla de la colaboración millonaria de Venezuela con Nicaragua, pero se agudizan los conflictos económicos nacionales y la tal colaboración no parece existir, pues apenas se manifiesta en obritas de calles, de lo cual tampoco aparece ningún informe sobre cuánto y cómo opera este proyecto. De ahí que, a coro, en la nación se pregunta: ¿En dónde están los millones de dólares de esa colaboración?

En esta situación, no asoma el interés oficial por aclarar nada. El orteguismo ha renunciado a la lucha ideológica frente a los cuestionamientos políticos, y la ha sustituido por las ofensas y las descalificaciones contra sus críticos, dichas de forma chabacana, con lo cual no despeja dudas respecto de su falta de transparencia en el manejo de la colaboración venezolana. Queriendo ahogar la inquietud pública, reedita las acusaciones contra la derecha y el imperialismo --y sus “aliados” que son, sin salvación posible, quienes critican al gobierno-- como causantes de las protestas e inconformidades sociales. Es decir, todo es efecto de una conspiración de la derecha y la Embajada gringa, quienes manipulan a los sectores en protesta y alimentan una conspiración contrarrevolucionaria.



Pero, si el gobierno sabe que la derecha y la embajada gringa están siempre en disposición de manipular a la población, ¿por qué no se adelanta a dar respuestas a los problemas, y dejarlas en el aire, sin banderas, pretextos, motivos ni razones? ¿Es necesario esperar que los conflictos hagan crisis, gracias a la actitud arrogante de creerse dueño de la razón, y buscar cómo “resolver” con la imposición? ¿No imaginan los orteguistas que con sus acusaciones están reconociéndoles a la derecha y la Embajada gringa, una capacidad de manipulación del pueblo, que en verdad no tienen, por mucho que lo deseen? ¿En dónde están los organismos populares, sindicales y políticos de la derecha pro yanqui, capaces de incidir en la voluntad de los sectores populares? ¿Se puede hablar sin caer en el absurdo, de conspiraciones y golpe de Estado, en un país donde la derecha y la Embajada carecen de influencia sobre las fuerzas armadas de la República? Con esa torpeza alimenta la idea que la derecha y una embajada, son más capaces que el gobierno de influir en las acciones populares.



Es verdad, “nuestra” derecha es reaccionaria y agresiva como siempre, pero en las actuales condiciones, no tiene ni fuerza organizada ni influencia suficiente como para poner en riesgo la estabilidad del país. Esta no es la derecha que actuaba a la sombra de la intervención armada de principios del siglo XX. No es la derecha con Ejército propio, entrenado por las fuerzas armadas gringas y una dictadura como escudo del resto de ese siglo, hasta 1979. No es la derecha actuando al unísono con la Iglesia Católica y un Ejército mercenario organizado por los gringos, que presionaba desde el exterior y asesinaba en el campo nicaragüense, en los años ochentas.



La derecha actúa con iguales criterios, y con el mismo aliento estadounidense, pero sin aquellos instrumentos. Hace oposición (¿qué razón hay para esperar que no la haga?), pero no es la única oposición ni sienta pautas de forma dominante a nadie. El discurso mecánico del orteguismo la sigue viendo igual, y con ello, más su aberrante actuación, la estimula. Necesita asustar sobredimensionando a la derecha, porque no tiene otra forma de justificar su régimen personalista y autoritario.



En su borrachera de poder, el orteguismo no advierte que con su torpeza demuestra mejor que nadie cuan lejos está de representar la continuidad de la revolución, y de crear consenso en torno a una política de interés nacional. Más bien, y contradiciendo su discurso antiderechista, tiende cada día a reforzar su alianza con el sector más corrupto de la derecha, representada por Arnoldo Alemán. ¿Qué gobierno de izquierda es éste?