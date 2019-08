Recientemente me interrogué y escribí en este diario: ¿por qué no pasamos del 38%? Hice una crítica sana para tratar de hacer ver a los dirigentes del Frente, que hay que enderezar el timón y tomar en serio la reconciliación que tanto pregona el compañero Presidente, comenzando internamente dentro de las filas del FSLN, y luego con la población que siempre nos adversó.



No recibí más que recriminaciones de quienes se encuentran en los cargos de dirección, y hasta una moción de expulsión del partido de unos despistados del CLS de mi barrio; pero me llenó de satisfacción la solidaridad de toda la militancia de abajo, la de las calles, la que sigue día a día el comportamiento de nuestro gobierno, quienes reforzaron la idea de que no estoy equivocado. Aunado a esto escuche la grata noticia, aún no confirmada, que el nuevo Secretario Político de Managua era Edgardo Cuarezma, con lo cual llegaría a su fin el mandato de un personaje que sólo ha traído división a la familia sandinista de la capital. Y los números hablan por si solos.



En las recientes elecciones nacionales, en las plazas con mayor votación el comportamiento sandinista fue el siguiente: en Chinandega el FSLN obtuvo el 46.85% (81,828 votos), mientras que el MRS alcanzó el 6.68% (11,682 V); en León el FSLN 35.16% (82,226 votos), el MRS 8% (14,262); y en Matagalpa el FSLN 39.6% (93,434 votos), mientras que el MRS apenas alcanzó el 1.7% (4,046 votos). Excepto dos lugares (Carazo y Managua), el comportamiento del MRS fue similar o menor en el resto de departamentos del país.



Caso 1: Carazo. El MRS en las últimas elecciones alcanzó el 20% (14,778 votos), mientras el FLSN el 34.2 % (28,434 votos). En este departamento, desde que se fundó el MRS ha sido fuerte su presencia; sin embargo, los problemas internos del FSLN son los que han hecho que la militancia que ha sido desplazada, corrida y marginada, haya buscado expresarse políticamente en otra corriente. Como recordaremos, el conflicto de Carazo tuvo su máxima cuando intervino el secretario general del Frente Sandinista, Cmdte. Daniel Ortega, y nombró interinamente al Coronel Rodolfo Castillo, para que se hiciera cargo de los sellos y la administración, hasta que se realizaran elecciones internas. Aunque no basta esta medida para reconciliar a la familia sandinista de este departamento, el sólo hecho de realizar elecciones internas y respetar a quien la población sandinista escoja, sin impedir a nadie postularse a ocupar cargos dentro de la estructura, es un buen comienzo.



Caso 2: Managua. El FSLN 35% (226,748 votos), MRS 17% (107,012 votos). Ni juntando los votos del resto de los 14 departamentos y las dos Regiones Autónomas, el MRS alcanzó la cifra obtenida en Managua; a penas llegó a 90,481 votos; incluso, en la boleta presidencial alcanzó el 6%. ¿Pero qué pasó para se dieran estos resultados? Fácil, el Secretario Político de Managua junto a algunos de sus secretarios de Distrito del FSLN, incluyendo al del Distrito 5, trabajaron a la inversa y no cuidaron el voto sandinista. Realizaron su labor --si es que hicieron algo-- como “infiltrados”, “agentes del imperialismo” y como “reaccionarios”.



En vez de sumar, restaron; en vez multiplicar dividieron, en vez de reconciliar enemistaron a la militancia; no les importó el mensaje de unidad del candidato presidencial y se dispusieron a cortar cabezas y a marginar a muchos sandinistas, quienes para no quedarse en casa no tuvieron más opción que darle su voto al MRS, muchos de ellos engañados, pensando que el apellido sandinista de este partido les garantizaba no desperdiciar su voto y mantener sus raíces.



Muchos de estos compañeros que no votaron en la casilla 2, trataron de incorporarse nuevamente a su matriz una vez pasadas las elecciones, y siempre encontraron la barrera de la división de parte de “los mismos”, quienes han decidido cerrar las puertas del partido a los que una vez habían abandonado al Frente, y no sólo eso, a fin de rodearse de un anillo de incondicionales, comenzaron a quitar de en medio a la militancia que durante 16 años sacó la cara por el partido en los barrios; los apartaron y han tratado de marginarlos imponiéndoles Coordinadores de Liderazgo nombrados de dedo sin ninguna trayectoria, más que la de haber pasado ocultos durante los 16 años de neoliberalismo, muchos de ellos trabajando en el Estado, donde siempre mantuvieron la cabeza abajo y nunca defendieron al partido.



Si la medida es cierta y don Elías Chévez ya no es el secretario político de Managua, el sustituto Cuaresma debe comenzar visitando los barrios, conociendo el sentimiento y los problemas de los militantes, reacomodando esta estructura de Managua que está patas arriba, reconciliando a la familia sandinista que está dividida, mandando a “reserva” a ciertos secretarios políticos distritales o mandándolos a trabajar a las bases (si es que los aceptan), institucionalizando los CLS y CPC (lo partidario a un lado y lo comunitario al otro, respetándose uno al otro y de la mano de nuestro gobierno), abriéndoles las puertas a la militancia de la otra acera e incorporándolos sin ningún calificativo despectivo, trabajando por la reconciliación no sólo de la familia sandinista, sino de la familia nicaragüense en general.



Y si por el contrario la noticia fue un cachiflín, pues bienvenidos estos comentarios, para que Rosario sepa con quién está trabajando y proceda a hacer los cambios que nos garanticen no sólo iniciar la reconciliación de la familia sandinista y nicaragüense, sino también ganar las elecciones con un porcentaje más alto que ese histórico 38%. Hoy es el tiempo que puede ser mañana.



*Militante FSLN -Bo. Enrique Gutiérrez. D-V.



johanni_miranda@hotmail.com