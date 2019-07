LECTURAS PARA JUBILADOS

“Mientras en la Sala de los Muertos Dudosos se espera para que nos renueven el carné de jubilados --dijo Sanjinés con voz de ultratumba--, éstas lecturas de nuestras pláticas sobre la muerte resultan oportunas y ejemplares; al fin y al cabo, la jubilación es la última escala técnica antes del viaje definitivo, y éste hay que afrontarlo con entereza y, si se puede, hasta con humor. Resulta que es tan inevitable como la vanidad y la ambición en los políticos, y uno debe terminar aceptando que es mejor irse como jubilado jubiloso, que quedarse como un jubiloso jubilado”. Los caminantes jubilados celebraron jubilosamente esta teoría, a la que con singular entusiasmo se sumó una viejita que, como en sus antiquísimos tiempos, se puso a saltar una cuerda sujeta en sus extremos por sus manos, al tiempo que felizmente cantaba: “Estaba la muerte un día / taralá / sentada en su escritorio / taralá / buscando papel y lápiz / taralá / para escribirle al lobo. / taralá / El lobo le contestó / que sí, que no. / La muerte se enojó / y un tiro le pegó”.



Intervino el de Managua: “Los entendidos dicen que los derechos de autor caducan a los cincuenta años de fallecido éste. Por eso es que nadie entiende el que Tomás Borge, con el riesgo de recibir un castigo divino, esté desde ahora reclamando los de Sergio Ramírez. ¿Hasta tanto llega su resentimiento de darlo ya por fallecido? Más complicado es este asunto, cuando hay quienes sostienen que Tomás es el cadáver de sí mismo, que hace tiempo se murió. Otros dicen que algún día va a resucitar, porque todo se puede esperar del apologista mayor del Clan de los Salinas de Gortari; desde que seriamente se considere, tal y como lo ha dicho, un hombre puro, quizás hasta más puro que el mismísimo Cardenal Obando; hasta que se considere guapo en comparación con Edmundo Jarquín; o que sea de mentira que se ha convertido en el apologista inmaculado del Clan de los Ortega de Murillo. Pues como dice Caresol: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo.”



Terció el de Masatepe: “Mientras Tomás está en pleno jubileo, el General (R), Humberto Ortega, parece ser de los muertos dudosos, pues nadie lo ha visto en mucho tiempo, ni siquiera ahora que Tomás, dándose por vencido, acabó reconociendo la supremacía que dentro de los nueve, y sobre los otros ocho, tuvo Humberto cuando él se la disputaba en el Olimpo, en aquella década de la infalibilidad de los ochenta. Únicamente se sabe del General en su laberinto, cuando publica sus proclamas llamando a la concertación, cuya buena intención de inmediato es abortada --y no terapéuticamente-- por su hermano y cuñada, quienes parecen estar esperando dichas proclamas para elevar la parada de su compartida vocación de perpetuidad. ¿Será que lanzamiento y bateo están concertados? Es decir que, como ha dicho Watson, ¿esas proclamas lejos de cumplir su cometido aparente, les son útiles a los monarcas para ir acostumbrando al pueblo a coexistir con su plan de mando eterno? La verdad es que todo esto es un enredo que sólo pueden desentrañar los inmortales. Mientras el General concerta, Tomás desconcierta con su tácito lema de: ¡Bonitos del mundo, uníos! ¿Será que el abuelo del Socialismo del siglo XXII, con una inesperada y genial jugada de último momento, logrará que la dinastía Borgiana sustituya a la dinastía Orteguista? Entonces sí que ganaríamos mucho, pues de la era del negro y a la vez invisible petróleo, pasaríamos a la era de la blanca pureza.”



Por fin Caresol tomó la palabra: “Volviendo a la antesala de los muertos dudosos, ahí existen funcionarios muy capaces que, tal y como es su deber, por todos los medios tratan de evitarle al INSS egresos injustificados; y la estrategia consiste, en principio, en poner en duda la existencia de todo el mundo. Una linda muchacha que trabaja ahí, todavía con los pelos de punta, me confesó: Lo que pasa es que en este país abundan los fantasmas. Compartiendo la sinceridad con que me lo dijo, cuidadosamente eché una mirada a mi alrededor y comprobé aterrorizado su tenebrosa afirmación. Vi parejas tan sospechosas que resultaba fácil dudar de su existencia, y de la legalidad de su unión conyugal. Demasiado coquetas y zalameras se comportaban algunas viejas con sus decrépitos viejos. Pensé que si así gastaban pólvora en zopilotes, no eran las de verdad, sino impostoras en busca de los últimos chambulines de aquellos Matusalenes, a los que hacían creer aún briosos, pero que ya ni con el viagra podrían relinchar. Se me ocurrió que de tener yo la responsabilidad de diagnosticar sobre la existencia de ambos, marido y mujer, cortaría por lo sano declarándolos muertos.” Dicho lo cual, Caresol se palmeó las manos en señal de haber logrado un triunfo dialéctico de antología.





