La semana pasada se discutía en una reunión de amigos que, las personas afines al gobierno son tratados como de izquierda, y los que no están de acuerdo con el gobierno son de derecha. El problema es que los conceptos de derecha e izquierda explican hoy un montón de cosas, que no son las mismas cosas que explicaban hace 20, 30 ó 50 años atrás. El escenario político actual es muy complejo, y el abordaje de la realidad no puede hacerse desde una sola dimensión. Tal es así, que los politólogos necesitan la colaboración de varias ciencias para poder explicar un escenario político de manera rigurosa. Evidentemente querer explicar todo con derechas e izquierdas, no sólo es ridículo, sino sencillamente estúpido, y no tiene nada de científico, ni siquiera de sentido común. El señalamiento de estos conceptos se acomoda a infinidad de personas o grupos sociales, con valores altamente disímiles entre ellos.



La oposición izquierda o derecha es heredera de una tradición de pensamiento que agrupa en grandes dicotomías los temas del conocimiento. La tesis que intenta aproximarse al comportamiento político y a las necesidades de un país, ofrece ciertas ventajas en sus proyecciones, por lo que los políticos en la actualidad inclinan su mercado a reconocer esos valores para alimentar cada vez más su posición; lo que implica un conflicto de conocimientos y apariencia dogmático, pero donde ninguno de los términos, tanto de derecha como de izquierda, puede erigirse como señor o poseedor de la verdad. Mario Moreno, conocido como Cantinflas, logró en sus trabajos cinematográficos ridiculizar a los políticos sin que estos se dieran cuenta; y en su película “El señor embajador”, pronunció un discurso hace 41 años, donde hacía el papel de embajador. Quiero ahora recordarles un fragmento de aquel discurso, supuestamente ante la Organización de Naciones Unida, donde no mencionó en su magistral mensaje a políticos de derecha ni de izquierda. Decía textualmente: “Señores Representantes: Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo.



La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables, que dado el singular caso, que queda en sólo un voto. El voto de un país débil y pequeño puede hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos como quien dice, ante una gran báscula: por un platillo ocupado por los Verdes, y con otro platillo ocupado por los Colorados.



Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza.



¡Háganme el favor!..”



En la actualidad, Nicaragua vive sujeta a una balanza, en un plato los colorados y en el otro los rojo y negros. ¿Y cuándo se inclina la balanza? Y en los medios de comunicación los políticos se insultan y se señalan como de derecha, y otros como de izquierda, como quien dice el estiércol y el excremento. Los nicaragüenses tenemos la conducta de imitar, por eso es que en cualquier lugar que nos encontremos hablaremos de que si vos sos de izquierda o sos de derecha. Según Jorge Gómez Barata, profesor, investigador y periodista cubano, defensor de estos términos, nos explica que, la izquierda política es un amplio espacio donde los actores afiliados a muy diversas filosofías, credo y puntos de vista, con muy diferentes grados de radicalismo, adoptan como programa la promoción del cambio y apuestan por el progreso. Sin embargo, la derecha nos dice: “el profesor apenas requiere comentarios”. Se trata de los sectores retrógrados, apartados de las masas y asociados a la oligarquía de la que forman parte. Le puedo agregar a lo que dice el profesor, que oligarquía según el diccionario significa: “Gobierno ejercido exclusivamente por algunas familias poderosas”. Ahora nos podemos preguntar, ¿el actual gobierno es ejercido por el pueblo o por una familia poderosa? También pregunto, ¿si este gobierno ha apostado por el progreso de toda Nicaragua?

Ahora, creo que este gobierno requiere de apenas comentarios, y ha sido de blanco de críticas tanto internas como externas del país. En este país todos los sectores políticos proponen progreso, bienestar, reducir el hambre, más empleo y otras cosas buenas para el país. Entonces, ¿quién es de izquierda y quién es de derecha? Propongo para efecto de alguna discusión social, llamar a cada cual, o sea al amigo, a la amiga, al compañero de trabajo, a la empleada, al jefe o a cuantas personas estén en una plática, a referirse no con esos epítetos o apodos de derecha o de izquierda, sino de acuerdo a su simpatía política, creo que lo correcto es decirle: “vos sos del PLC”, o “vos sos del FSLN”, o “vos sos del ALN”, o “vos sos del MRS”, o cualquier otra agrupación política en que esté afiliado. Creo amigo lector, que es lo más recomendable y saludable.



