Litigantes y magistrados

La historia demuestra nuestro “destino manifiesto” a vivir en un estado de constantes crisis políticas y nuestra consuetudinaria costumbre de resolverlas a medias, hasta que nos encontramos al borde del abismo. Así ha sucedido con los estudiantes, los transportistas, los desmovilizados del Ejercito, los de la Resistencia, los del caso Nemagón, etc., etc… y siempre nos hemos sentado a buscar soluciones hasta que el daño está hecho.



En el caso del nuevo modelo judicial que está implantando la CSJ, se han levantado voces de críticas a fallas que presenta dicho sistema, del gremio de litigantes, de ex-magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas, del Cenidh, de la sociedad civil…

Ya la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional emitió opinión exponiendo la violación sistemática de nuestras leyes durante el proceso de implementación del nuevo sistema.



Es necesaria la modernización del sistema judicial; en lo personal yo creo que los abogados litigantes no se oponen a ello; la oposición que existe es a la dilación de las actuaciones judiciales que actualmente se presentan en el desarrollo del proceso. Si el sistema fuera medio eficiente, nadie se quejaría.



No hay lugar a dudas que existen cuellos de botellas en dicho sistema, los cuales con un poco de voluntad pudieron haber sido solucionados, pero no se por qué causa en un par de reuniones en que se ha discutido el sistema, y en las cuales he estado presente, el personal administrativo que trabaja en dicho sistema ha dado muestras de posesión de la verdad y una infalibilidad casi papal.



Imagino que dicha sensación de posesión de la verdad e infalibilidad ha sido trasmitida a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, y en un acto de confianza (lógico) a los informes de su personal administrativo, como buenos nicaragüenses, ésta no actuó a tiempo.



Si el litigante no demuestra que el juicio avanza no recibe honorarios, y por lo tanto no tiene forma de llevar el pan de cada día a su hogar. Yo tengo un juicio en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua, que desde diciembre de 2007 el juez no provee ninguno de mis escritos ni concede audiencia, y a la fecha no he visto un centavo de honorarios. Lo anterior da lugar a un proceso de frustración, impotencia y exaltación de ánimos que culminó con el deterioro de una puerta y llevó a la Comisión Disciplinaria de la CSJ a querer castigar a los litigantes, y estos a amenazar con acusar por corrupción, prevaricato y otros delitos a los Magistrados.



¿Era necesario llegar a lo anterior? Yo creo que no. La propuesta de los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Judicial que se hicieron presentes al Complejo Judicial Nejapa (Dr. Maximino Rodríguez y Dr. José Bernard Pallais Arana), propuesta sensata e inteligente, ha sido aceptada por los Magistrados, y la misma se basa en llevar a cabo un taller de análisis de los flujos del procedimiento operativo del nuevo sistema entre Asamblea, Magistrados y litigantes, y encontrar los errores que se pueden estar cometiendo, enmendar estos errores o cuellos de botella, y que la implementación del sistema siga adelante.



La oferta anterior, en un acto de comprensión, diálogo y buena voluntad, fue aceptada en un comunicado de los Magistrados (Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial) con fecha 23 de mayo del año en curso, pero sobre el contenido del mismo tengo varias observaciones:

a) La inconformidad no es de cincuenta abogados; la inconformidad es de todo el gremio. Estos cincuenta abogados son los que con los ánimos un poco exaltados, porque no se les permitió acompañar a los Magistrados y Diputados en su recorrido por el Complejo Judicial Nejapa, dañaron una puerta. Lamentablemente “las formas naturales de mostrar nuestra inconformidad” a que se refiere la CSJ en dicho comunicado, no tienen valor en este país. Si no golpeas la puerta duro, nadie te escucha. ¿Alguien le ha hecho caso a los maestros o al gremio de salud reclamando por un mejor salario? A los estudiantes universitarios y transportistas con sus morteros, vehículos quemados y policías golpeados, si les hacen caso.



b) La exitosa aplicación del modelo a que se refiere la CSJ en el Tribunal de Apelación de Managua, y a la cual hace referencia el comunicado, depende del cristal a través del cual se le vea. Solicite certificación de una sentencia penal del 27 de febrero de 2008 y el 17 de abril del dos mil ocho (49 días después), me notificaron que se procediera a librar dicha certificación, ni siquiera a que se librara. Si la hubiera necesitado como prueba para un juicio, pierdo el juicio.



c) El nuevo modelo es una necesidad nacional, pero no es cierto lo que dice el comunicado, que el viejo modelo “sólo produjo retardación de justicia, corrupción y falta de acceso a los servicios judiciales para la población más pobre y desvalida”. Disiento de dicha opinión. La justicia en Nicaragua está como está, porque somos lo que somos. Los culpables de nuestro atraso en materia judicial no son nuestras instituciones, ni nuestras leyes, ni el viejo modelo; somos nosotros, pueblo, litigantes, jueces y magistrados.



No olvidemos que el pueblo hebreo deambuló por el Desierto del Sinai durante cuarenta años en busca de la tierra prometida, pues El Señor en su infinita sabiduría decidió que fallecieran las generaciones nacidas durante el cautiverio egipcio. Quería fundar su Israel con un pueblo renovado, con nuevos valores y con una nueva Tabla de Mandamientos. Quería un hebreo nuevo, igual que nosotros necesitamos (¿queremos?) un nicaragüense nuevo.



Los más de siete mil abogados “satisfechos” del departamento de Managua deberían enviar sus experiencias judiciales buenas o malas, sin temor y sin miedo, a los medios de comunicación. Quizás de esta forma se logre que los Magistrados de la CSJ se formen un concepto más apegado a la realidad del día a día, oyendo opiniones no sólo del personal administrativo del nuevo modelo. No he encontrado un sólo litigante que no se queje a sotta voce del sistema, pero ¿dónde están sus voces en publico?

Es hora de un “detente en el camino”, y en aras a la paz y tranquilidad de moros y cristianos, nuestros Magistrados deberían dejar atrás cualquier diferencia, incluyendo la puerta quebrada, y los litigantes las amenazas efectuadas; y así ambas partes sentarse a la mayor brevedad posible en el famoso taller-seminario buscándole solución a los atolladeros existentes en el nuevo modelo judicial. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito.



Que El Señor ilumine a Magistrados y litigantes.



¡Por el nuevo modelo judicial, revisado y corregido!

