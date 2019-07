¿50 centavos menos de dólar el diesel, o un plan estratégico a largo plazo?



La problemática del transporte es muy compleja, y hay muy diversos actores con intereses muy distintos: gobierno, partidos políticos, cadetes de taxis y dueños de flotas de taxis, transporte urbano (muy diverso), transporte interurbano, rico transporte de carga. etc. Por eso no se puede dar a todos los mismos beneficiosos o exenciones. ¿Por qué bajar el costo del diesel a los transportistas que tienen flota de furgones?

Y dentro de esos actores, un actor principal debería ser el pueblo, los usuarios --en cuanto a beneficiarios--, y sobre todo por participar activamente en discutir y aportar a esta problemática. En esta crisis, ¿cuánto se ha consultado al pueblo? Y la mayoría del pueblo, ¿cómo se ha manifestado?

Sin duda, ante esta problemática hay que hallar soluciones inmediatas. Obviamente hay que pensar a mediano y a corto plazo, pero no podemos quedarnos allí. Ante el problema energético estamos en crisis, porque por años, sobre todo por los últimos tres gobiernos, no se ha hecho un plan estratégico con diversas fuentes de energía, y se dependió casi exclusivamente del petróleo. Igual, en cuanto al transporte, deberíamos tener como país un plan a largo plazo.



Un criterio básico en esta problemática y sus soluciones: la mayoría de la población tiene derecho a un transporte bueno, seguro, eficaz, y barato; y tiene ese derecho en función de la necesidad de tal transporte para ir a trabajar, a estudiar, a recrearse.



Y ante ese derecho, la respuesta no puede ser un transporte privatizado o privado, en el que predomina la ganancia de los dueños. Por ejemplo, en las ciudades el transporte masivo debería ser transporte público a nivel nacional o a nivel municipal. Así en México, el metro, el tranvía, los trolebuses y el metrobús, está subsidiado. Se subsidia el transporte para bien del pueblo. No como aquí, que se subsidia el transporte, se subsidia a los transportistas. En México D.F. hay transporte público masivo en los grandes recorridos, y hay transporte privado para quienes prefieran utilizarlo.



Y a nivel de país, deberíamos buscar a largo plazo volver a tener el ferrocarril, que sería mucho más barato para transporte de carga que los innumerables furgones.



En síntesis:

1) Buscar soluciones diversificadas para los distintos, y muy distintos actores que agrupamos bajo el nombre general: el transporte.



2) Habría que aplicar una seria reforma fiscal, de modo que paguen más los que tienen más, y no que proporcionalmente pague más el pueblo pobre.



3) En el centro de la discusión debe estar el interés del pueblo pobre --de las mayorías--, y no el bien de los transportistas privados, y ricos.



4) En las ciudades el transporte masivo debería ser transporte público, subsidiando el precio del pasaje para bien del pueblo; no subsidiando a los transportistas privados.



5) A largo plazo, con cooperación internacional, se tendría que buscar que se vuelva a tener en Nicaragua el ferrocarril, al menos para el transporte de carga, y no seguir dependiendo de las flotas de furgones de grandes empresas de transporte.



6) Buscar una solución, quizá con empresas mixtas, para que el transporte interurbano no sea tan caro. Y como managuas, no contentarnos con que aquí no suba el pasaje del transporte, mientras se encarece el interurbano.



*Comunidades Eclesiales de Base (CEB)