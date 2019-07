Hablar del VIH y del sida es comunicar para la vida

Por mucho tiempo, hablar del VIH y el sida no fue fácil. Por un lado, el miedo, el estigma y la discriminación relacionados con el virus, y por el otro, los comportamientos privados y ligados al placer que se involucran en la transmisión del mismo fomentaban el silencio. Sin embargo, cada vez son más las personas --con o sin VIH-- que se atreven a hablar del tema desde una perspectiva de prevención, no alarmista y en defensa de los derechos humanos.

Es así que hace unos días, cerca de medio centenar de periodistas de prensa escrita, radio, TV y de la Red de Comunicadores para el abordaje del VIH y el sida, con el auspicio de Unicef nos reunimos y conversamos sobre lo que sentimos y sabemos del VIH y del sida. También asumimos retos y compromisos para un nuevo abordaje desde los medios de comunicación social, dejando atrás el estigma y la discriminación por la solidaridad y la prevención.

“Cuando vine creía que era lo mismo VHS que VIH, es importante alfabetizarse en estos temas, no prometo que voy a cambiar el mundo, pero voy a empezar a cambiar yo”, afirmaba con sentido del humor Arturo Macfield, periodista de Canal 12, quien participó en el taller Retos y Compromisos ante el VIH y el sida en Nicaragua.

“Me alegra saber que se pueden cambiar las cosas, que puedo cambiar mi forma de ver el virus y de abordarlo no sólo en mi trabajo, sino con mi familia”, comentaba María Haydée Brenes, periodista de EL NUEVO DIARIO. “Me ha parecido muy interesante, muy emotivo, con mucha didáctica, mucho entusiasmo de todos los que estuvimos participando en este taller”, decía Silvia Landeros, Directora del Noticiero Enfoques, Radio Cepad.

La metodología del taller partió de la vivencia personal de cada periodista, para entender que el VIH no es un asunto de grupos de riesgo, sino de comportamientos de riesgo, y que cualquier persona indistintamente de su formación, posición social o creencias puede ser afectada por la pandemia.

Los periodistas nos formamos con los mismos prejuicios y temores que la sociedad de la cual venimos, por eso, tenemos las mismas preguntas ¿cuánto vive el virus fuera del cuerpo?, ¿qué pasa si obtengo un resultado positivo estando embarazada?, ¿puedo tener una vida sexual activa si tengo VIH?, ¿cómo hablarlo en familia?, ¿qué leyes protegen a las personas con VIH?, ¿quién se ocupa de los huérfanos y huérfanas a causa del virus?, ¿en verdad no hay cura?

Las y los periodistas en el taller coincidíamos en que las preguntas y las respuestas seguirán surgiendo, al igual que nuevas terminologías para nombrar una pandemia que apenas empezamos a comprender, sin embargo, por el compromiso que tenemos como comunicadores el tamiz común por el cual deben pasar nuestras noticias y comentarios sobre el VIH y el sida, son los derechos humanos.

Lo que inició hace un año como un postgrado de Comunicación y Salud con énfasis en VIH y sida, es hoy una corriente impulsada por un grupo de comunicadores y médicos que involucra a periodistas de todo el país para hablar de sexualidad, prejuicios, placeres, violencia, salud, relaciones de poder y políticas públicas. Una inquietud constante y contagiosa, que esperamos pronto pueda estar en toda la ciudadanía, para hablar del VIH no como una condena de muerte o un castigo divino, sino una pandemia ante la cual tenemos responsabilidades individuales, colectivas e institucionales.



El 30 de junio y el 1° de julio, nos encontraremos con periodistas de Estelí y Ocotal, para hablar de VIH y sida y comunicar para la vida. No hay tiempo que perder, mientras usted lee, alguien de su familia, de su vecindario o un periodista de este diario necesita saber más sobre el VIH y el sida.







Integrante de la Red de Comunicadores para el abordaje del VIH y el sida en Nicaragua.