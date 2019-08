Haciendo uso de las maravillas del internet encontré un artículo titulado “El enfermero veterinario”, escrito por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Ciencias Comerciales, y que en su debido momento fue publicado en un Diario local en el año 2005. Me pesa enormemente no haberlo leído en la fecha en que fue publicado y vine a encontrarlo en internet casi tres años después.



Me bastó leer unas cuantas líneas de dicho artículo para darme cuenta que el autor del mismo lo que pretende es a toda costa vender su producto, es decir, vender la carrera de enfermero veterinario que oferta la UCC, o peor todavía, tratar de engañar a la población estudiantil, haciéndoles creer que ser enfermero veterinario es ser más que un paramédico; y que estará a unos pocos pasos para convertirse en un Médico Veterinario.



El mismo autor manifiesta que esa carrera no existe en toda Latinoamérica, incluyendo por supuesto Uruguay, su país de origen.



Me llama mucho la atención el hecho de que si esta carrera es a como él la pinta, por qué no se interesó en ofrecerla en su país, y más bien viene a Nicaragua, donde todo extranjero es Rey, pensando que todavía andamos con tapa-rabos o que todavía no hemos probado el agua helada, y tratar de engañar al estudiantado ofreciendo una carrera que nadie en Latinoamérica oferta.



En lo referente al gobierno australiano, de que invitaban a enfermeros veterinarios de todo el mundo a migrar a Australia, donde disponían de trabajo para todos; seguramente los necesitaban para cargar los maletines de los Médicos Veterinarios o para peones de fincas, si es que daban la talla.



Tanto la carrera de enfermero como la de paramédico, son carreras técnicas y no profesionales. Un paramédico lo puede ser un enfermero o un asistente médico que ha sido adiestrado o capacitado para ejercer funciones específicas relacionadas a primeros auxilios. En este grupo tenemos a bomberos, socorristas, etc.



Asegura el señor uruguayo, que entre las múltiples funciones que puede desempeñar un enfermero veterinario está la de preparar al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, aplicando los preanestésicos y la anestesia necesaria, y luego hacerse cargo del los cuidados post-operatorios.



En qué cabeza cabe pensar que un profesional de la medicina, sea humana o veterinaria, va a dejar en manos de un enfermero la parte más delicada de una intervención quirúrgica, como lo es la anestesia. La cirugía es para el cirujano y la anestesia es para el anestesista.



Es ridículo pensar que un enfermero veterinario esté preparado para realizar análisis, tanto de sangre, orina, heces o de otra índole, pues esto es propio de un tecnólogo médico, conocidos más comúnmente como “laboratoristas”.



Es tanto el halago que ofrece esta Universidad al ofertar esta carrera que basta con ser un empleado de alguna agroveterinaria para poder acceder a la misma. No importa que este empleado sea un bodeguero, un mensajero o un CPF, y a escasos dos años ya será un excelente enfermero veterinario, con opción a convertirse en un Médico Veterinario.



El colmo es que esta carrera se ofrece con modalidad SABATINA.



No creo que universidades de Méjico, Costa Rica y Chile, estén interesadas en ofertar esta carrera, a menos que estén retrocediendo en calidad.



Recordemos que los Ingenieros Eléctricos salen de las universidades y que los técnicos electricistas salen de los institutos tecnológicos.



El campo laboral es tan amplio, que la carrera se define como un gran desafío y responsabilidad, asegura el señor uruguayo, pero la verdad es que los mismos Médicos Veterinarios no encuentran empleo, lo único que se les ofrece es cargos de vendedores, llamándoles Ejecutivos de Venta.



De muy lejos se nota que el señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), desconoce lo que es la Medicina Veterinaria.



En mis 34 años de ejercer la profesión de Médico Veterinario, nunca había visto semejante disparate.





*Médico Veterinario.