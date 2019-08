Transportistas arriba, usuarios abajo

Después de doce días de paro, los transportistas y el gobierno llegaron a un acuerdo, aunque frágil, no por ello menos importante, cuya esencia se basa en el subsidio al combustible.



Durante esta jornada de protesta salieron a relucir varias contradicciones y aspectos no públicos en el seno de nuestra sociedad.



En primer lugar, se ha demostrado que, Venezuela, el principal abastecedor de petróleo a Nicaragua, cuyo presidente es considerado por algunos y algunas ciudadanas el reemplazo de Fidel Castro, es decir, un líder revolucionario latinoamericano; está sujeto total y absolutamente a las leyes del mercado capitalista, y por mucha buena voluntad que tenga, no puede bajar el precio del petróleo que vende a Nicaragua; a lo sumo puede dar créditos y algunos beneficios para dejar algunas ganancias a nuestro país.



Asimismo, los ex-revolucionarios que se dicen o se decían sandinistas, hoy simplemente defienden sus intereses empresariales, como es el caso de muchos transportistas fuertes como los Lara, Quinto y compañía, por mencionar algunos.



Se demostró también, y esto para desgracia de nuestro país, que siempre hay sectarismos y capricho por parte de los grupos que se encuentran en posiciones distintas. Hasta que no hay violencia, heridos y/o muertos, no hay arreglos. Todos creen tener la verdad absoluta.



Los transportistas en general tuvieron algunos logros, muy bien por ellos. Pero, ¿cuál fue el logro de los usuarios?

Nosotros y nosotras, usuarios (as) del transporte en este país, estudiantes, comerciantes, oficinistas, las (os) que no tenemos vehículo; el precio del pasaje, ¿cómo queda? ¿Lo van a bajar?

A nosotros (as) los (as) usuarios (as), ¿quién nos toma en cuenta a la hora de firmar estos acuerdos?

Los transportistas, ¿acaso van a dejar a un lado el mal trato hacia los (as) usuarios (as) como una práctica institucionalizada? ¿Van a mejorar el servicio y las unidades inseguras y destartaladas?

Así como los transportistas defienden sus derechos como empresarios, nosotros, las y los usuarios del transporte debemos también luchar por los nuestros.



Y si acaso la denominada Red de Defensa del Consumidor es ineficiente, tenemos que defender nuestros derechos conformando una Red de Defensa al Usurario del Transporte a nivel nacional, organizada en cada municipio y estableciendo las coordinaciones necesarias.



¿Acaso seremos capaces de defender nuestros derechos?

Por parte de Masaya estamos dispuestos a no pagar los platos rotos.



*Comunicador social

bartosh02@hotmail.com