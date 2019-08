Un tributo a la columna “Jacinto Hernández”

(Chacalote)



Era el 17 de mayo de 1979. La Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de la Guardia Nacional informó ese día que a las 7:30 de la mañana, en el lugar conocido como “Paso de la Yegua”, lograron dar muerte a Iván Montenegro Báez (Ernesto), Oscar Benavides (Rosendo), Yelba María Antúnez (Verónica), José Noel Navas Ríos (Bienvenido), José Manuel Rodríguez (Miguel) y Frank Sirias Tenorio (El mono).



Todos militaban en la columna “Jacinto Hernández”. El mismo comunicado daba razón de cómo en el sector de Toro Bayo sometieron a Carlos Galvez, profesor y sociólogo de origen hondureño que había jurado lealtad a la causa sandinista. También cayó en combate el guerrillero y doctor en leyes Luis Felipe Moncada. De ellos nos dijeron que sus restos fueron enterrados en el mismo lugar donde fueron muertos.



Aquel comunicado de los enemigos del pueblo, dado a conocer con tambores de victoria, buscaba diezmar la moral de los hombres en la montaña, y regar una especie de terror colectivo dentro de las filas insurgentes. El intento, como otros, no logró su propósito. Los diezmados fueron ellos en julio del 79.



En Punta Gorda y en camino a Puerto Cabezas, fuego enemigo acabó con la existencia física de los guerrilleros costeños Peter Ferrera Robinson e Iván Dixon Brauthigan. A ese mismo destino se sumaron Braulio Mejía (Rubén) y Enrique Zepeda (Rafael), ambos internacionalistas de origen costarricense que dejaron tierra y familia para unirse a la gesta de liberación.



Sucumbieron por esa misma época los combatientes panameños miembros de la brigada internacionalista “Victoriano Lorenzo”; René Castillo Quintero (Tortuguita). En el combate de “El Pajarito” Castillo Quintero y Juan de Dios Borga (Juancho), sucumben ante las balas de un francotirador de la Guardia Nacional.



Digno de recordar también por ser miembro de aquella columna histórica al combatiente y poeta Felipe Joya (Lucas), quien también se destacó en el asalto al cuartel de San Carlos en los sucesos de “Octubre Victorioso”.



¿Y cómo olvidar a Marta Conrado? Susana le llamábamos. La Guardia Nacional se ensañó con ella hasta asesinarla con métodos que resultan impublicables. Tampoco se puede pasar por alto el sacrificio de Martín Valverde (Carlito). Después de la emboscada en la Hacienda Toro Bayo, a “Carlito” se le engusanó una herida en una de sus piernas; este valiente hombre ofreció cubrir nuestra retirada a costa de su propia vida.



Y continúan los nombres; Omar Morales Camacho (Chinandega), Miguel Muñiz (Chicha Fresca), José Manuel Rodríguez (Miguel), Mario Ramón Gaytán (Denis), Elio Cuarezma (Pico), Wilberto Cano (Porfirio), quien participó también en el asalto al Palacio Nacional en agosto del 78, y otros cuyo papel nos haría falta para nombrar.



Otros murieron después del 19 de julio de 1979. Arnulfo Aguirre Barrios (Justiniano), hombre de edad, que murió cuando quiso morirse, de carácter fuerte y terco, cuando de defender sus principios se trataba. De grato recuerdo es Olson Pelos, ex miembro del Ejército Popular Sandinista, y cayó en cumplimiento de su deber irónicamente en el mismo sector de Nueva Guinea. Cómo olvidar a Mario Arcia (Jhonny), Pedro Pablo Meneses (El nafre), “Tijuana”, un querido hermano y Julio Mejía. A Mejía lo recuerdo de forma entrañable, pues asumió el seudónimo de quien escribe a manera de reivindicación después de un comunicado de la Guardia sobre mi muerte. Él se autollamó “Chacalote 2” hasta que la muerte natural lo sorprendió en su casa.



Un guerrillero de mil batallas fue Manuel Morales (Mario), ejemplo de disciplina militante; participó en el asalto al cuartel de Masaya en los sucesos de “Octubre Victorioso”; fue miembro de las tropas “Pablo Úbeda”. Murió en un accidente acuático.



Este homenaje no estaría completo si no mencionara a los miembros de la columna “Jacinto Hernández”, que sobreviven y pueden rememorar la gesta de Nueva Guinea.



Hombres que juraron morir por sus ideales, que ahora más que nunca están vigentes en esta nuestra Nicaragua. El actual gobierno y sus instituciones deben escuchar --para insertarlos dentro de sus políticas de paz y desarrollo-- el clamor y la necesidad de estos revolucionarios, cuya mística aún no se agota. Y menciono: Emett Lang Salmerón, José Abraham Rojas Moreno (El zorro), Marlon Moreira Guillén (Yodo), Gerardo Álvarez Chamorro (Mauricio), Edin Manuel Mairena (Rufino), Álvaro González Cerrato (Antolin), Bayardo Obregón López (La gallina), Carlos Bello Solís (Casamosca), Porfirio Jalima (Hugo), Aida Alemán (Josi), Manuel Antonio Chavarría (El chino) y otros más, cuyos nombres son sinónimos de firmes convicciones.



Sé que la lista es larga, por lo que pido disculpas a familiares de caídos y sobrevivientes que no se hayan podido mencionar. El tributo valdrá doble para ellos. Hace 29 años en un mes como éste, mes de lluvias y esperanzas en Nueva Guinea, la sangre de nuestros hermanos también corrió por aquellos ríos, inundó también campos que florecieron aquel 19 de julio del 79.



El mismo presidente Daniel Ortega lo dijo en una conmemoración de la gesta: “En San Carlos, Nueva Guinea, Río San Juan, donde el camino, la trocha, la carretera, no eran más que un mal pensamiento para los campesinos; la columna “Jacinto Hernández” marcaba el rumbo abriendo paso a la esperanza”.





(*) Sobreviviente de la columna “Jacinto Hernández”, y del asalto al Palacio Nacional, “Comando Rigoberto López Pérez”. Mayo 2008 emiliomena@yahoo.es