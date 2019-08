Educación en y para la diversidad: un aprendizaje necesario

La brecha histórica más persistente de nuestra educación ha sido la exclusión, la uniformidad y la falta de atención a la diversidad y a las diferencias. Nicaragua, como país multiétnico y multicultural, posee en la unidad en su diversidad, una de las claves más significativas de su potencial, hasta ahora muy poco aprovechado. Este interés del país no está solo, por el contrario, a nivel mundial también se levantan banderas desde hace algunas décadas, por una educación que brinde la atención a la diversidad. Esta nueva visión, no obstante, ha tenido su origen en la educación especial, pero no se agota en ella, sino que va mucho más allá. La educación inclusiva es una nueva visión basada en la diversidad.



El Mined, en su nueva administración, está haciendo esfuerzos notables para rescatar el derecho a la educación. Este gran impulso a la equidad en la educación, sin embargo, no puede quedar reducido al acceso y cobertura; éste apenas es el primer peldaño de la escalera. Subirla completa representa lograr la equidad y la calidad que todos aspiramos.



Profundizar en el postulado de que la diversidad no es la excepción sino la norma, aún no parece haber sido aceptado en la práctica por nuestro sistema educativo. La “inclusión” suele ser entendida como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes, y concebir las diferencias individuales no como problema, sino como oportunidad para enriquecer el aprendizaje”. La aceptación del derecho a la educación, a la no discriminación, trae como consecuencia necesaria abogar por la inclusión de las personas y grupos más vulnerables como tarea ineludible.



De hecho, son tres principios que sustentan este enfoque de derechos: el acceso pleno a una educación obligatoria y gratuita, el derecho a una educación de calidad, y la garantía de igualdad, inclusión y no discriminación. La no discriminación exige, por consiguiente, eliminar las prácticas que limitan el acceso, la continuidad en los estudios y el pleno aprendizaje de cada persona. Esto exige a su vez, que el sistema educativo no segregue mediante modalidades o niveles separados, educando juntos a niños y niñas de la comunidad, independientemente de su condición social, cultural, individual. Esto puede resumirse en: una escuela inclusiva.



Frecuentemente las prácticas discriminatorias y la exclusión en muchos países, suelen darse por motivos de origen social y cultural de los alumnos, por situaciones de vida; por ejemplo, el embarazo, el VIH/SIDA, o por capacidades de los estudiantes, ya sea porque presentan algunas discapacidades o porque poseen altas capacidades especiales. Nuestra educación no es la excepción en estas formas encubiertas de exclusión. Los más excluidos de nuestra educación son los niños y niñas de la calle, niños trabajadores, desplazados-migrantes, minorías lingüísticas, étnicas, etc. A esto se suman otras formas de exclusión del sistema económico social que impiden el acceso a la escuela, como el que sufren niños y niñas cuyos padres no encuentran trabajo, y aquellos niños y niñas que fracasan en el aprendizaje y no reciben el apoyo requerido de sus familias y del centro educativo.



La educación, para que sea inclusiva, toma en cuenta la evaluación de las necesidades individuales, sociales y colectivas de la niñez y de sus potencialidades, así como de las posibilidades que tienen estos niños, niñas y jóvenes de eliminar las barreras que les presenta su contexto, y el apoyo que requerirán para sortear tales obstáculos.



La educación, desde una visión de diversidad, no termina aquí, requiere ser vista desde una perspectiva de totalidad. No sólo supone la inclusión en las aulas, también representa la oportunidad para que, dentro del sistema educativo, se supere la tendencia a un “pensamiento único”, abriendo paso a un pensamiento crítico y propositivo, como el mejor catalizador de la educación para la diversidad y la inclusión. Difícilmente la escuela podrá poner en práctica la inclusión y atención a la diversidad, si desde todo el sistema se impusieran esquemas cerrados e incuestionables. El respeto y el diálogo constantes con las diferencias de pensamiento representan, también, un nudo crítico fundamental para una educación inclusiva. Algunos principios básicos que pueden contribuir a nuestra educación inclusiva son, entre otros:

T La inclusión como proceso, que significa aprender a vivir con las diferencias y “aprender a aprender” a partir de ellas.



T La inclusión busca identificar y remover barreras, para que el aprendizaje y la participación sea de todos, buscando la mejor manera de eliminarlas.



T La inclusión se refiere a la presencia, participación y logro de todos los estudiantes.



T La inclusión enfatiza en los grupos de estudiantes en riesgo de ser marginados, excluidos o tener rendimientos menores a los esperados.



T La inclusión exige diversidad de pensamiento y fuerza crítica para construir la educación que queremos.



De hecho, las diferencias son un componente muy valioso en la sociedad y la escuela, siempre que se sepan gestionar de forma pertinente. En este sentido, la flexibilidad y la variedad en la educación es el mejor signo de una “educación para todos y todas”. En síntesis, cuatro dimensiones requerimos desarrollar en este nuevo contexto de inclusión y diversidad: elaborar políticas inclusivas como centro de desarrollo de la educación, crear culturas inclusivas con la comunidad, y desarrollar prácticas inclusivas al interior de las estructuras del aparato educativo, en el aula y en sus relaciones con la comunidad.



*Ideuca