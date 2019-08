En los medios de comunicación general, el tema de la pesca por buceo lo han difundido con enfoques alarmistas sobre los riesgos de enfermedades visibles que pueden incurrir los pescadores. El buceo al igual que la explotación minera, aviación, construcción, etc., etc., son catalogados como profesiones de alto riesgo; y su valor agregado se determina por la preparación. De tiempos ancestrales la práctica del sistema de pesca por buceo a pulmón y sin equipos, ha sido la forma de subsistencia de los pescadores. La mayoría de ellos son de diferentes comunidades que bajan a la ciudad a ofrecer su experiencia a los empresarios pesqueros, que son contratados bajo medios de seguridad, reglamentación y protección en sistema de trabajo, salud y sostenibilidad.



Su experiencia en una gran cantidad de horas acumuladas de inmersión o de buceo, los hace preventivos ante enfermedades por descompresión o bend, enfisema y embolia pulmonar, etc., etc.



Cuando por desgracia hay alguien enfermo en alta mar, la comunicación por radio notifica al empresario y autoridad naval, procediéndose a alquilar una panga para traer al enfermo, llevarlo al hospital, y si es necesario según dictamen del médico, introducirlo a la cámara hiperbárica para su rehabilitación. La atención y recuperación del buzo corre por cuenta del empresario, fiel representante de este vulnerable sector de la población pesquera, que no ha tenido el apoyo de los gobiernos de turno para elaborar un proyecto que contribuya como alternativa y en gran medida, a solventar y aportar acciones significativas que vengan a mejorar las condiciones de vida-trabajo de los buzos. El único proyecto es el elaborado por la Asamblea Nacional, hecho Ley de la República, que elimina la pesca por buceo, dejándolos más desamparados y sin implementar alternativas.



Ahora bien, ¿cuál es la realidad de un empresario pesquero? Con este simple ejemplo: tiene un barco de pesca por buceo; el principal producto de pesca es la langosta en su tiempo de aprovechamiento (no de veda --marzo, abril y mayo--), si la M/N (moto-nave) pescó 1,579 libras, estas son vendidas al centro de acopio de preferencia; la langosta es clasificada en A y B, variando su valor. Suponiendo que todas salen A, el pago es a US$ 16.00 (dieciséis dólares) por cada libra, del total de libras se deduce el 5% de agua, porque deben saber que el contenido de la langosta es agua, y en su manejo se considera tal deducción, por lo que se reducen a 1,500 libras para una cantidad de US$ 24,000.00 (veinticuatro mil dólares).



El centro de acopio le deduce el 2% del IR, el 1% para la Municipalidad y el 2.25% para el Mific, lo que se hacen US$ 1,368.00 (mil trescientos sesenta y ocho dólares) para un sub total de US$ 22,632.00 (veintidós mil seiscientos treinta y dos dólares), sumándole US$ 360.00 (trescientos sesenta dólares) por parte del Mific como incentivo del 1.5% sobre el valor de pesca; lo que hace un total neto recibido de US$ 22,992.00 (veintidós mil novecientos noventa y dos dólares).



De los doce días de pesca en alta mar, inicialmente se solicitó el permiso de salida de la M/N a capitanía de puerto (Naval), con detalle completo de todos los embarcados que son y ganaron: 26 buzos con sus 26 respectivos cayuqueros (este último es el que maneja el cayuco que al sumergirse el buzo, le sigue por las burbujas de los tanques de oxígeno y está atento a la entrega de lo que pesca el buzo) gana US$ 4.00 (cuatro dólares) por libra y él le paga a su cayuquero el 20%.



Si sumamos los 26 buzos y lo multiplicamos por 1,500 libras, se les pagará US$ 6,000.00 (seis mil dólares) distribuidos en la pesca de cada uno. Un capitán de M/N es el que guía la nave a los bancos de pesca para su explotación, evitando los riesgos de profundidad mayor para el buzo, gana US$ 0.70 (setenta centavos dólar) por libra; ganó US$ 1,050.00 (Un mil cincuenta dólares). El responsable de la M/N, un enhielador, un maquinista, un compresorista, un cocinero y un pescador de langosta, ganan cada uno US$ 0.15 (quince centavos dólares) por libra, por 1,500 igual US$ 225.00 (doscientos veinticinco dólares) cada uno; por 6 personas son US$ 1,350.00 (Un mil trescientos cincuenta dólares).



Dos ayudantes del enhielador y cocinero ganan US$ 0.06 (seis centavos dólares) por libra cada uno; son US$ 180.00 (ciento ochenta dólares). Un supervisor de producto, gana US$ 0.12 (doce centavos dólares) por libra; ganó US$ 180.00 (ciento ochenta dólares). Ocho marinos ganan cada uno US$ 0.08 (ocho centavos dólar) por libra; la ganancia de cada uno fue de US$ 120.00 (ciento veinte dólares) por 8 personas US$ 960.00 (novecientos sesenta dólares).



El total pagado a los que andaban en el mar pescando fue de US$ 9,720.00 (Nueve Mil setecientos veinte dólares). El siguiente detalle es la alimentación que consumen en los 12 días de pesca 70 personas, productos conseguidos al crédito, pero honrosamente pagados: 8 qq de arroz, 2 qq de frijoles, 2 qq de azúcar, 1 qq de sal, 2 qq de harina, 4 bidones de aceite, 1 cajón de huevos de 16 cajillas, 4 cajas de sopa maggi, 1 caja de spagueti, 1 caja de leche, 50 libras de pinolillos, 20 libras de avena, 40 libras de queso, 30 libras de mortadela, 150 libras de pollo, 100 libras de carne de res, 20 libras de café, 2 sacos de legumbres, 2 sacos de coco y 2 sacos de yuca; hacen la cantidad de US$ 1,787.00 (Un mil setecientos ochenta y siete dólares). En la planilla administrativa se cuenta con 2 técnicos operativos; cada uno gana US$ 300.00 (trescientos dólares), se hacen US$ 600.00 (seiscientos dólares), 1 contador US$ 263.00 (doscientos sesenta y tres dólares), 1 secretaria US$ 160.00 (ciento sesenta dólares) y 1 doméstica US$ 100.00 (cien dólares), para un total al mes de US$ 1,123.00 (un mil ciento veintitrés dólares), lo que corresponde pagar una quincena de US$ 561.50 (quinientos sesenta y uno dólares con 50/100). Los gastos fijos al mes se gastan así: alquiler de oficina US$ 250.00 (doscientos cincuenta dólares), pago de agua US$ 18.00 (dieciocho dólares), pago de luz US$ 47.50 (cuarenta y siete dólares con 50/100) y pago de teléfono US$ 180.00 (ciento ochenta dólares); el total dividido en la quincena da en gastos US$ 247.75 (doscientos cuarenta y siete dólares con 75/100). Siempre para la faena de pesca se necesitan 2,300 galones de diesel, US$ 10,289.50 (diez mil doscientos ochenta y nueve dólares con 50/100), 18 toneladas de hielo US$ 1,202.00 (un mil doscientos dos dólares). Dos pipas de agua US$ 50.00 (cincuenta dólares). Lubricantes para motor US$ 300.00 (trescientos dólares), productos farmacéuticos US$ 100.00 (cien dólares), ferreteros US$ 250.00 (doscientos cincuenta dólares), tres tanques de gas de 100 lbs para cocinar US$ 195.00 (ciento noventa y cinco dólares). Los gastos detallados dan una suma total de US$ 24,702.75 (veinticuatro mil setecientos dos dólares con 75/100) con un déficit de US$ 1,710.75 (un mil setecientos diez dólares con 75/100) sobre el valor neto recibido por la venta de 1,500 libras de langostas que fueron US$ 22,992.00 (veintidós mil novecientos noventa y dos dólares).



Ahora bien, además del déficit, el empresario tiene sus gastos personales y no los cubrió; tiene que darle mantenimiento a la M/N (motores, compresores, equipos, etc.) y no hay efectivo; tiene que volver a sacar la M/N al mar a punta de crédito en un juego de ruleta rusa. Ése es el empresario pesquero, fuente de trabajo para pescadores, abarroteros, ferreteros, farmacias, mataderos de carne de pollo y res, plantas de hielo y por qué no decir, del conglomerado de la economía en el Caribe. Si hay que resaltar, la ayuda mutua que se dan en las diferentes necesidades: no dejan morir a nadie como suele decir el dicho, pero la bonanza de antaño es mínima para los pescadores nacionales, ya que la nacionalización de más de 50 barcos hondureños han depredado nuestro mar y sin cumplir la Ley de Pesca y Acuicultura No. 489 de la Gaceta No. 251 del 27/12/04, artículo 51 que en sus partes dice: que en el caso de capitanes de naves, estos deberán ser en un 100% (cien por ciento) de nacionalidad nicaragüense, muy lejos de la verdad, ya que todos los capitanes de la flota hondureña, son extranjeros. El primero de junio del corriente año la pesca de langosta inicia después de una veda de tres meses, pero la mayoría de los empresarios nacionales, por falta de recursos y financiamiento no están listos, siendo los únicos la flota hondureña. Que tal amable lector, imagínese entonces el capital económico del empresario nicaragüense.



* Cédula No. 001-220652-0008 F

Telef: 837-2725