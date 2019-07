La generación de los sesenta llegó a los sesenta

(X parte)



Los años 60 son años también astronáuticos, cosmonáuticos y lunáticos. Cuando en abril de 1961, en la base de Baikonour, en la antigua Unión soviética, se escuchó la expresión de Yuri Gagari: “Payejale”, que significa vámonos, en ruso, se abría el momento del hombre en el espacio. Esto produjo una carrera espacial en la que aparecían las dos potencias, y todo el tercer mundo veía expectante lo sucedido.



Los norteamericanos en 1969 tomaron la delantera propagandística cuando el primer hombre (estadounidense) puso el pie en la luna: Neil Amstrong.



¿Qué sucedía en la Tierra? Estaba la terrible guerra de Vietnam, que al inflarse el orgullo norteamericano de ser los primeros en la luna y ganar la carrera astronáutica o cosmonáutica a los soviéticos, se sentía el restablecer del imperio que estaba siendo abatido en Saigón, Hanoi y todo Vietnam.



En la Nicaragua de aquellos años salió una canción que dice: “Yo no creo en Gagarín, que anduvo cerca de la luna, sí le creo a mister Shepard”, que fue el primer norteamericano que enviaron al espacio, como reflejo de la filosofía antisoviética y anticomunista que se respiraba en aquellos años, en aquella Managua rural, llena de rumores, de chismes y donde la gente hablaba mal del gobierno, y donde todos los chismes fueron un arma importante de la maledicencia popular para ilegitimar a Somoza y legitimar al Frente Sandinista de Liberación Nacional.



El mundo andaba en la luna, nosotros, en la Tierra, dedicados a la chismografía, que sirvió también para crear un mito sobre los guerrilleros sandinistas.



¿Qué sucedió a comienzos de los años 60? Por primera vez empezaron a aparecer células clandestinas urbanas que no llegaban al alcance de las represiones, como las viejas conspiraciones de los conservadores.



Un día de tantos, en marzo de 1963, mientras los presidentes de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y Centroamérica tomaban licor, felices en San José, Costa Rica, Luis Somoza enseñaba su mejor inglés para demostrar que era el mejor presidente de la región, y que los otros no eran “presidentes”. Un buen presidente tenía que hablar buen inglés.



En ese mismo momento, por primera vez,

una escuadra guerrillera al mando de Jorge Navarro se tomó Radio Mundial y lanzó una proclama en contra de los presidentes de Centroamérica y Kennedy.



El rumor fue muy grande, pero no fueron descubiertos inmediatamente, y eso empezó a crear un mito de que aquí existía un grupo muy eficiente, luchador, contra el somocismo.



Estaba naciendo el mito guerrillero del FSLN. Mientras tanto, la Managua de aquellos años se seguía debatiendo entre los chismes de la última dama descubierta en infidelidad, de la honra mancillada de una damita o de los rumores que había cualquier estrella de radio, o de la naciente televisión o del político cuyo sexo estaba en duda.



La Managua provinciana de aquellos primero años de los 60 contribuyó tanto con su maledicencia popular, como con su rumor popular y su chisme popular, a crear el mito del sandinismo y a deslegitimar a la dictadura somocista.



Las contradicciones de Shick y los Somoza, los chismes de McConnel (estrella de Radio Mundial), las comilonas del cuñado de Sevilla Sacasa en Washington y el último crimen de la dictadura se mezclaban cotidianamente por los pueblos grandes y chiquitos de la Nicaragua rural de los años 60 como temas importantes de la vida nacional.



Al concluir los años 60, etapa importante de la Managua pueblerina que acabó el terremoto de 1972, Leonel Rugama produjo “La tierra es un satélite de la luna”, uno de sus poemas más logrados. Carlos Mejía Godoy, con “No puedo callar” y su “río de lágrimas”, nos recordaba Vietnam. Los chismes corrían sobre la violación de un activista del Frente Estudiantil Liberal (FEL) por un alto funcionario del somocismo, mientras los abogados acusador y defensor del caso ventilaban sobre manchas de sangre en el calzoncillo del supuesto violado. Otro juicio estremeció Nicaragua con los crímenes del mayor Oscar Morales (David Tejada Peralta y el doctor Fernando Cedeño), el célebre “Moralitos”.



¡Qué tiempos más buenos aquellos que abonaron a la conciencia nacional y antidictatorial!



*Diputado ante el Parlacén

suarezp@ibw.com.ni