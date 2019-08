No se trata de la película. El tema no viene de Hollywood, pero sí de los Estados Unidos --seguramente de Langley, del Departamento de Estado o de Washington, lo mismo da--, y es rodada en dos locaciones enemistadas: Miami y La Habana. Aunque tiende hacia el terror, no es como en la ficción, en donde se busca meter en miedo a unos cuantos espectadores, sino una realidad que supera la ficción en cuanto a que su mensaje político psicológico tiene el fin de aterrorizar a todo un pueblo, pueblo cubano, que durante doscientos años ha tenido la irreverencia de no dejarse someter por el miedo ante los terroristas washingtonianos.



No es, pues, una película sobre la venganza personal de una mujer dispuesta a destruir el hogar de otra, a la cual considera culpable de su problema. En la realidad, fue la actriz principal, Marta Beatriz Roque, quien bautizó como “La mano que mece la cuna” a Michael Parmley, jefe de la Sección de Intereses de Norteamérica en La Habana (SINA. Marta Beatriz Roque es la activista contrarrevolucionaria de las llamadas “damas de blanco”, encargada de distribuir la “ayuda” gringa entre los mercenarios locales).



La señora Roque dejó bautizado al diplomático gringo en uno de los tantos correos electrónicos dirigidos a sus cómplices, pues en su actividad de “mula” o “cartero”, le entrega a ella el dinero que desde Miami traslada hacia La Habana, al amparo de la inmunidad diplomática, para mecer la cuna de la contrarrevolución interna. Muy gráfico el bautizo, propio de una mentalidad moldeada por su gran amor y entrega de película a todo lo gringo, pues ella misma, en una de sus tres formas de firmar su correspondencia se auto llama como Tía Macpato. Quienes ven películas de muñequitos se deben imaginar por qué: con los dólares que recibe y reparte entre sus cómplices se le estimula su sueño de millonaria.



Todas estas y muchas otras revelaciones se hicieron durante tres días continuos por medio de la televisión cubana, y repetidas durante la semana entre el 19 y 24, e inclusive, el 25 de mayo. De ello se derivan cosas interesantes, las cuales aquí resumo.



Primera. No obstante la importancia de esta denuncia y la protesta cubana, de las tantas a que la agresión gringa les obliga hacer periódicamente, nuestros medios de comunicación no reflejaron ninguna, acaso alguna alusión indirecta. Pero el día jueves 22 de mayo le dieron amplio espacio a la reunión de George Bush con la mafia cubana en la Casa Blanca, el “día de solidaridad con Cuba”. Allí, Bush anunció medidas ajenas a “la flexibilización del embargo” de casi cincuenta años, y repitió el discurso anti cubano de siempre; hasta le hizo ruegos a Dios para acelerar el “final del sufrimiento” del pueblo cubano. Como se ve, el embargo mediático contra Cuba es sólo formalmente independiente del embargo económico y político de Estados Unidos, pero funcionan al unísono y con la misma regularidad.



Segunda. Un presidente normal, es decir, de un país no imperial, hubiera hecho alusión en su discurso a las notas diplomáticas de protestas cubanas por la violación del Convenio de Viena, sobre las obligaciones de las representaciones diplomáticas entre los Estados en donde están acreditadas. Las ignora porque eso está dentro de la estrategia agresiva de su gobierno contra Cuba. La valija diplomática de la Sección de Intereses de Norteamérica en La Habana es utilizada para el envío de material subversivo. El jefe de esa sección, Michael Parmley, y su segundo, Robert Blau, son portadores de dinero para los mercenarios, y se reúnen con ellos en donde le da la gana, incluso en la propia SINA, para organizar y orientar sus actividades conspirativas.



El silencio de Bush sobre las protestas en el mismo del Departamento de Estado, es como una señal de que están acentuando sus acciones provocadoras, porque está llegando al final de su período sin haber visto ningún avance de sus planes y los heredados contra Cuba. Por ello, busca crear una crisis mayor e incluso cerrar la SINA, para dejar al sucesor con la papa caliente en sus manos; si fuere republicano, para que no deje de atizar la agresión, y si fuere demócrata, para impedirle crear condiciones para negociar la normalización de las relaciones con Cuba.



Tercera. Acorde con este objetivo de Bush, los jefes de la SINA en La Habana no sólo cometen violaciones a las normas diplomáticas, sino que las cometen abiertamente. Sus acciones ilegales caen bajo la sanción de las leyes internacionales, las leyes cubanas y las leyes de los Estados Unidos, dado que siendo diplomáticos tienen relaciones y reciben dinero de un terrorista preso: Fernando Álvarez Fernández Madriñá, condenado por tenencia ilegal de armas de guerra, por documentación falsa y obstrucción de la justicia. Todos estos delitos los ha cometido ayudando al terrorista Luis Posada Carriles, y él mismo tiene un proceso en Cuba por su intento de efectuar un acto terrorista en el cabaret Tropicana. Los altos funcionarios gringos, incluido Bush, toleran esta relación de sus “diplomáticos” con terroristas… en nombre del anti terrorismo.



Cuarta. La “justicia” gringa le rebajó la pena de varios años a pocos meses al terrorista Álvarez Fernández Madriñá, valiéndose de una carta de “buena conducta” que desde Cuba le enviaron los mercenarios encabezados por Marta Beatriz Roque, por iniciativa nacida en Miami. El envío de esta carta se conoció en Cuba junto a vídeos de reuniones de los mercenarios con sus mentores de la SINA; llamadas telefónicas entre la Tía Macpato y Michael Parmley; documentos sobre la distribución del dinero (y hasta sobre pleitos entre los mercenarios por el mismo). Incluso se conocieron las claves de las cantidades: “una carta”, son cien dólares; “una postal”, un mil dólares; “un telegrama”, cincuenta dólares.



Una cosa más para guardar en un museo de la indignidad y el anti patriotismo: una llamada telefónica de la “dama de blanco” Marta Beatriz Roque, a la “Radio Martí” de Miami, en la cual dijo que el gobierno cubano le oculta la “información” al pueblo de que Posada Carriles fue “declarado inocente en Venezuela”. O sea, que Posada Carriles no derribó ningún avión, no es terrorista, sino un inocente “perseguido político”. ¡Campeona de la desinformación la mercenaria “dama de blanco”!

Esta pequeña muestra de lo tanto que sucede en torno a la agresión a Cuba es ignorada por los nicaragüenses, que no usan internet ni televisión por cable, y por causa de la omisión informativa de los medios locales. El bloqueo y la desinformación funcionaron también contra Nicaragua, cuando fue víctima de la agresión estadounidense y de la guerra mercenaria.