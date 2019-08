Preocupación en las filas republicanas

Aunque no se ha definido oficialmente quién va ser el candidato presidencial del partido demócrata, y faltan 6 meses para las elecciones; con cada día que pasa, se pone en evidencia que el gran perdedor en estas elecciones va ser el Partido Republicano, gane quien gane la presidencia. El electorado va a culpar a los senadores y diputados republicanos, tanto como al presidente Bush, por la situación deteriorada del país.



Bajo el esquema electoral estadounidense, en estas elecciones, que son generales, a nivel federal se va elegir al presidente, 35 de 100 senadores, y a los 435 miembros de la Cámara de Diputados. El descontento del electorado con Bush es rampante, y se debe a muchos factores, entre ellos una guerra que muchos consideran innecesaria, con costos elevadísimos en términos humanos, y gastos directos militares de más de ocho mil millones de dólares (US $8,000,000,000) por mes; la ineptitud demostrada en el caso Katrina, la crisis económica, el aumento brutal en el costo de combustible (el barril de petróleo ha aumentado más de 100% en menos de un año) y un creciente sentido de que las políticas domésticas perjudicaron a la clase media. Las últimas encuestas ponen al Presidente Bush a un nivel de desaprobación del 71%, el más alto nivel en la historia (de los EU), superando aún a Nixon en sus peores momentos del escándalo Watergate. La percepción que se tiene de Bush es de un Presidente testarudo, aislado de la realidad y con poca credibilidad.



Pero aparte de tener que cargar con el bulto de un presidente poco popular, los candidatos republicanos tienen el gran problema de no encontrar cómo alejarse de Bush. Esto se debe a la política del liderazgo republicano de apoyar al Presidente Bush ciegamente cuando tuvieron la mayoría en ambas Cámaras. Este error le va costar al Partido. Como resultado de esto, los republicanos son vistos como parte integral del fracaso de Bush. Todo parece indicar que, como ocurrió en las elecciones de 2006, el electorado va seguir castigando al Partido Republicano. En esa elección, el Partido Republicano perdió la mayoría en ambas cámaras. Esto representó un golpe para el Presidente Bush, quien estaba acostumbrado a gobernar sin freno alguno, ya que el Congreso, en manos republicanas, adoptó una política de apoyo ciego a Bush. Al tomar esta posición, el Congreso, abdicó su rol de ser la contra balanza al Poder Ejecutivo, violentando un principio básico del sistema estadounidense: la separación e igualdad entre los poderes del Estado. Este concepto es uno los pilares del sistema estadounidense y, en mi opinión, una de la razones fundamentales tras su éxito. Al convertir al Congreso en una simple extensión del Ejecutivo, el liderazgo republicano unió su destino al de Bush.



Aparte del descontento general, hay otros indicadores de lo que le espera a los republicanos, el más significativo, siendo que en las últimas tres elecciones especiales que se han llevado acabo para llenar vacantes en la Cámara de diputados, los tres candidatos republicanos han sido derrotados. Lo que hace esto aún más importante es que las derrotas han ocurrido en distritos tradicionalmente bastiones del Partido, y en las que el Partido a nivel nacional se ha involucrado directamente, brindando recursos y apoyo a los candidatos. Otros dos indicadores son la dificultad que tienen en recaudar fondos y en movilizar sus bases. En ambos frentes los republicanos están muy por detrás de los demócratas.



Ante todo esto, muchos congresistas republicanos están tan seguros de lo que les viene que han optado por retirarse. En la Cámara de diputados, de los 42 candidatos que optaron no presentarse nuevamente, 34 son republicanos. En el Senado, de los 7 que no se van a presentar para reelección, 6 son republicanos. Entre los republicanos la pregunta que se hacen es: ¿cuántos puestos van a perder en el Congreso? Analizando el cuadro electoral están en peligro de perder hasta 6 puestos en el Senado, y entre 15 y 20 diputaciones. Con fuertes mayorías en ambas Cámaras, cambiará dramáticamente la correlación de fuerza entre los dos partidos. Pienso que el nuevo Congreso será más activista en el ejercicio de sus poderes, sea quien sea el presidente.



Para el Partido Republicano la derrota va a significar un golpe fuerte. Van a entrar en un periodo de profunda reflexión interna, búsqueda de nuevos líderes y reestructuración. La telaraña de influencia que construyeron, conocido como el “Proyecto de la Calle K”, bajo el liderazgo de figuras como el ex diputado Tom Delay, quedará debilitada y vulnerable. Hay consternación en las filas republicanas y con razón, porque sea quien sea el que gane la Presidencia, el gran perdedor en esta elección van a ser los republicanos en el Congreso.