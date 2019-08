Carta abierta al presidente ejecutivo del INSS

Estimado doctor Roberto López:



Disculpe si hago pública esta carta. Pero me parece que usted tendría que tomar en cuenta la situación de los trabajadores que recientemente se han sumado a la lista de jubilados que han cumplido con la Ley, llegando a los 60 años y han sumado 750 ó más semanas cotizadas, como es mi caso.



Creo que si de verdad, como lo ha señalado en reiteradas comparecencias en un programa de opinión de Canal 4, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, está trabajando por mejorar la situación de los jubilados y pensionados, debe tomar en cuenta lo difícil y complicado que resulta para nosotros este engorroso trámite.



Desde hace dos meses he iniciado el trámite antes mencionado, cumpliendo con todos los requisitos --por cierto, son tantos y pormenorizados-- que el INSS pide a los ex trabajadores.



Pero, usted se ha preguntado: ¿cómo hace un jefe de familia durante todo el tiempo que el INSS se toma para comenzar a dar la pensión que por tantos años cotizados tiene derecho este trabajador?

En mi caso, que mi único ingreso era mi salario percibido como trabajador del Estado en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, tengo ya dos meses de no percibir un solo ingreso. Usted se ha preguntado: ¿cómo estoy haciendo para mantener a mi familia?

¿Cómo están haciendo cientos de trabajadores que han dado su vida al trabajo y tienen 4, 5 y hasta 6 meses esperando el llamado del INSS? Que falta de respeto y consideración para una persona que ha dedicado su vida al trabajo. ¿Usted es consciente de lo que estamos pasando? Le recuerdo que no estoy pidiendo nada regalado.



¿Por qué el INSS demora tanto en incluirlo en su nómina? Durante más de 40 años de mi vida en que mi salario se vio disminuido por la torturante cotización al INSS, nunca se atrasó mi cuota obligada por la ley.



No es mi intención tratar de deslegitimar el trabajo que usted realiza al frente del INSS. Mi único propósito con esta carta es que usted instruya a sus subalternos para que agilicen el proceso, y acaben con el sufrimiento que embarga a no sé qué cantidad de trabajadores, y el mío también.



Usted que ha sido delegado por el gobierno para hacer cumplir la Ley de Seguridad Social y por velar por el dinero de los trabajadores, debe tomar cartas en el asunto.



Estimado doctor López: me resisto a creer que por muy complicado que sea el proceso tenga que llevarse tanto tiempo. No puedo creerlo.



Señor presidente ejecutivo, haga funcionar esa maquinaria que pareciera aún no levantarse del letargo de los últimos 16 años. ¿Sabe usted lo asfixiante y tedioso que es que a uno lo atiendan en las sucursales? ¿Tiene que pasar, que para que uno lo atiendan adecuadamente haga uso del “conecte”? ¿Tienen que seguir pasando?

Y aunque la Ley dice que el jubilado debe recibir retroactivamente el equivalente a su pensión por cada mes de atraso, esto debe motivar al INSS a ser más eficientes y eficaces, si verdaderamente son responsables en la administración del dinero de los trabajadores.



Lo invito a que asuma una actitud en pro y por los jubilados. Borre esa imagen negativa que desde hace muchos años la gente tiene de los gobiernos, que ven al INSS como una caja chica para hacer prevalecer sus intereses.



Es lo que haría un director del INSS que en verdad está asumiendo su rol con dedicación y responsabilidad. Demuestre que usted es diferente y escuche nuestra justa demanda. ¿Acaso es mucho pedir?



Ced: 001-271045-0002Y

No INSS: 127196



reyvallecillo1@yahoo.es