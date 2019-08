Poder ciudadano vs.poderío mundial

Al ver una inmensa valla publicitaria --portada doble-- con la fotografía de nuestro Presidente, con su frase de clavar escrita en letras rosadas, mano alzada y puño cerrado en actitud desafiante, propiamente en frente al nuevo edificio de la Embajada norteamericana, no pude dejar de pensar en un montón de cosas y decidirme a escribir este artículo de opinión al cual he titulado así.



¿Cuál es el propósito de “El pueblo Presidente” al instalar semejante valla, y en ese lugar?

¿Imitar al Dr. Fidel Castro Ruz y sus vallas frente a la Oficina de Asuntos de Negocios de USA en La Habana? ¡No puede ser!, me respondo, ya que Fidel mantiene coherencia en su discurso, no así Daniel, quien un día está en amores con los gringos, y otro les está echando diez mil “verbos”.



Me pregunté si el “Comandante” de aquí podría obtener el 99.3% de los votos en la Asamblea Nacional cuando así lo requiriera para gobernar, como sí lo obtiene su par en la isla caribeña para lo que se le venga en gana, tal como lo demostró públicamente al solicitar el cambio de timón y traspasar el mando a su hermano Raúl. Entonces me contesté con un rotundo NO.



Para qué andar con retos y posturas antagónicas en contra del Coloso del Norte, si ni petróleo tenemos, ni mucho menos otro tipo de riquezas naturales como para andar de bujoncitos de pueblo. Quizás sería mejor estrategia buscar la integración de Centroamérica primero, para luego integrarnos a la Latinoamericana, y desde ahí, exigir el debido respeto a los amigos gringos, tal como lo exige la Unión Europea. ¡Me parece¡

No estamos en momentos de poder andar insultando a adversarios poderosos, cuando ni siquiera podemos valernos por nosotros mismos. El discurso en la sede de las Naciones Unidas, que ya Chávez le había antecedido con un año de diferencia, fue un imprudente discurso que a ninguna buena negociación le podía llevar. Recuerdo el famoso caso del ex Presidente Noriega retando al papá del actual Presidente norteamericano, quien no había terminado de envainar el machete que blandía en una de sus manos en actitud desafiante y belicosa, cuando en cuestión de horas lo tenían quieto y enjaulado (filmado); lo metieron en un avión y “te fuiste Marcelino”; llevado a una base militar, posteriormente juzgado y nadie dijo ni cuillo.



Mejor papel hizo el General Omar Torrijos, quien además de abrogar el Tratado del Canal de Panamá, logró que se entregara su administración antes de finalizar el oneroso contrato. Eso se llama saber negociar. Tome cábula Comandante Daniel, que la cordura, la tenacidad y la eficiencia son tres virtudes que sabiendo conjugarlas podrían serle más útiles para terminar su gobierno que ya tiene año y medio por delante. Reclamamos un verdadero gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Nicaragua lo reclama y necesita urgentemente.



Vivimos otros tiempos, muy diferentes a la década de los ochenta. Su hermano, mi amigo, le ha recomendado un Diálogo Nacional con las fuerzas vivas de la Nación: incluyente y no prebendario. Habemos más de cinco millones de nicaragüenses que no estamos interesados en hacer política, que no le dimos el voto, pero que montado Usted en el macho queremos que lo sepa jinetear. La globalización no es un invento en contra de los pobres, ni mucho menos es un fenómeno que va para su segunda década. Y Usted todavía vive a la luna de Valencia, pensando en “el hijo de casa, el bujoncito, el pelele, el zapatero a tus zapatos”, etc., etc.



Póngase al día, haga las cosas bien, deje que nos enteremos. Así podríamos decir que cumplió su palabra, cuando por amor de Dios nos pidió una oportunidad antes de salir electo. El General Sandino fue nacionalista. Hágale honor y verá los resultados.