Un año de condena de Marcos Dessy

Ya ha pasado un año en que la Justicia Italiana declaró culpable al Ex religioso Marcos Dessy, por abuso sexual a menores de Chinandega. Las víctimas de aquel entonces revivieron cada momento del abuso, para demostrar a través de un largo y difícil proceso la culpabilidad de Dessy; así pues fueron creídos y resarcidos por el daño causado, pero eso no significó que la condena fue la solución a este problema. El abuso sexual deja heridas psicológicas y emocionales para toda la vida, y más aún cuando se enfrentan a la revictimización social.



¿Qué ha pasado durante este 1er año de condena? A nivel internacional: en Italia se respetó la vida y dignidad de las víctimas y se les brindó todo el apoyo necesario. El Papa, recientemente ha pedido perdón por los casos de abuso sexual que han surgido desde la Iglesia por algunos sacerdotes. Se han mandado correos de muchas personas de diferentes lugares del mundo solidarizándose con los sobrevivientes y con los jóvenes que los apoyamos.



A nivel nacional: ha nacido el Movimiento contra el Abuso Sexual, el cual ya tenía algún tiempo de tener iniciativas en contra de este problema social, pero fue hasta que los jóvenes de Chinandega rompieron el silencio que se decidió darle vida a este Movimiento en apoyo y solidaridad. Muchas ONGs valoraron este esfuerzo y aportaron recursos para llevar a cabo una campaña de sensibilización y apoyo a sobrevivientes. Se profundizaron más las denuncias de abuso sexual y hubo mayor cobertura por los medios de comunicación. Se está rompiendo más el silencio. Se está hablando más de abuso sexual en todas partes de Nicaragua y del mundo, el cual representa un gran logro social para todas las personas, sobretodo para aquellas que pudieran estar en riesgo del Abuso Sexual.



A nivel local: en Chinandega la situación no fue la misma. Socialmente la condena no fue para Dessy, sino para los sobrevivientes y para el grupo de jóvenes que los apoyamos. Fue sorprendente la reacción de nuestro pueblo. La mayoría de nuestros amigos, vecinos, familias, iglesias, gobierno, medios de comunicación, etcétera, expresaron su sentir o su ignorancia en reacción a los resultados del juicio; nos prohibieron entrar a las Iglesias aún cuando no hay ninguna orden formal; nos expulsaron de las obras sociales que construyó Marcos Dessy; nos mandaron a amenazar y a callar con una pandilla, la cual lastimó a varios compañeros por las actividades que realizábamos en contra del Abuso Sexual; la Iglesia inició la cuaresma de este año pidiendo por el perdón de los acusadores de Dessy, insistiendo en la inocencia del mismo y en la revictimización de los sobrevivientes; el gobierno municipal guardó silencio a conveniencia y nunca mostró protección a los sobrevivientes, a pesar del impacto que provocó el caso en nuestra sociedad; en fin, acá la condena fue otra, nada se hizo, pero nada no es suficiente para dejar de luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por un mundo mejor.



Algunos de los Jóvenes que participaron en la denuncia en Italia, no han regresado a nuestro municipio por temor o rechazo de la sociedad, pero saben que cuentan con nosotros: el grupo de jóvenes que creemos en otros jóvenes, y con una pequeña pero valiente, parte de nuestra sociedad conciente de este problema.



¿Qué pasará ahora? Al cumplir hoy un año de la condena de Dessy (23 de mayo), nos sentimos bien con nosotros mismos y con los muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo que están venciendo el miedo y rompiendo el silencio. Nuestra labor social está aportando también al cambio de mentalidad de muchas madres y padres de familia que se aferraban a la creencia de que la Iglesia es el lugar más seguro, y que los sacerdotes son santos. Ahora sabemos que también la Iglesia está compuesta por personas que antes de ser sacerdotes son humanos, capaces de hacer el bien y el mal, y que deben pagar los daños que ocasionan a sus semejantes. Condena al abusador, sea quien sea.



Se habla de muchas cosas a discreción, aún existe el temor social de hablar del tema. Algunos esperan ver a los sobrevivientes para confirmar que recibieron la indemnización declarada en los resultados del juicio, indemnización que nunca fue recibida y que nunca fue el propósito de la denuncia. Otros hablan de una apelación de la condena de Dessy para su libertad, en vez de hablar de la libertad de las personas que están presas por el abuso sexual, pero hagan lo que hagan, su culpabilidad fue demostrada ante los ojos del mundo entero. El caso Dessy quedará para la historia de nuestro pueblo y en la memoria de muchas personas, como un ejemplo de verdadera justicia y de protección y amor a los nuestros; y que se acabe de una vez LA MALDICIÓN DEL MALINCHE. Porque creemos y confiamos que otro mundo es posible, y acá estamos para ayudar a construirlo: te esperamos.





*Jóvenes que creemos en otros jóvenes-Chinandega.



dignidadjuvenil@yahoo.es

Movimiento contra el Abuso Sexual – Nicaragua

hablemosde.abusosexual@gmail.com