La fallida cumbre

Con el incontrolable costo del petróleo se da el alza del precio de los alimentos y el crecimiento anual de la inflación. La canasta básica está por las nubes. Por más de 8 mil córdobas. Cantidad que ganan pocos. La carestía se disparó con particular fuerza en productos de consumo básico. Frijoles, arroz, pan, pollo, chayote, cebolla, tomate y aceite. Las tortillas cuestan el doble y son transparentes. El atún y la sardina enlatados aumentaron a más de 30 córdobas. Los productos del campo, sujetos a cambios bruscos en su cotización por causas naturales y especulativas, reflejan encarecimiento por el transporte.



La carestía no es nueva en esta administración, durante la cual la inflación se ha duplicado, afectando sobre todo a los hogares con menos ingresos. Ni es sólo de Nicaragua. Es mundial. En ese marco de cosas se vio positiva la convocatoria a la cumbre de presidentes, aunque fuera con la intención de proyectar la imagen del mandatario. Pero las cosas hechas a la carrera no funcionan. Sólo vinieron Evo y los dos vecinos. Chávez escurrió el bulto y Ortega vio frustradas sus expectativas.



A escala mundial, llegó la hora del campesinado. Por años las organizaciones campesinas han venido construyendo una propuesta alternativa para los sistemas alimentarios. En el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, en Malí, al debate se sumaron los movimientos sociales, los pueblos indígenas, las mujeres, los consumidores, los ambientalistas y los sindicatos. Pero a nivel de gobiernos y organismos internacionales, éstos se hacían los sordos. Ahora no. La crisis mundial de los precios de los alimentos ha provocando motines en diversos países, haciendo que todos pongan atención al asunto.



Las causas de las subidas extremas de los precios son de largo y de corto plazo. En las primeras se destacan los efectos de tres décadas de políticas neoliberales y de comercio libre sobre los sistemas alimentarios. En casi todos los países desmantelaron la capacidad productiva de alimentos, y la sustituyeron por la capacidad de agroexportar. Pero son los campesinos los que alimentan a los pueblos. Los grandes productores tienen vocación exportadora. Pero a los primeros les han quitado los precios de garantía, los créditos, la asistencia técnica y su mercado, inundado por importaciones baratas. Una vez capturados los mercados nacionales, las empresas trasnacionales encarecen las importaciones. El Banco Mundial y el FMI obligan a los gobiernos a deshacerse de las reservas, haciendo que haya un margen estrecho entre reservas y demanda, lo cual provoca el alza volátil de los precios. Los países no tienen reservas ni capacidad productiva, y dependen de las importaciones que suben de precio. Entre las causas de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital apostando con la comida de la gente como en un casino. El boom del agrocombustible, que compite por tierra con los alimentos y el ganado. Alimentar carros en lugar de personas. Además, la CIA y las trasnacionales exportan los alimentos de Venezuela, Bolivia y Argentina, generando escasez artificial para desestabilizar sus gobiernos. Aquí nos hacemos el harakiri solos y mandamos leche y frijoles para El Salvador.



Frente a este panorama existe una propuesta. Los movimientos sociales y los gobiernos progresistas proponen regular de nuevo los mercados de alimentos, desregulados por el neoliberalismo. Mejorarlo con una real gestión de la oferta para encontrar precios

que sean justos para productores y consumidores.



Volver a proteger la producción nacional contra el dumping de alimentos importados con precios artificialmente baratos. Reconstituir las reservas públicas de comercialización, en versiones mejoradas, con la participación fundamental de las organizaciones campesinas en su gestión, quitando a las trasnacionales el control sobre nuestra comida. Finalmente, incentivar la recuperación de la capacidad productiva proveniente del sector campesino y familiar, usando el presupuesto público, los precios de garantía y los créditos.