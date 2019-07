¡Costa Rica no aspira!… succiona y se defiende

Distinguido colega y amigo Dr. Manuel Madriz Fornos. Recientemente leí su artículo de opinión bajo el título “¿A qué aspira Costa Rica?”, publicado en END. Trataré de responder su consulta internacional, como si fuera consultado nacional.



A muchos nos inspira el estudio del derecho por la lucha por la justicia social; particularmente por el ejemplo del maestro Luís Pasos Argüello desde su oficina frente a la escuela María Mazarello, en las consultas que hacían mis padres por asuntos legales de propiedad que representaba el maestro. Con tiempo me fue dedicando algunas palabras y luego preguntas, cuyas repuestas me atrevía a balbucear frente a él, con algunos conceptos e ideas recién adquiridas en nuestra vieja escuela de leyes en León. Me ofreció en más de una ocasión heredarme una parte de su enorme biblioteca, y creo que tuvo alguna voluntad, pero la memoria tal vez le falló, y así nos perdimos de ese invaluable tesoro. Pero mucho nos legó a todos con su obra.



El tema del río San Juan también fue parte de gratas conversaciones con el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (Q.E.P.D). Viajé con él a Chinandega a un mitin de la UDEL, en su viejo Volkswagen; y conversamos sobre “La República Romana”, materia que impartía entonces la recordada Dra. María Elena Palacios de Hernández (Q.E.P.D). Grande fue mi sorpresa cuando en el discurso central en Chinandega soltó aquella lapidaria frase que estremeció a la dictadura: “Nicaragua volverá a ser República”. No creo que se haya referido a la República Romana, ni a la Conservadora. ¡Otro tipo de republicanismo, más actualizado e incluyente de todos los sectores de la sociedad, se desarrollaba en el pensamiento y en la obra del Mártir de las Libertades Públicas!

Hacia finales del siglo XX, me encontré compartiendo cubículo de investigador en la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua con el Dr. Alejandro Bolaños Geyer (Q.E.P.D). Me intrigaba ver su cabecita de algodón revisando obituarios de difuntos de un siglo atrás, y listas de pasajeros de barcos ahora en la arena; informaciones a las que entonces yo no les encontraba ningún sentido. A él talvez le parecería extraño mi desorden de investigador empírico, por el volumen de notas y fotocopias que sacaba por cajones sobre el río San Juan.



Con aficiones e intereses comunes me invitaba a visitarlo los fines de semana, a su estudio privado en su casa familiar en El Raizón de Nindirí, frente a la de su hermano, el ingeniero Enrique, de sus mismos apellidos, quien eventualmente llegaría a Presidente, y se cruzaba en ropa casual al estudio de su hermano a conversar o consultarle sobre algunos temas; y yo aprovechaba para exponerle mis dudas y reflexiones sobre el daño, las obstrucciones deliberadas, planificadas y perjudiciales que nos han ocasionado españoles, ingleses y ticos, en el curso y la cuenca entera del río San Juan, y en todos los sistemas sustentadores de la vida de los ecosistemas que interactúan con nuestra Reserva Indio Maíz, y a todo lo largo de nuestra frontera sur. Creo que de alguna manera logré captar la atención de don Alejandro, pues en la presentación de una de sus obras en el Banco Central, me llamó por el sobrenombre con el que me había bautizado “River” --River, me dijo--. Nunca existió el Río Colorado, existía un riachuelo Jiménez paralelo al San Juan por dos kilómetros. Y me dio el nombre del Venus, Success y Horacio, tres embarcaciones inglesas que habían sido hundidas para desviar el curso de las aguas del río. Se acomodó los anteojos, mientras con malicia se alejaba entre los asistentes diciéndome: “Encontrarlas les corresponde a ustedes”.



La desviación de las aguas del río San Juan empezó con los españoles por medio del ingeniero Fernando de Escobedo, para defender las ciudades del interior de los ataques de los piratas. Ésta fue la primera desviación provocada hacia la barra del Colorado, y continuada por ingenieros y militares ingleses, y finalmente por los costarricenses que jugaron el mismo papel de servicio a la Corona Inglesa que los súbditos miskitu.



La ingerencia de filibusteros en Centroamérica se la debemos a los costarricenses, quienes contrataron a estos primeros filibusteros para atacar Nicaragua años antes que apareciera William Walker.



¿Dónde alcanzan en nuestra historia patria: Alejandro Bullow, Bruno Natzmer, Thomas y Jorge Cauty, Silvanos Spencer, William Webster, John Perkin, Henry Dunn, Teodoro Heinung; y los 200 filibusteros prusianos que contrató Costa Rica en Alemania, y desembarcó del Antoinette en nuestro puerto de San Juan de Nicaragua el 14 de diciembre de 1853, y luego armaron con fusiles Minié de astrillas y balas rotatorias comprados por Eduardo Wallerstein en Londres? ¿Y las armas y los hombres comandados por John Erskine, de la armada real inglesa surta en el puerto de San Juan de Nicaragua? Nosotros peleábamos nuestras guerras de hacendados con fusiles de chispa y pólvora negra, y los vecinos disponían de cañones, rifles de precisión y un ejército de 10,000 hombres comandados por oficiales prusianos, ingleses, irlandeses, alemanes, franceses y algunos norteamericanos.



Estimado colega: No es relevante ahora mismo descubrir tanta historia oculta y engaño a nuestros estudiantes por varias generaciones. Usted mismo ha llegado al convencimiento de que Costa Rica nunca pudo haber cumplido las voces del Tratado Jerez Cañas, pues éste le obligaba a concurrir a la defensa militar de los territorios nicaragüenses, y ¿como iban ellos a cumplir esta parte de su obligación si no tenían ejército propio, sólo mercenarios o filibusteros?... A usted, mi distinguido colega, brillante estudioso del derecho internacional, no le resulta ajeno que las voces del Tratado Jerez Cañas, sólo autorizan el ingreso con objetos de comercio HACIA EL INTERIOR DE COSTA RICA. Ni siquiera pueden sacar las uñas por el río hacia el Caribe. Su derecho caducó, era para ingresar objetos desde el Mar Caribe por una parte limitada del río, no para sacar nada. ¿Y qué podría aportarnos ilustre amigo, sobre los territorios ganados por accesión por el agradecido río San Juan que ahora desemboca en Punta Moin, a dos kilómetros de Puerto Limón? Éstos son territorios que el río ha recuperado para nuestra patria.



Desde los albores de la humanidad, los hombres de las cavernas entendieron que un ataque era la mejor defensa, y esto es precisamente lo que hace Costa Rica con esta maniobra táctica de la demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. De paso, se defiende de la justa y necesaria demanda que debe interponer Nicaragua en base a los daños ambientales a nuestro territorio, y la indemnización que deben pagar. Te remito al campo de tu especialidad para actualizar el estudio en las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nos. 2158 (XXI) de 1966; 1803 (XVII) de 1962; 2158 (XXI) de 1966; 1803 (XVII) de 1962; 626 (VII) de 1952, entre otras tantas de Soft Law, para recuperar el río, con la tierra que éste ha ganado. SunTzu enseña en el arte de la guerra: “Conquistará el que haya aprendido el artificio del engaño. Ese es el arte de la maniobra táctica”. Ya conocemos el engaño. ¡Ahora vamos por lo nuestro!

No sería un mal comienzo revisar los libros que se preparan para 800,000 niños y 18,000 profesores este año; que no les sigan enseñando mentiras editadas gratis en Costa Rica.





*Abogado ambientalista.