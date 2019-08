Los presidentes del pueblo

“Hola mi querido Señor Presidente –le dijo un eufórico Caresol a Watson mientras le acariciaba la cabeza-, esta mañana se ve usted esplendorosamente elegante en su traje negro,” y continuó, haciendo caso omiso de la sorpresa de Watson, esta vez dirigiéndose al de Managua y al de Masatepe: “Muy buenos días señores presidentes, sucesores en línea directa del Presidente Francisco Urcuyo Maliaños, yo los saludo como pueblo presidente que, según nuestros monarcas, son, aunque ellos a la vez sean reyes y presidentes del pueblo. Les hace falta, eso sí, una banda presidencial confeccionada con los colores predilectos de su alteza, la reina. Pero eso se puede solucionar; basta conque el 19 de julio les impongan la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, porque no vayan a esperar que les regalen una casa de propaganda partidaria, de esas que en empresas constructoras de allegados a la monarquía, se construyen y financian a través del INSS, con los ahorritos ociosos de los asegurados. Es cierto que también esos chambulines son de los jubilados, pero estos últimos en este aspecto deben de ser pragmáticos, como ya hemos dicho en otra ocasión, y resignarse a que ya su futuro es corto, y si desaparecen los chambulines, poco sufrirán y en todo caso será un sufrimiento patriótico y breve, porque la vida es breve, y en aras del bienestar de las nuevas generaciones que emergen vigorosas desde la matriz de los Consejos del Poder Ciudadano. Además, una casa es difícil de transportar a la otra vida, y en cambio la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, que será repartida a granel el 19 de julio, basta conque se las coloquen en el ataúd, ya sea sobre el ya sosegado pecho o ceñidas al antiguamente airoso y quizás hasta estruendoso cuello. El silencio de las gargantas, será una póstuma muestra de aceptación del honor conferido y de respeto y lealtad hasta el último momento, por nuestros sabios monarcas.”



“Ya que además de pragmáticos hemos amanecido optimistas –intervino el de Managua-, yo también quiero devolver el saludo al Señor Presidente Caresol, a quien porte no le falta para gobernar con su rostro iluminado. De ser verdad todo esto, y si Watson, el de Masatepe y Caresol fueran presidentes, yo pondría mi mano al fuego por la honradez de ellos. De seguro no ocultarían qué se hace con el petróleo venezolano. Aunque quizás se esté almacenando en algún lugar secreto para cuando en el mundo esté a doscientos dólares el barril, darnos la sorpresa de que gracias a esas reservas y pese a los malos pensamientos de nuestros medios de comunicación, el costo del barril al consumidor nicaragüense será de veinticinco dólares para particulares, y de cinco para transportistas que modernicen y hagan seguras sus unidades. Van a ver que ya ni siquiera valdrá la pena tener vehículos particulares, pues el servicio de transporte público urbano y rural será tan óptimo, que las nuevas generaciones se olvidarán hasta de conducir o sencillamente no tendrá sentido que aprendan a hacerlo.”



Le tocó hablar al de Masatepe: “Como ustedes saben yo pertenezco al Principado de Masatepe y he estado consultando con Manuel Obregón y otros notables, para renunciar a nuestra autonomía y adherirnos incondicionalmente al Reino Socialista de Nicaragua. Por lo que ustedes dicen ahí las cosas van muy bien, pues ya hasta tienen aviones presidenciales para que la familia real viaje a cada rato. Da gusto la unidad familiar, surcando los cielos y visitando países lejanos, pues ello además de ser un símbolo del amor y la reconciliación, es a la vez un signo de la prosperidad del país que se puede permitir, con la venia y orgullo de los Consejos del Poder Ciudadano, el merecido lujo de que sus agotados monarcas y encantadora prole, repongan sus energías en cómodos y seguros aviones, y no como los de alguna compañía aérea, mortal y oligarcamente comercial. Con esos viajes además demuestran que su presencia no es necesaria en el Reino, pues ahora con el teléfono se soluciona todo y sus vasallos están siempre prestos para ejecutar sus órdenes. Por si esto fuera poco, no olvidemos que somos un pueblo presidente y que ni el vicepresidente nos puede meter la mano en ausencia de nuestros monarcas, pues nadie ha hablado de un pueblo vicepresidente. Digo esto, porque hay que tener cuidado, pues no todo el pueblo es pueblo, según me soplaron los del Consejo del Poder Ciudadano. Por ejemplo, Carlos Tünermann y Alejandro Serrano están descartados como presidentes, pues no son pueblo, son intelectuales, y la intelectualidad es subversiva. Tampoco Onofre Guevara, pues una cosa es ser zapatero de oficio y otra ser Zapatero de apellido, y por añadidura aquí no es España. Bayardo Altamirano piensa, luego va por mal camino. Mundo Jarquín, ya lo dijo Tomás Borge, está eliminado por feo. Queda así claro quienes pueden ser presidentes y quienes no. Por último, cuando pensamos en Hambre Cero y Usura Cero, no olvidemos que este es un reino de izquierda, y que por lo tanto aquí el cero está a la izquierda.”



