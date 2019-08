Es fácil criticar al turismo, pero más difícil es generar inversión

Michael Cobb*

Adiak Barahona**



Recientemente, algunos artículos han aparecido expresando falsedades sobre la Ley 306 de la industria turística y nuestra empresa Gran Pacífica. Esta carta tiene como objetivo comunicar la verdad al público, y ofrecer soluciones en concreto a la industria turística de Nicaragua. El presente gobierno ha ratificado los incentivos de la Ley 306 a cómo debe ser, ya que un país requiere del respeto de leyes para progresar. Es un error no mantener una estrategia de nación con un mínimo de 25 años de horizonte.



Se ha reiterado mal intencionadamente que nuestro proyecto turístico renunció al beneficio de la Ley 306, llamado CCF (Certificado de Crédito Fiscal). Después de haber dicho semejante falsedad, ahora esta persona está sugiriendo que el gobierno no debería honrar nuestro contrato de inversión turística. ¿No encuentran ustedes contradictorio que primero se afirma que renunciamos a nuestro derecho, y ahora se dice que el gobierno no debe honrar el contrato? Además, si se fijan, esta persona siempre termina recomendando hacer más estudios y debates. Sin embargo, lo que el turismo necesita es un marco jurídico estable, y que se genere infraestructura y empleos de calidad.



Entonces, ¿cuáles son los hechos reales y las soluciones?



1. Gran Pacífica apoya la Ley 306 de Incentivos Turísticos, y ha invertido más de $19.4 millones



Gran Pacífica logró convencer a más de 200 inversionistas norteamericanos de invertir en Nicaragua. En 2000, Gran Pacífica vino al país debido a lo atractivo del destino turístico nicaragüense, y a la Ley 306. El Grupo Gran Pacífica ha invertido alrededor de $19.4 millones en nuestro proyecto en Nicaragua, creando infraestructura permanente; como 23 km. de línea eléctrica desde San Rafael del Sur hasta Villa El Carmen, y reparación de camino público anual de 11 km. Nuestro grupo ha creado hasta la fecha, aproximadamente, 2,500 empleos en servicios y construcción dentro del país. Con la construcción de un hotel internacional, Gran Pacífica planea atraer más de $118 millones y generar 3,300 puestos de trabajo entre 2008 y 2011. Además, somos un proyecto turístico que posee un Convenio de Responsabilidad Social y Promoción de Nicaragua con Intur y la Alcaldía de Villa El Carmen, habiendo invertido más de 370 mil dólares en programas sociales y de turismo sostenible. Es fácil criticar, y a veces las personas subestiman la inversión permanente del turismo y los miles de empleos que genera.





2. Las leyes de Incentivos Turísticos son temporales y sirven para construir una industria

Otro hecho importante, es que Nicaragua creó la Ley 306 para competir en la región con potencias en turismo como Costa Rica, República Dominicana y Panamá. De hecho la Ley 306 se formó tomando los principales elementos de las leyes de incentivos turísticos de estos países. Costa Rica posee aproximadamente 30 mil habitaciones de hoteles más, y generó en 2007 dos mil millones de ingresos para su país. Nicaragua solamente posee 6 mil habitaciones más, y generó alrededor de 240 millones de dólares en ingresos por turismo. Las leyes de incentivos a la industria son temporales y se eliminan cuando la industria está sólida, como se hizo en Costa Rica. Es fácil criticar, pero es más difícil incentivar y construir la industria turística de Nicaragua.





3. Gran Pacífica defiende su derecho adquirido dentro del contrato con Intur

En el año 2003, el Intur aprobó a nuestra empresa la inversión turística para desarrollar un hotel internacional y un campo de golf. Cabe destacar que cuando la aprobación se dio, los CCF estaban en total vigencia. Luego, el gobierno anterior cambió el marco jurídico de la Ley 306, mediante la eliminación de los CCF a nuevos proyectos. Sin embargo, se estableció que los proyectos aprobados con anterioridad a la reforma de la ley fiscal 453, se deberían respetar ya que la ley no es retroactiva, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución de la República. Nuestro contrato con Intur ratifica que Gran Pacífica puede utilizar el mecanismo CCF en tres periodos fiscales ($ 3.3 millones por periodo fiscal). Más aún, en aras de respetar la igualdad consagrada en el artículo 27 de nuestra Constitución Política, es un imperativo jurídico que se respeten los derechos de Gran Pacífica. Es fácil criticar, pero se requiere coraje el honrar un contrato e incentivar la industria turística frente a afirmaciones mal intencionadas.





4. Nicaragua casi no tiene hoteles internacionales en las playas, y realmente no puede competir

El Gobierno simplemente está apoyando a la industria turística al honrar el contrato de la Ley 306. Si no se respeta la ley, ningún hotel internacional de gran envergadura vendrá a las costas de Nicaragua en el corto plazo. Es fácil criticar, pero se requiere visión y mucho esfuerzo para construir un hotel internacional de 250 habitaciones, con una plaza comercial en el centro de la Costa Pacífica Nicaragüense.





5. El Mecanismo CCF genera más ingresos a corto y largo plazo para Nicaragua

En la inversión actual, el proyecto financiará más del 85% de la obra, y el mecanismo CCF significa menos del 14% de la inversión. Con una inversión de más de 70 millones de dólares en la economía nacional, el Estado saldrá recaudando más impuestos y se generarán miles de empleos nuevos durante un periodo difícil de recesión global. Además, es importante destacar que no habrá egresos para la nación. Al lograrse la construcción del hotel internacional, se generará un efecto multiplicador en la economía, creando mayores cantidades de impuestos al Estado, oportunidades de negocios para Pymes de todo tipo y miles de empleados con salarios, que se gastarán en la economía nacional. El turismo fomenta a todos los sectores de la economía. Esto ocurre durante la construcción de infraestructura permanente y también durante la operación del negocio turístico. Es fácil criticar a una industria en crecimiento, pero es más difícil ser creativo y visualizar cómo el turismo puede generar más impuestos, al desarrollar áreas rurales con muy poca infraestructura.





6. El presupuesto de mercadeo de un hotel internacional beneficia a Nicaragua como destino

Es importante tomar en cuenta que el presupuesto de mercadeo para promover un destino turístico de cadenas internacionales de alto prestigio, oscila entre $ 1 millón y $ 1.3 millones por año. En contraste, el presupuesto de Intur para promover a Nicaragua es de apenas $ 1 millón aproximadamente. Por otro lado, Costa Rica acaba de incrementar su presupuesto para promoción del país a $ 14 millones por año. Con la existencia de nuestro hotel internacional, Nicaragua podría duplicar sus fondos para promover la imagen positiva del país durante toda la vida del hotel. Solamente con esto, se sobrepasan los incentivos otorgados por la Ley 306. Es fácil criticar, pero más difícil generar fondos para divulgar noticias positivas sobre el turismo nacional.





7.Consideraciones finales: la economía y el turismo de Nicaragua requieren resultados positivos

El criticar al turismo es fácil y barato, no cuesta trabajo real. Resultados concretos es lo que la industria turística y la economía nacional requieren para reducir la pobreza, el desempleo y generar más impuestos. La Ley 306 ofrece mecanismo reales que están generando inversión, puestos de trabajo y una nueva base tributaria. El llamado a interminables debates y más estudios de papel, no detendrá la emigración de trabajadores nicaragüenses a Costa Rica, que se van a construir hoteles cuando perfectamente pudieran también construirlos en su patria. Deseamos dejar claro que somos una empresa turística apartidaria, y que nuestra actividad económica es la creación de destinos turísticos de acuerdo a las leyes de la nación. Nosotros, en Gran Pacífica, hemos creado miles de empleos y ejecutado alrededor de $ 19 millones de inversión permanente en Nicaragua. Además, somos una empresa que practica la responsabilidad social, que ha beneficiado a más de 6 mil niños de primaria en la fase inicial de nuestro modelo de turismo sostenible. Ahora, ya en 2008, deseamos iniciar la construcción de un hotel internacional de 250 habitaciones, y una plaza comercial, ésta es nuestra propuesta y compromiso con la industria turística nacional, el pueblo y gobierno de Nicaragua.





* Director Ejecutivo, Gran Pacífica

** Director de Asuntos Gubernamentales, Gran Pacífica

info@granpacifica.com