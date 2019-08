Cuando tenía unos ocho años de edad, pase vacaciones en la ciudad de Rivas y efectué un viaje en tren a San Juan del Sur. Dicho viaje ocupa un lugar especial en mis recuerdos, igual que los viajes que también en tren efectué durante mi niñez de Managua a León, y León a Corinto.



En el año 1978 tuve la premonición de que el ferrocarril desaparecería, y llevé a mis hijos de 9, 7 y 5 años de edad respectivamente, en un viaje en tren de León a Managua, y luego de León a Corinto. De la maravillosa experiencia de ese viaje siempre guardan en el disco duro de su memoria el paisaje del Lago con su erguido centinela, el Momotombo, el puente de Paso Caballos, el manto blanco de algodón que por kilómetros y kilómetros se extendía desde La Paz Centro, hasta casi llegar a Corinto; y por supuesto, las marchantes que vendían pescado frito en Mateare, el chancho con yuca de Nagarote, las semitas de La Paz Centro, etc., etc., y el trabalenguas de “rápido, rápido, ruedan las ruedas del ferrocarril”.



Es bueno observar que en esa época no se ofrecían artesanías de venta a los pasajeros del tren, pues no existía dicha industria en las poblaciones que éste tocaba. Si hoy fuera, además de las viandas, ofrecerían una surtida gama de artesanías.



Impotencia y frustración me llenan cuando veo cómo el derecho de vía del ferrocarril es invadido a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales, perdiéndose así un bien estatal de dominio público que representa la base de un proyecto estratégico para el progreso y desarrollo nacional.



La primera línea del ferrocarril fue construida en el año 1881, y fue de Chinandega al puerto de Corinto, pues el gobierno conservador de esa época (Diego Manuel Chamorro Bolaños) consideró que la construcción de dicho tramo era indispensable para el desarrollo del país, y que construir la línea de Granada al puerto de San Juan del Sur, crearía mayores rivalidades políticas entre Granada y León. Posteriormente se construyó la ruta Chinandega-León (1883) y luego al puerto lacustre de Momotombo (1884), donde se trasegaba la carga a barcos (negocio de la familia Gil) para ser trasladada a Managua, y de allí en mulas y carretas hacia el Oriente y Centro del país.



El comercio con el Norte y Las Segovias se hacía en caravanas de carretas, igual que en las películas del oeste americano; que salían de León cargadas con la mercadería que les llegaba del puerto de Corinto, y debidamente resguardadas por hombres armados para protegerse de las bandas de forajidos que pupulaban en la ruta.



Quedaron en proyectos y planos las líneas hacia Boaco y Juigalpa, así como al Norte y al Atlántico. La incipiente Nicaragua, llamada durante los años 50 del siglo diecinueve, “la Suiza de Centroamérica” y también “el granero de Centroamérica”, creció y se desarrolló alrededor del ferrocarril. No se concebía en esa época civilización sin tren.



Con el advenimiento del trasporte vehicular, los ferrocarriles además de volverse obsoletos, no encontraron en nuestros gobiernos ni la capacidad ni la visión para enfrentar el reto de qué hacer con el enfermo de gravedad, y lo más fácil fue practicar con él la eutanasia ferrocarrilera. Vas a Panamá y ahí está el ferrocarril Panamá-Colón, que además de dar servicio turístico, hoy día, con el incremento del combustible, su uso se incrementa día a día para el transporte de carga. Igual en Costa Rica; una de las grandes atracciones turísticas es el viaje en ferrocarril de San José a Puerto Caldera, viaje el cual incluye el servicio de alimentación, instrucción cultural, etc., etc., y planes actuales para impulsar el servicio de carga por ferrocarril, de sus puertos principales hacia el interior del país y viceversa, incluyendo San José-Puerto Limón, línea férrea, ésta última en la cual están invirtiendo setenta y cinco millones de dólares “para ponerla al día”, como decimos los nicas.



Con los altos precios del combustible, uno de los proyectos estratégicos del país debe ser la construcción del Ferrocarril de Nicaragua, en las rutas originales que planearon los gobiernos del pasado, y así trasladar nuestros productos aptos para su exportación vía marítima a nuestros puertos en el Atlántico, el Pacífico y nuestras fronteras en el Norte y el Sur.



Además de un abaratamiento en los costos de transporte de carga, el ferrocarril sería el medio ideal para el transporte público de personas de ciudad a ciudad, dado que su costo sería menor que el usar un taxi intermortal (como los llamábamos en mis tiempos de estudiante, por los muertos que causaban) o un bus.



Los derechos de vía del ferrocarril deben ser protegidos de inmediato por el Gobierno de la República, recuperando los ya invadidos y no permitiendo más la toma de los mismos; y así mantener dicho activo listo, como parte del aporte estatal a la inversión en ese medio de transporte de carga y personas.



Probablemente no tengamos la capacidad económica para construir el ferrocarril, pero sí podemos otorgar la concesión a quien desee desarrollarlo; y quién sabe, quizás el Presidente Chávez, que parece tener para todo, nos hace un préstamo concesional a unos cincuenta años de plazo, o quizás como un pueblo pobre de solemnidad que somos, tengamos la suerte de que nos lo regale, compensando así las enormes utilidades de casi ochenta dólares por barril que le damos por el petróleo que “generosamente” nos vende. No olvidemos que aunque nos dé el 50% al crédito, no hay deuda que no le llegue su día, ni plazo que no se venza.



Cuántos quintales de café tenemos que poner en puerto al año, cuántos novillos en pie, cuántos furgones de chatarra, cuánta carne de res, cuánto de los un mil cuatrocientos millones de dólares que exportaremos este año, podrían ser puestos en nuestros puertos a través del ferrocarril, y cuántas personas usarían este medio para trasladarse de una ciudad a otra, bajando así nuestros costos de exportación y haciéndonos

más competitivos en este mundo globalizado.



Sinceramente creo que ponerle un poco de seso a esta idea es más importante que si vamos a un régimen parlamentarista, mantenemos el presidencialista o ponemos en práctica un sistema ecléctico. A fin de cuentas, no importa cuál nos impongan nuestros políticos; el pueblo siempre seguirá igual o peor, pero el ferrocarril sí nos traería progreso con los consecuentes beneficios.



