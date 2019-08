A finales de los años ochenta, el escritor Werner Keller publicó su libro: “Y la Biblia tenía razón”, obra que intenta demostrar con pruebas y seudopruebas arqueológicas la existencia de ciertos hechos y lugares bíblicos. Si bien es cierto que muchos lugares y eventos del Antiguo Testamento fueron verificados por la ciencia, y han dado la razón a la Biblia, no menos importante son los avances en la investigación científica sobre la elaboración de las sagradas escrituras.



La “crítica textual”, disciplina dilecta de la filología, es el estudio de los textos para establecer lo que quisieron decir sus autores. En el caso de la Biblia, y principalmente del Nuevo Testamento, desde el siglo XVII hasta la fecha, muchos eruditos de la “crítica textual” se propusieron descubrir lo que manifestaban los originales textos neo testamentarios.



Antes de entrar de lleno al análisis, es importante establecer que no existe ningún original completo del Nuevo Testamento; lo que sí existe son copias de las copias de las copias. Las copias más antiguas datan de finales del siglo IV. Antes de esta fecha sólo existen trozos de papiro. El más antiguo es el P52, que data del año 120 de nuestra era; trozo del evangelio de Juan del tamaño de una tarjeta de presentación.



Desde el siglo II, Celso, crítico pagano del cristianismo, advertía que los cristianos cambiaban a voluntad las escrituras, como si hubieran estado ebrios. Esto lo informa Orígenes en su obra titulada: “Contra Celso”. Pero en la misma obra, el padre de la Iglesia, también se quejaba de encontrar gran número de diferencias en los manuscritos de los evangelios. Lo mismo decía el obispo Dámaso, un siglo después de Orígenes, y el traductor de la Biblia al latín, Jerónimo de Estridon.



John Mill fue el primero en el siglo XVII en dar la campanada de alerta de las cantidades de diferencias que encontraba al comparar manuscritos griegos antiguos. Pudo registrar más de treinta mil inconsistencias entre dichos manuscritos. No menos importante fueron los estudios de crítica textual que hicieron: Richard Bentley, Johann Albrecht Bengel --quien agrupó los manuscritos en familias genealógicas--; Johann Wettstein, con su crítica al Codex Alexandrinus; Kart Lachman; Tischendorf, que descubrió el Codex Sinaiticus; Westcott y Hort, cuyos estudios son clásicos en esta disciplina. De igual importancia es el filólogo francés católico de contrarreforma, Richard Simon, quien agradece a Jerónimo de Estridon, padre de la Iglesia, por sus servicios de haber alterado las escrituras.



Con esta base de filólogos se formaron los eruditos del siglo XX, como Aland y Metzger; este último, maestro de Bart Ehrman, que es de los mejores “críticos textuales” de los últimos años.



Bart D. Ehrman en su último libro: “Jesús no dijo eso”, expone las más variadas irregularidades que presentan las Biblias hoy. Afirma que hay eruditos actuales que han identificado más de cuatrocientos mil errores e inconsistencias con respecto a los textos griegos antiguos. Ehrman es más bondadoso y dice: “Acaso la forma más fácil de expresarlo sea mediante una comparación: hay más diferencias entre los manuscritos que se conservan del Nuevo Testamento, que palabras en el Nuevo Testamento”. Sin embargo, la mayoría de diferencias, advierte Ehrman, son por errores involuntarios de los copistas de los primeros siglos, los cuales no eran profesionales como los de los siglos posteriores.



Dejando a un lado las variaciones del Nuevo Testamento, que son producto de los errores involuntarios de los humanos, destaca la gran importancia para la definición de la arquetipia cristiana que hoy conocemos; las alteraciones de los textos por razones teológicas, sociales y políticas. Estas diferencias iban dirigidas a contrarrestar a varios grupos de personas que en la lucha por la definición del canon, a lo largo del siglo IV, presionaban a la ortodoxia cristiana. Víctimas de esta estrategia fueron los diferentes grupos que la ortodoxia llamó herejes; principalmente aquellos que negaban la misteriosa “Trinidad”, y en consecuencia la divinidad de Cristo. Ehrman manifiesta al respecto: “…El pasaje en cuestión, un inciso de la Primera Epístola de Juan (5:7-8), que los estudiosos denominan el “Comma Johanneum”, se encuentra en los manuscritos de la Vulgata (Biblia de Jerónimo de Estridon), pero no en la enorme mayoría de los manuscritos griegos, y era uno de los pasajes preferidos de los teólogos cristianos, pues era el único de toda la Biblia que explícitamente esbozaba la doctrina de la Trinidad” .



Ehrman destaca las interpolaciones que para definir la divinidad de Cristo se realizaron. Una de la más interesante es la que se hizo con la abreviación de la palabra “quien”, en griego (un círculo y un símbolo semejante al de sumatoria en matemáticas). A esta abreviación se le agregó una raya sobre el círculo, y un guión arriba de la abreviación, para convertirla en la palabra “Dios”. Esta interpolación la introdujeron los escribas ortodoxos, para refutar a los Antitrinitarios o Unitarios, pues ellos veían a Jesús como un gran profeta pero no como Dios.



Son innumerables las alteraciones bíblicas que presenta Ehrman en su libro, que además de dirigirse en contra de los herejes, iban en contra de las mujeres, los judíos y paganos.



Ehrman nos manifiesta: “El Nuevo Testamento, tal y como lo conocemos, entendí, era el producto de manos humanas, de las manos de los copistas que se habían encargado de transmitirlo. Luego comencé a advertir que no sólo el texto de los escribas era un libro muy humano, sino que el texto original también lo era”, y concluye : “Ahora bien, en vista de que era un hecho que Dios no había preservado en sus palabras, la conclusión que me parecía ineludible era, que seguramente tampoco se había tomado la molestia de inspirarlas”



Después de leer a Ehrman es difícil ver la Biblia con los mismos ojos, pues nos deja con el sabor que este libro, en vez de ser inspirado por Dios, es historia de las manos de los hombres. Sabiendo esto, “otro Dios es posible”, a como dicen los hermanos López Vigil en su libro, que está siendo transmitido en estos días por una radio local.



