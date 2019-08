¿Nos degradó el dolor?

Cuando perdemos o muere alguien a quien amamos, matamos nuestras esperanzas, nuestros goces, no nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos. La vida se empobrece, pierde interés, se vuelve insípida, sin sentido. El dolor desgarra.



Los nicaragüenses hemos pasado por todo tipo de pérdidas: pérdidas de seres queridos por tragedias naturales, pérdidas por la guerra, pérdida de confianza en las personas y líderes en quien un día creímos, pérdida de bienes materiales y pérdida de valores morales; todo lo cual ha provocado una enorme desesperanza.



Todas esas pérdidas han transformado al nicaragüense en un ser diferente a lo que era hace unos 30 años: solidario, sincero, honrado, esforzado por alcanzar sus metas y orgulloso de llegar a la cima a través de su capacidad y esfuerzo. Todos esos valores, constituían la principal herencia a los hijos.



Desde muy pequeño se les inculcaba a los niños el compartir sus cosas, lo que más les gustaba con sus hermanos, sus amigos y compañeros de la escuela. Hoy se les inculca el egoísmo y la falta de solidaridad, con frases como “eso es suyo”, “cuidado va prestar sus lápices de colores”, “cuidado le da a alguien de su merienda”.



Los padres, abuelos, tíos, y en algunos casos vecinos mayores, le contaban a los niños cuentos con mensajes positivos y les enseñaban juegos donde se compartía la alegría y la tristeza, y se crecía juntos. Hoy, desde muy pequeños si acaso, se le regalan los cuentos en CD, para que los escuchen a solas y no molesten a los padres; y se juega con aparatos tecnológicos a solas, sin calor humano.



De esa manera el niño crece sin mucho calor humano, como un ser egoísta, a quien en la adolescencia se le refuerzan esos anti-valores y se envuelve en un mundo de consumismo vacío, donde se le trata de dar los objetos más avanzados y caros de la tecnología.



Los padres se endeudan por comprarle un celular último modelo, un MP3 a su hijo adolescente, aunque al final del mes tengan que recurrir a actos de corrupción a la medida de su cargo, para satisfacer las “urgentes necesidades” del muchacho o muchacha.



Algunos padres, aunque no tengan los recursos económicos suficientes, matriculan a sus hijos en colegios muy caros con el objetivo de que establezcan “buenas relaciones” con personas de mejor posición económica, y eso les sirva en el futuro para obtener un trabajo con buen salario.



Cuando va a entrar a la universidad, se les aconseja estudiar las carreras más lucrativas. Cuando uno le pregunta a un estudiante de medicina por qué escogió esa profesión, ya casi ninguno responde “para ayudar”, “para servir a los demás”, como era la respuesta más común años atrás.



La sociedad se rige cada día más por anti-valores: maltrato físico y psicológico en los hogares, donde se supone debe reinar el amor y la comprensión; transmisión de anti-valores en muchos medios de comunicación; intrigas, codazos, adulación a los superiores para ascender en los trabajos pasando por encima de todo para llegar a la cima; corrupción a todos los niveles para obtener bienestar económico sin pensar en el daño que causamos a los demás.



En las organizaciones y los partidos políticos la cosa es peor; no importa traicionar al correligionario, y hasta al amigo levantarle calumnias, venderlo, con tal de congraciarse con el líder y alcanzar un lugar cimero que se traduce en poder y bienestar para sí y su descendencia.



Toda esa maleza se la hemos trasmitido a los niños, adolescentes y jóvenes, que cada día se sienten menos valorados en una sociedad donde deben meterse en el sistema para sobrevivir.



Saber con frustración que será difícil conseguir un trabajo por sus capacidades, porque si es varón deberá recurrir al amiguismo, y si es mujer recurrir hasta los mal llamados “encantos femeninos”, para acceder a un trabajo o soportar acoso sexual y así poder permanecer en un trabajo.



Ese círculo maligno donde se premia al más vivo, puñalero, corrupto y matrero, ha aumentado los niveles de alcoholismo, drogadicción, prostitución, destrucción de las familias, abandono de la escuela, de las universidades, y conducido a más suicidios.



Da la impresión que la sociedad nicaragüense no ha sido capaz de levantarse de todas tragedias vividas, como cuando alguien nunca vuelve a creer en el amor después de un desengaño, o nunca se recupera después de la muerte de un ser amado, como la madre, el padre o un hijo.



Es hora de que los adultos nos sobrepongamos a esas tragedias y hagamos un alto en el camino, para reflexionar profundamente sobre la educación que les estamos dando a los niños, adolescentes y jóvenes, cada día más vacíos y en busca de llenar la carencia de afecto y valores, en las drogas, el alcohol, el sexo y una vida desordenada.



Me preguntó como suceden todas estas cosas, si en Nicaragua la gran parte de los nicaragüenses nos declaramos cristianos: católico, evangélico o de otras religiones, donde el primero y fundamental principio es el amor al prójimo, como a sí mismo, donde se rige por los diez mandamientos de la ley de Dios.



Creo que si todos los que nos declaramos cristianos viviésemos un poco más los diez mandamientos, la sociedad nicaragüense sería distinta, con más amor y solidaridad, menos pobreza y un poco más de justicia.