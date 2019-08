Tributo a una obra y a la amistad

Cuando un legado intangible trasciende lo cotidiano y hace escuela para trazar huellas de perseverantes hilitos prendidos de continuidad, lo aconsejable es detener la marcha y tomar nota, porque algo bueno trae el barco. Estoy pensando en la trayectoria de Guillermo Rothschuh Villanueva, el tipo que decidió echar raíces en ese laboratorio humanista llamado Universidad Centroamericana, la misma institución que hoy le ofrecerá un homenaje de reconocimiento y gratitud por sus 40 años de fecunda vida en la Alma Mater.



Primero, alumno excepcional, luego novel funcionario estrenando seriedad; despuecito, catedrático y decano de la transformación. Al fin y al cabo, mentor; obsesivo escritor y punzante ideólogo de la comunicación (“Dice Borges que muchos escriben, pero muy pocos logran crear”, me dijo un día sin darse cuenta que entre esos privilegiados perfectamente el guante le cae a él); fundador del debate bravo en la memorable Cátedra Abierta de académicas luchas cerradas; Rothschuh saltó de aulas y salones para alcanzar el país.



Y si hubiera algún despistado por ahí que juzgue a la UCA y a quienes nos sumamos al justo ágape, como una parvada de compadres hablados lanzando flores y encendidos abrazos con “mal disimulada amistad” (¿qué tendría de malo mientras no se ofenda la objetividad?), le voy a contar un cuento.



Hace muchos años el papá de este homenajeado, profesor ilustre don Guillermo Rothschuh Tablada, preguntó al muchacho qué haría él con una sola invitación en la mano y dos destinatarios pendientes de ser convidados a una importante celebración; uno de ellos excelente amigo, y el otro apenas conocido. ¿A quién preferir? El jovencito imberbe y precipitado respondió (autosuficiencia que a la fecha jamás se le quitó): “Se la envío al conocido, y como el amigo es de confianza lo invito a viva voz”. “Craso error, Guillermito –reprendía el padre–, el amigo es primero, después los demás”. Varias décadas han transcurrido desde entonces, y puedo asegurarles que el cipote aquel aprendió muy bien la lección... y a lo mejor nosotros también, pues con tarjeta o sin ella hoy celebramos con él.