Constructores de sueño, constructores de futuro

Los jóvenes de Juventud Sandinista 19 de Julio han organizado a un grupo de muchachos y muchachas como constructores y reparadores de escuela en un movimiento visionario, denominado “Constructores de Futuro”; y en coordinación con el Ministerio de Educación han hecho una loable e inmensa labor; son jóvenes que en el terreno van aprendiendo y practicando una labor que va a servir a sus vidas, pero van expresando una amplia solidaridad con los pobres, sembrando de escuela a Nicaragua, y poco a poco van alcanzando niveles de conciencia que van más allá del egoísmo, de la miopía mercantilista que no ve más allá de la mercancía y la plusvalía. Son jóvenes voluntarios que ayudan a que los niños, niñas, adolescentes y otros jóvenes tengan acceso a ambientes educativos agradables y adecuados para su educación.



Algunos medios escritos y dos ex-Ministros, con una clara intención descalificadora, cuestionan que el Ministerio de Educación construya y repare escuelas con este movimiento de jóvenes. Sin preguntar, sin tener verificado nada, se lanzan en una actitud nada positiva a plantear mentirosas especulaciones, elucubraciones, como las que a diario construyen contra todo lo que hace este gobierno. Señores no elaboren mentiras, deben ir al terreno donde estos jóvenes construyen y reparan escuelas junto a los pobladores, junto a los campesinos, deben acompañarlos en sus agotadoras jornadas, preguntar a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a la comunidad, qué piensan de esta tarea que realizan, ver las escuelas que construyen y reparan.



Uno de los ministros planteó que él recibió, durante su administración, sólo 6 millones de córdobas para construcciones y reparaciones de escuela, lo cual indica la poca importancia, el poco interés que los gobiernos neoliberales demostraron hacia la construcción, reparación y mejoramiento de las plantas escolares nicaragüenses, que tienen muchos años de haber sido construidas. Esta inversión neoliberal, al compararla con la inversión que el actual gobierno está realizando de más de 400 millones de córdobas, deja más que claro que, ahora si hay un vivo interés por mejorar y remozar los planteles escolares, y esto en vez de criticarse debe dimensionarse, así como la gratuidad de la educación, las miles de toneladas de alimentación escolar, los miles de libros, cuadernos, uniformes y otros materiales, que de manera gratuita está distribuyendo este gobierno entre los escolares más pobres.



El no despliegue a 8 columnas en primera plana de esta gigantesca movilización de recursos para asegurar la educación en Nicaragua, deja más que demostrada la parcialidad y virulencia de los medios de comunicación en el tratamiento de los logros de este gobierno.



¿Por qué antes no se crítico la poca inversión de los gobierno neoliberales en la educación, el gigantesco despilfarro en asesorías educativas sin mayor provecho, el deterioro de las escuelas, la inmensa deserción escolar, los bajos niveles de rendimiento académico, la privatización de la escuela pública a través de la mercantilización de la educación con el cobro del servicio educativo? ¿Por qué no se ha criticado el desastre en que los neoliberales dejaron la educación durante los 16 años que gobernaron? ¿Por qué no se exalta la Revolución educativa que está realizando el gobierno a través del Ministerio de Educación? Los estimados lectores y lectoras deben sacar sus conclusiones.



Para los que tienen un pensamiento neoliberal que todo lo miran como mercancía y con sentido de plusvalía, es inadmisible que exista una actitud revolucionaria, de amor al prójimo, de servicio, donde los valores humanos, la solidaridad humana está por encima del arribismo, de los beneficios materiales; y esta nueva conciencia, de amor, de entrega a los más pobres, de ayuda sin condiciones, es la que representan los jóvenes organizados en el Movimiento de “Constructores de Futuro”.



Adelante camarada, la crítica sana nos impulsa, la crítica insana nos llena de más coraje y de más empuje.





