Cosas veredes Sancho amigo

La campaña de Hillary Clinton por la candidatura demócrata no ha muerto, sólo boquea. Hace unos meses veíamos segura su candidatura, pero de repente apareció un ciclón negro y principio a disputarle palmo a palmo la candidatura. Se pensó que Obama no llegaría lejos. ¿Cómo es que los gringos iban a tener un candidato negro? Pero ahora surge con toda claridad la posibilidad no de un candidato, sino de un primer presidente negro, signo de los tiempos y de las desilusiones de los electores estadounidenses. En las votaciones de los dos últimos Estados Obama ganó el apoyo de otros 25 superdelegados, contra 14 de la ex primera dama. De manera que los estrategas demócratas ven como única alternativa para Hillary Clinton, buscar “una salida con gracia”, incorporándose a la campaña por la victoria demócrata. Algunos piensan que podría ser candidata a vicepresidenta. Veríamos una cosa formidable: una formula negro y mujer, que ni los más geniales pensaron jamás que ocurriera esa posibilidad.



Una cifra interesante revela dónde está realmente el poder del fenómeno Obama. Su campaña ha recaudado más de 226 millones de dólares, sobre todo a través de pequeñas donaciones por internet. Obama cuenta con un “ejército” de más de un millón y medio de personas que han aportado de su bolsillo para financiar los esfuerzos de comunicación del candidato demócrata. Más del 50 por ciento ha dado 100 dólares, y el 41 por ciento ha donado 25 dólares o menos. Si comparamos el perfil de sus contribuyentes, los estudiantes le han dado a Obama 303 mil dólares; mientras que a Hillary le han dado menos de 100 mil y todavía menos a McCain, 20 mil.



Ya casi por irse, Bush no deja de decir disparates y promueve sus últimas dos iniciativas. En un discurso sobre la política de su gobierno hacia América Latina, en el foro anual del Consejo de las Américas, en el Departamento de Estado en Washington, se refirió al Tratado de Libre Comercio con Colombia y la Iniciativa Mérida; descartó las reformas de Raúl en Cuba y advirtió sobre las relaciones peligrosas de Venezuela. Enfatizó que en la región se hace necesario reiterar el compromiso con la “justicia social”, que implica acceso a la salud, a la educación, a la lucha contra la corrupción y a la promoción del libre mercado. Al elaborar algunas de las condiciones impuestas a la asistencia social a estos países, declaró que “no es mucho pedir que un gobierno acepte la economía del mercado” para extenderle la asistencia estadounidense.



Los participantes representantes de empresas estadounidenses, banqueros, analistas, consultores y diplomáticos con intereses en América Latina, han criticado la falta de atención a la zona de este gobierno, dadas sus “distracciones” en otras partes del mundo, y sobre todo el fracaso de concretar la máxima meta del llamado “consenso de Washington” para crear el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero el presidente, sus secretarios y diplomáticos, insistieron en los “logros” de este gobierno en la región en tonos sorprendentes.



No se quedo atrás la Condoleezza Rice, al evaluar la región durante la administración Bush, diciendo “que hemos sido testigos, nada menos que de una revolución social en nuestro hemisferio en años recientes a causa de la democracia, una revolución que ha realineado la política en América Latina. Nuevos líderes han surgido, tanto de izquierda como de derecha, líderes responsables democráticos que trabajan pragmáticamente. La información no aclara si se había echado sus traguitos antes.