Hay que acabar con el aislamiento de Taiwan

BRUSELAS.- Mientras las protestas por la represión de China en el Tíbet y los debates sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo siguen aumentando, la injusticia del sostenido aislamiento internacional de Taiwan ha despertado muy poco interés, a pesar de las recientes elecciones presidenciales que se celebraron ahí, y del referéndum sobre su membresía en las Naciones Unidas. Este abandono no sólo es miope, sino que puede resultar peligroso.



Este doble rasero se puede explicar en parte por un sentimiento de culpa: en buena medida, el Occidente ha aceptado la independencia de Kosovo para aliviar sus remordimientos por no haber impedido la campaña de limpieza étnica que llevó a cabo Slobodan Milosevic ahí. Igualmente, gran parte del mundo protesta en nombre del Tíbet porque incontables millones de personas han sido testigos de la brutal supresión de la cultura tibetana por parte de China.



Taiwan, por otra parte, no atrae nuestra atención porque es estable y tiene éxito económicamente. No ha estado bajo la autoridad del gobierno central chino en más de cien años --en efecto, desde que fue conquistado por Japón a fines del siglo XIX--, y nunca ha sido parte de la República Popular China. Taiwan es, de facto, un Estado independiente no reconocido, con una democracia fuerte y niveles altos de derechos humanos. Puesto que Taiwan no ha permitido que se le convierta en una víctima, el mundo simplemente no siente culpa y por lo tanto lo ignora.



Pero tal vez deberíamos sentir algo de culpa. Taiwan merece mucho reconocimiento por haber logrado progresar por sí solo, a pesar del aislamiento internacional que se le ha impuesto. China bloquea su participación plena en la arena internacional, ya sea en la Organización Mundial del Comercio, las Olimpiadas o los organismos especializados de Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Para su vergüenza, China permite que su objetivo político de excluir a Taiwan de todas las organizaciones internacionales prevalezca, incluso por encima de preocupaciones urgentes de salud pública.



El pequeño número de países que reconocen a Taiwan diplomáticamente se reduce constantemente, debido a una mezcla de presiones y lisonjas por parte de China. Encima de todo esto, los 22 millones de taiwaneses llevan a cabo sus actividades diarias sabiendo que miles de misiles chinos están listos para ser lanzados contra ellos en cualquier momento.



No me toca a mí decir que se debe reconocer a Taiwan como un país independiente. Para todo efecto práctico, Taiwan ya lo es, aunque sin reconocimiento formal. Igualmente, hay muchos taiwaneses a los que les agradaría que su isla se reunificara con China, particularmente si ésta se democratiza y deja de ser una dictadura comunista de un solo partido. Sin embargo, no podemos negar que al pueblo de Taiwan se le priva injustamente de su lugar en el mundo.



La comunidad internacional debe hacer más para incluir a Taiwan. Las potencias occidentales siempre han sido defensoras de los derechos humanos y la autodeterminación dentro de los límites del derecho internacional. Las campañas que llevó a cabo Occidente durante los años ochenta en solidaridad con las fuerzas democráticas de la Europa Oriental, controlada por la Unión Soviética, contribuyeron a acabar con el dominio comunista. Un compromiso similar con los derechos democráticos de los taiwaneses podría tener efectos benéficos en China. Además, Taiwan es un aliado natural de cualquiera que defienda los valores de la política plural, el libre mercado y los derechos humanos.



Parece miope, en efecto hipócrita, que Estados Unidos e Inglaterra busquen propagar la democracia y los derechos humanos en el mundo, mientras no reconocen ni premian a los taiwaneses, un pueblo que ha adoptado con plena convicción estos conceptos. El mensaje que envía el reconocimiento sin cuestionamientos de “Una China”, es que se respeta más a una dictadura comunista grande que a una pequeña democracia con múltiples partidos. Hay antecedentes claros de países que se adhirieron a la ONU como Estados separados, y que posteriormente se reunificaron: Alemania Oriental y Occidental, Yemen del Norte y del Sur y, tal vez algún día, las dos Coreas.



A fin de cuentas, es asunto de Taiwan y de China regular y resolver sus relaciones. Ya hay algunas señales positivas de una distensión bilateral, ahora que la nueva administración se prepara para tomar posesión en Taiwan, con la celebración de pláticas de alto nivel entre el presidente de China, Hu Jin Tao, y el vicepresidente electo de Taiwan, Vincent Siew. El mundo democrático tiene la obligación de respaldar este proceso --no sólo porque Taiwan merece su apoyo, sino también porque cooperar más con Taiwan podría ser un poderoso instrumento de presión para un mayor cambio en China.





Charles Tannock es vocero de Relaciones Exteriores del Partido Conservador británico, y relator del Parlamento Europeo sobre la dimensión oriental de la Política Europea de Vecindad.





