Veámonos en ese espejo

Los altos precios del petróleo complican a todos los países. Portugal es el país europeo que más rápido está desarrollando la energía renovable. No tiene carbón, petróleo, ni gas, e importa más del 80% de la energía que necesita. A pesar de su frágil economía es un país en que las fuentes verdes generan al menos el 10% de la energía que consumen.



En un rincón del país, enormes paneles solares se inclinan hacia el Sol, puestos en hileras como plantaciones de olivos. Los paneles pertenecen a una planta de energía solar que será la más grande del mundo cuando termine su construcción. El sitio se llama Amareleja. El proyecto generó 200 puestos de trabajo y revitalizó una de las regiones más pobres de Europa. Le ha dado vida a la ciudad y todos están encantados.



La Unión Europea quiere para 2020, que el 20% de la energía sea generada por fuentes limpias, en comparación con el 8.5% actual. El proyecto de Amareleja es parte de esa iniciativa. Instalarán más de 2,500 paneles solares sobre una superficie de 250 hectáreas, en una localidad de 3 mil habitantes que figura entre las regiones más calurosas de Europa. Cada panel mide 13x8 metros y pesa más de dos toneladas. Como los girasoles, los paneles siguen el movimiento del Sol, girando sobre gruesos cilindros metálicos. Al terminarla, la planta suministrará electricidad a 30 mil viviendas. Su costo es de 260 millones de euros.



No lejos de Amareleja, un dique alimentará el lago artificial más grande de Europa, que ya está generando electricidad, y se planea la construcción de otras diez represas. En la Costa Atlántica se avanza en el desarrollo de un proyecto para generar energía a partir de las olas. En la región montañosa del norte se completará a fin de año la instalación de energía generada por viento más grande de Europa. Portugal cuadruplicó su capacidad de generación de energía eólica entre 2005 y 2006.



Una vez completados los proyectos en marcha, la energía eólica alimentará 750 mil viviendas. A fines del año pasado, fuentes de energía renovable suministraban el 40% de la electricidad consumida en Portugal, país de 11 millones de habitantes con abundante Sol, ríos caudalosos y una extensa costa, como nosotros. No aprovechar estos recursos sería como que Venezuela no aprovechara su petróleo.



El gobierno dice que el desarrollo de fuentes de energía renovables es una prioridad, y está suministrando préstamos y subsidios a las empresas dispuestas a invertir en ese sector. Calculan que la energía limpia generará 10 mil empleos. La inversión en este renglón ascenderá a 8 mil millones de euros entre 2007 y 2012; progresos notables en un país que a fines del siglo XX se percató que tenía todavía tecnología analógica en la era digital. El producto interno bruto equivale al 71% del promedio europeo, y es un 9% inferior al del año 2000. Su tasa de desempleo es la quinta más alta de Europa con 8.3%.



Las empresas portuguesas jamás tuvieron una presencia considerable en el exterior, pero ahora están beneficiándose de la inversión en energía limpia y se disponen a vender energía en la palestra internacional. Los progresos en el viejo mundo no son parejos. Unos países están detrás de otros. En Gran Bretaña e Italia las fuentes de energía renovable satisfacen apenas el 5% de las necesidades. Suecia, Dinamarca, España y Austria buscan afanosamente una conversión, sabidos que los inversionistas en la nueva tecnología necesitarán incentivos estatales por un tiempo.



¿Por qué no intentamos imitar ese buen ejemplo? ¿O seremos ápteros y ciegos?