Teoría y práctica del capitalismo y socialismo

Los ideólogos de las teorías capitalista y socialista, concentrados en las corrientes de izquierda y derecha, con frecuencia exponen sus puntos de vistas sobre las bondades de cada sistema de producción. Si el expositor es capitalista, resalta que el capitalismo es la panacea y la solución de los problemas del hombre y la sociedad; defiende a capa y espada el libre mercado capitalista; se funda en la irrestricta libertad del hombre; que los medios de producción estén en manos privadas; repudian y rechazan toda forma de control estatal; aseveran los apologistas del capitalismo, que el libre mercado permite al hombre desarrollar todas sus potencialidades creativas, tanto intelectuales como espirituales, con lo cual se consigue generar riqueza material en beneficio de la sociedad en general.



Para sustentar sus posiciones, los defensores del capitalismo siempre ponen como buen ejemplo a la potencia capitalista más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, seguido de Japón, Inglaterra y resto de países de Europa. Sin embargo, los ideólogos en sus exposiciones nunca mencionan a los países del tercer mundo como América Latina, África y Medio Oriente, donde el sistema capitalista ha sido un total y rotundo fracaso, pese que desde hace años, por no decir siglos, impera en esos países el libre mercado; más sin embargo, en la mayoría de esa población lo que campea es injusticia social, marginación, analfabetismo, hambre, miseria, mientras que una ínfima minoría vive en la opulencia. Por esa situación América Latina y otras naciones se han distinguido por ser regiones inestables, con movimientos sociales que rechazan la explotación capitalista, proponiendo alternativas diferentes al libre mercado; de ahí que en muchos de estos países hayan surgido dictaduras militares, las que a base de sangre y fuego pretendieron sin éxito sofocar la rebelión de los pueblos.



La otra argumentación, de los ideólogos de capitalismo, fue el fracaso del socialismo en la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) y países de Europa Oriental, en los cuales, por la rigidez del sistema socializante, estrepitosamente todo se vino abajo, retornando al modelo capitalista, ya que el socialismo como sistema no pudo resolver los problemas y las necesidades de la sociedad.



Por su parte, los ideólogos de izquierda atacan el sistema capitalista. Estos manifiestan que es un sistema injusto, inhumano, individualista, en el que impera la ley del dinero; donde todo se compra y todo se vende; que el hombre es simplemente una mercancía que cualquiera puede comprar; que el lucro y la ganancia es el faro que guía toda actuación, por lo que no existe la piedad ni compasión; que si alguien quiere triunfar en el capitalismo debe despojarse de todo sentimiento humanista y sentimentaloide.



A los ideólogos de la izquierda les pasa lo mismo que a los ideólogos del capitalismo: nunca señalan los defectos y fallas que tiene el socialismo. En las fuerzas de izquierda aún no se ha generado una discusión de altura, de las causas por los cuales fracasó el modelo socialista en la URSS. Nunca se ha dicho que esa potencia socialista cayó porque no fue capaz, ni pudo insertarse en el mercado mundial; perdió toda competitividad en el comercio internacional con otras naciones del mundo; es decir, los países ortodoxamente socialistas se quedaron rezagados en la producción y la productividad, en la calidad de sus productos, los que no podían competir con la tecnología de los países del mundo capitalista. La URSS concentró todas sus fuerzas materiales en desarrollar la tecnología y la ciencia militar, superando en este aspecto a los mismos Estado Unidos, descuidando otros rubros de su economía como la calidad de la producción de bienes de consumo, la industrialización, la tecnológica, en vestuario, calzado, la masificación agropecuaria, etc.



El socialismo en los países de Europa del Este no fue capaz de introducir a tiempo cambios y reformas, para adaptar el modelo a los nuevos tiempos, a fin de competir con otros países. En otras palabras, los dirigentes del socialismo por décadas mantuvieron en forma inflexible una excesiva y extrema intervención del Estado en todas las esferas de la economía; quizá ese fue el más grave error que llevó a la caída del socialismo. Los modelos económicos, sean éstos socialista o capitalista, para subsistir deben tener la capacidad de introducir cambios o reformas al sistema, que lo hagan viable y competitivo en el intercambio económico con otras naciones del mundo.



La triste experiencia que vivió la ex URSS no ha sido en vano, ya que otros países de corte socialista como China Continental, Vietnam y Cuba, han introducido reformas al sistema, al punto que en China su economía se mueve con un cuasi capitalismo, con orientación socialista, lo que ha funcionado con éxito.



De manera que China Comunista desde hace más de veinte años ha mantenido un crecimiento económico anual entre el 7, 8 y 10%, lo que ha permitido situarse como el país con el mayor crecimiento mundial. Los analistas internacionales plantean que China en pocos años podrá ser el segundo país del mundo más poderoso, después de los Estados Unidos. Es tan fuerte la economía China que EU ha recurrido solicitando crédito a aquél. En Vietnam ocurre igual: existe una economía capitalista con orientación socialista, por lo que en los últimos años, el crecimiento económico de este país ha sido extraordinario.



El capitalismo como modelo de producción ha logrado sobrevivir por reformas introducidas al sistema. En muchos países capitalistas se aplican principios socialistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si alguien pierde su empleo el Gobierno lo subsidia con 800 dólares mensuales mientras encuentra trabajo; en ese país el Gobierno no permite el establecimiento de empresas con monopolio que afecten a los consumidores; todos sin excepción están obligados y pagar los impuestos; tienen un buen modelo de salud y educación; tienen un buen sistema de seguridad social para los trabajadores.



A los fans del capitalismo les digo, que en los países que usan como buen ejemplo, en esas naciones, no aplican en forma ortodoxa el capitalismo; en esos lugares el libre mercado tiene cierto grado de regulación por el Estado; los gobiernos juegan un papel interventor en la economía y esa intervención es un principio socialista.



A los fans del modelo ortodoxo socialista les recomiendo, que analicen las causas del fracaso de la ex URSS, que cayó como modelo económico por su rigidez e inflexibilidad en la economía. Pero lo más importante, que tomen en cuenta las reformas económicas de China Continental y Vietnam, países que aplican en sus economías principios capitalista y principios socialistas. Ojalá que en nuestro país los dirigentes del actual gobierno, así como la empresa privada, entiendan por un lado que la retórica de izquierda de los años 60 no cabe en las actuales circunstancias de mundo globalizado, que así como el cuerpo de un ser humano para poder sobrevivir necesita de su brazo derecho y de su brazo izquierdo, el cuerpo social, llamada sociedad, necesita de los principios y la práctica del capitalismo y del socialismo. Sólo la combinación de ambos sistemas, puede conducirnos al desarrollo económico. Nuestros capitalista subdesarrollados criollos deben analizar las causas del fracaso del capitalismo en América Latina y otros países de mundo, lo que se debe ha que han querido aplicar fórmulas arcaicas del capitalismo de los siglos XVIII y XIX, prácticas que ya fueron superadas por los prototipos de países capitalista desarrollados.





* Abogado y Notario Público